11.2KM「彩虹之路」 日本神秘5湖隱藏小漁村

【圖．文｜行遍天下】





擁抱自然絕景深呼吸

▲搭乘纜車前往彩虹之路的山頂公園。 分享 facebook

從美浜町笹田經梅丈岳，連接若狹町海山的這條全長11.2公里的旅遊公路「彩虹之路」，因可將三方五湖、日本海，與周圍的群山美景一覽無遺而聞名。從停車場到山頂設有纜車，我們搭乘著纜車前往猶如空中花園般的山頂公園。在這裡可以一邊泡著幸福的足湯，一邊欣賞五湖美景。由三方湖、水月湖、菅湖、久久子湖、日向湖所組成的五大湖，由於鹽分濃度、水深不同，湖面呈現了不同的顏色，因此被稱為神秘的五色湖，2005年更被登記為拉姆薩爾公約濕地。公園裡有座別緻的茶屋「五湖庵」，山中無歲月，圍著火爐品茗、賞景，一不小心就讓人忘了時間的存在。

▲公園裡有座別緻的茶屋「五湖庵」，山中無歲月，圍著火爐品茗、賞景，一不小心就讓人忘了時間的存在。 分享 facebook





拜訪酒香繚繞的小漁村

▲早瀨是個酒香繚繞的寧靜小漁村。 分享 facebook

位於若狹灣和三方五湖之間，有座隱世獨立的美麗小漁村「早瀨」。小漁村裡歷史悠久的三宅彥右衛門酒廠，門前懸掛的杉玉(杉葉製成的圓球)，經過了一個冬天，顏色由翠綠轉為深邃，終於在春天迎來了剛釀造好的一批新酒。引來三宅山的清泉進行釀造，當地清酒兼具溫和的清香與爽朗的甘甜，再加上恰到好處的酸味，非常適合與油脂豐厚的魚鮮搭配飲用。深受當地漁民與日本清酒通所喜愛。

▲引來三宅山的清泉進行釀造，當地清酒兼具溫和的清香與爽朗的甘甜，再加上恰到好處的酸味，非常適合與油脂豐厚的魚鮮搭配飲用。 分享 facebook





聽年縞講述地球的環境變遷史

▲位在美麗水月湖旁的年縞博物館。 分享 facebook

年縞，英文為varve，中文為紋泥、季候泥之意，是形成於冰水湖泊中的紋狀沉積物。憑藉勘測湖底泥層，就可以一窺千萬年來自然歷史的變遷。三方五湖區的水月湖湖底，每一年會形成黑白一對約0.7mm厚的條紋狀年縞。經過了漫長的7萬年，積澱了約45公尺厚的年縞，被考古學和地質學領域視為用來測定地球自然環境變化的「世界標準測量器」。

▲去年秋天「年縞博物館」開幕，除了展出長達45公尺的年縞，還有精彩的影音體驗設施 分享 facebook

去年秋天「年縞博物館」開幕，除了展出長達45公尺的年縞，還有精彩的影音體驗設施，聽水月湖年縞講述這人7萬年來的環境變遷史。最後在景觀無敵的咖啡廳，一邊喝茶一邊眺望水月湖美景。相鄰年縞博物館的是「若狹三方繩文博物館」，在這裡可認識到日本文化的根基「繩文文化」。

▲相鄰年縞博物館的是「若狹三方繩文博物館」，在這裡可認識到日本文化的根基「繩文文化」。 分享 facebook





認識神奇的海洋生態

▲神奇的水族箱開滿了洞，水卻不會噴出來。 分享 facebook

「海濱自然中心」是一個會讓人重拾孩童般好奇心的地方！一進門有一個開滿洞的巨型水族缸，水槽中的魚群會歡迎旅人的到來，想要進一步親密接觸，還可以從洞口用筷子夾蝦米餵魚。這座開了洞卻不會漏水的魚缸令人稱奇，原來，是由於水族缸上方有個控制水壓的裝置將水往上吸。勇氣足夠的人可以嘗試觸摸海星、寄居蟹、章魚等海洋生物。

▲在海濱自然中心與海洋生物們進行親密接觸。 分享 facebook

另外，也展示了各種生長在三方五湖中的魚類。海濱自然中心還開設了浮潛及海岸生態觀察課程，讓人親身體驗朝氣蓬勃的若狹灣。

▲魚雖然很可愛，但是別把手指伸給他吃唷。 分享 facebook





景點介紹

彩虹之路 山頂公園

地址｜福井縣三方上中郡若狹町氣山18-2-2

電話｜+81-770-45-2678

網址｜www.bit.ly/2BFLgQs

營業｜10月∼4月：8:00∼18:00；5、6、7月1日∼7月20日、9月：7:00∼19:00；7月21日∼8月31日：6:00∼20:00

價位｜收費公路1,040円纜車全票800円、孩童600円





三宅彥右衛門酒廠

地址｜福井縣三方上中郡美浜町早瀨21-7

電話｜+81-770-32-0303

網址｜www.bit.ly/2By6yj5

營業｜9:00∼17:00，週日、例假日休





年縞博物館

地址｜福井縣三方上中郡若狹町鳥濱122-12-1

電話｜+81-770-45-0456

網址｜www.bit.ly/2V3Wl5j

營業｜9:00∼17:00(入館截至16:30)

休館日： 週周二、年末年始(12/29∼1/2)

價位｜全票500円、國小∼高中200円





海濱自然中心

地址｜福井縣三方上中郡若狹町世久見18-2

電話｜+81-770-46-1101

網址｜www.bit.ly/2N80KkN

營業｜9:00∼17:00(入館截止16:30)、9:00∼18:00

(7月21日∼8月31日)、休星期一(節日除外)、節日的翌日(星期六、日除外)※7月21日∼8月31日期間每日開館、年末年初(12月28日∼1月4日)

價位｜免費





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