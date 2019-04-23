親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

用文創牽繫眷村今昔：屏東勝利「星」村的重生

直播／選不選總統？ 韓國瑜11點發聲明談4面向

11.2KM「彩虹之路」 日本神秘5湖隱藏小漁村

2019-04-23 08:01行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

　

擁抱自然絕景深呼吸

▲搭乘纜車前往彩虹之路的山頂公園。
▲搭乘纜車前往彩虹之路的山頂公園。
分享

從美浜町笹田經梅丈岳，連接若狹町海山的這條全長11.2公里的旅遊公路「彩虹之路」，因可將三方五湖、日本海，與周圍的群山美景一覽無遺而聞名。從停車場到山頂設有纜車，我們搭乘著纜車前往猶如空中花園般的山頂公園。在這裡可以一邊泡著幸福的足湯，一邊欣賞五湖美景。由三方湖、水月湖、菅湖、久久子湖、日向湖所組成的五大湖，由於鹽分濃度、水深不同，湖面呈現了不同的顏色，因此被稱為神秘的五色湖，2005年更被登記為拉姆薩爾公約濕地。公園裡有座別緻的茶屋「五湖庵」，山中無歲月，圍著火爐品茗、賞景，一不小心就讓人忘了時間的存在。

▲公園裡有座別緻的茶屋「五湖庵」，山中無歲月，圍著火爐品茗、賞景，一不小心就讓人...
▲公園裡有座別緻的茶屋「五湖庵」，山中無歲月，圍著火爐品茗、賞景，一不小心就讓人忘了時間的存在。
分享

　

拜訪酒香繚繞的小漁村

▲早瀨是個酒香繚繞的寧靜小漁村。
▲早瀨是個酒香繚繞的寧靜小漁村。
分享

位於若狹灣和三方五湖之間，有座隱世獨立的美麗小漁村「早瀨」。小漁村裡歷史悠久的三宅彥右衛門酒廠，門前懸掛的杉玉(杉葉製成的圓球)，經過了一個冬天，顏色由翠綠轉為深邃，終於在春天迎來了剛釀造好的一批新酒。引來三宅山的清泉進行釀造，當地清酒兼具溫和的清香與爽朗的甘甜，再加上恰到好處的酸味，非常適合與油脂豐厚的魚鮮搭配飲用。深受當地漁民與日本清酒通所喜愛。

▲引來三宅山的清泉進行釀造，當地清酒兼具溫和的清香與爽朗的甘甜，再加上恰到好處的...
▲引來三宅山的清泉進行釀造，當地清酒兼具溫和的清香與爽朗的甘甜，再加上恰到好處的酸味，非常適合與油脂豐厚的魚鮮搭配飲用。
分享

　

聽年縞講述地球的環境變遷史

▲位在美麗水月湖旁的年縞博物館。
▲位在美麗水月湖旁的年縞博物館。
分享

年縞，英文為varve，中文為紋泥、季候泥之意，是形成於冰水湖泊中的紋狀沉積物。憑藉勘測湖底泥層，就可以一窺千萬年來自然歷史的變遷。三方五湖區的水月湖湖底，每一年會形成黑白一對約0.7mm厚的條紋狀年縞。經過了漫長的7萬年，積澱了約45公尺厚的年縞，被考古學和地質學領域視為用來測定地球自然環境變化的「世界標準測量器」。

▲去年秋天「年縞博物館」開幕，除了展出長達45公尺的年縞，還有精彩的影音體驗設施
▲去年秋天「年縞博物館」開幕，除了展出長達45公尺的年縞，還有精彩的影音體驗設施
分享

去年秋天「年縞博物館」開幕，除了展出長達45公尺的年縞，還有精彩的影音體驗設施，聽水月湖年縞講述這人7萬年來的環境變遷史。最後在景觀無敵的咖啡廳，一邊喝茶一邊眺望水月湖美景。相鄰年縞博物館的是「若狹三方繩文博物館」，在這裡可認識到日本文化的根基「繩文文化」。

▲相鄰年縞博物館的是「若狹三方繩文博物館」，在這裡可認識到日本文化的根基「繩文文...
▲相鄰年縞博物館的是「若狹三方繩文博物館」，在這裡可認識到日本文化的根基「繩文文化」。
分享

　

認識神奇的海洋生態

▲神奇的水族箱開滿了洞，水卻不會噴出來。
▲神奇的水族箱開滿了洞，水卻不會噴出來。
分享

「海濱自然中心」是一個會讓人重拾孩童般好奇心的地方！一進門有一個開滿洞的巨型水族缸，水槽中的魚群會歡迎旅人的到來，想要進一步親密接觸，還可以從洞口用筷子夾蝦米餵魚。這座開了洞卻不會漏水的魚缸令人稱奇，原來，是由於水族缸上方有個控制水壓的裝置將水往上吸。勇氣足夠的人可以嘗試觸摸海星、寄居蟹、章魚等海洋生物。

▲在海濱自然中心與海洋生物們進行親密接觸。
▲在海濱自然中心與海洋生物們進行親密接觸。
分享

另外，也展示了各種生長在三方五湖中的魚類。海濱自然中心還開設了浮潛及海岸生態觀察課程，讓人親身體驗朝氣蓬勃的若狹灣。

▲魚雖然很可愛，但是別把手指伸給他吃唷。
▲魚雖然很可愛，但是別把手指伸給他吃唷。
分享

　

景點介紹

彩虹之路 山頂公園

地址｜福井縣三方上中郡若狹町氣山18-2-2

電話｜+81-770-45-2678

網址｜www.bit.ly/2BFLgQs

營業｜10月∼4月：8:00∼18:00；5、6、7月1日∼7月20日、9月：7:00∼19:00；7月21日∼8月31日：6:00∼20:00

價位｜收費公路1,040円纜車全票800円、孩童600円

　

三宅彥右衛門酒廠

地址｜福井縣三方上中郡美浜町早瀨21-7

電話｜+81-770-32-0303

網址｜www.bit.ly/2By6yj5

營業｜9:00∼17:00，週日、例假日休

　

年縞博物館

地址｜福井縣三方上中郡若狹町鳥濱122-12-1

電話｜+81-770-45-0456

網址｜www.bit.ly/2V3Wl5j

營業｜9:00∼17:00(入館截至16:30)

休館日： 週周二、年末年始(12/29∼1/2)

價位｜全票500円、國小∼高中200円

　

海濱自然中心

地址｜福井縣三方上中郡若狹町世久見18-2

電話｜+81-770-46-1101

網址｜www.bit.ly/2N80KkN

營業｜9:00∼17:00(入館截止16:30)、9:00∼18:00

(7月21日∼8月31日)、休星期一(節日除外)、節日的翌日(星期六、日除外)※7月21日∼8月31日期間每日開館、年末年初(12月28日∼1月4日)

價位｜免費

　

更多好吃好玩：東京咖啡散步《行遍天下》4月號2019第320期

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館美景公園

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

日本「福井嶺南」4處能量景點！在療癒的海潮聲中醒來

2019-04-11 09:00

白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

2019-04-09 10:00

日本福井大推薦！４個讓你可以放鬆心靈的好居所

2019-04-03 08:01

春天賞不一樣的「櫻」　7個你該到到「富士芝櫻祭」走紅毯的理由！

2019-04-02 10:03

周遊巴士玩「金澤」新舊融合的魅力小京都！

2019-03-31 22:00

一張美濃和紙 成就一處江戶時代商賈輻輳之地-美濃町古街

2019-03-10 15:11

「下呂溫泉之旅」悠閒泡湯賞景...還有限定花火、百年合掌村

2019-03-09 22:00

在最高海拔賞景、滑雪、喝咖啡！日本離天空最近的咖啡館「2612 Café」

2019-03-08 12:38

懶人包／立山黑部交通、景點、美食 & 金澤、白馬一次玩透透

2019-03-07 10:29

體驗合掌民宿生活！ 五箇山相倉聚落住一晚 一泊二食超推薦

2019-03-06 22:01

自然愛好者的天堂 日本「乘鞍高原」的絕景秘境

2019-03-04 21:02

氣勢恢弘！神奈川第一賞楓景點「大山」

2019-02-17 21:00

蟬聯16年！TOP.1日式庭園「足立美術館」

2019-02-15 21:00

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

2019-02-11 12:00

逛逛日本老街！「倉吉赤瓦白壁土藏群」遊記

2019-02-07 21:00

日本鐵道之旅！鐵道迷必訪「名古屋磁浮鐵道博物館」

2019-02-05 11:00

「秋芳洞」一日遊　遊歷日本規模最大的鐘乳石洞

2019-01-31 21:02

日本富士山櫻花玩法搶先看！2019富士山櫻花景點、美食推薦

2019-01-29 10:46

期間限定！2019白川鄉合掌村最新點燈、交通懶人包

2019-01-28 21:57

重現神隱少女！日本新潟外海「佐渡島」划著木盆舟在水上漂流

2019-01-18 08:00

不用飛過半個地球！「日本埼玉」感受濃濃北歐風情

2019-01-01 11:02

名古屋自遊行　機場交通、必買一次看懂！

2018-12-29 16:30

「日本茨城」神秘之景！白浪間的鳥居　還有星辰點點的夜空

2018-12-26 16:48

日本版九份！緩慢時光中的慵懶小城「尾道」

2018-12-25 21:00

富士山一日遊！富士山day tour景點美食交通

2018-12-20 09:00

隈研吾操刀設計「日本平設計展望台」一覽富士山美景

2018-12-16 11:00

被高聳雪牆圍繞的限時美景！「立山黑部」4月中旬開山

2018-12-12 17:50

跟好姐妹來趟日本新潟「楓」女子旅

2018-12-11 09:00

長野綠意之旅 好姐妹一起洗滌身心靈、享松茸大餐

2018-11-27 22:00

賞櫻首班車 伊豆河津櫻驚豔之旅

2018-11-20 10:55

長野秋楓之時 姐妹們來趟 美人の溫泉日記

2018-11-19 08:00

去日本散步吧！秋日の愉快駕車旅行

2018-11-07 08:00

冬季限定！ 日本北陸嘗極品美饌

2018-10-30 10:00

日本「名古屋老舖」特搜！鰻魚控必吃的經典美味

2018-10-28 10:00

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-14 09:30

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-24 11:10

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

2019-02-11 12:01

日本「民泊」住宿 佛寺禪房、百年老宅很熱門

2019-01-06 11:50

宛如走進北歐童話場景！亞洲首座「嚕嚕米樂園」3月登場

2019-01-03 15:50
看更多

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-09 14:34

日本紙鈔將改版 萬元鈔由福澤諭吉換渋澤榮一

2019-04-09 10:24

這就是真愛！爺奶穿情侶裝玩迪士尼　背影照閃瞎3.5萬人

2019-04-09 16:04

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

又要被收稅！日本中部國際機場9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

2019-04-09 10:00

韓國三大賞櫻景點 享受櫻吹雪的浪漫！

2019-04-08 22:49

超過千隻貓咪出沒！有龍貓神秘感的尾道「貓の細道」

2019-04-09 11:27

離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

2019-04-08 08:00

來去武士家作客！京都「武家屋敷日置亭」樸實卻精緻的美味

2019-04-08 11:00

快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

2019-04-07 22:00

島根國寶名城「縣松江城」幽靜的山間海濱之旅

2019-04-08 21:00

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

走跳世界／韓流新體驗 寺廟寄宿滌雜念

2019-04-09 11:54

超療癒寶可夢咖啡廳體驗！ 一起來東京當寶可夢訓練大師吧

2019-04-10 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top