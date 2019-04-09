白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

富士山是日本第一高峰，也是世界上最大的活火山之一，位於本州中南部，在海拔2000米以下至山腳一帶，有廣闊的湖泊、瀑布、叢林，風景最為秀麗。山周圍還有多達2000多種的植物，是一個天然的植物園。春季櫻花盛開，夏季山風習習，秋季滿山紅葉，冬季白雪皚皚，每個季節都是一道美麗的風景線。在這裡可以感受到登山的樂趣，觀看美麗的日出，欣賞異樣的帽子雲，在9個山頂來回穿梭等非凡的體驗。富士山之旅，Skyscanner將要帶給你更多不容錯過的精彩體驗，讓你腦海裡充滿美好的回憶！

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體驗一：攀登富士山

富士山海拔3776米，是日本的最高峰，也是日本重要國家象徵之一，被譽爲「聖岳」。橫跨靜岡県和山梨県的活火山，接近太平洋岸，東京西南方約80公里。山峰直聳雲霄，山頂白雪皚皚，整個山體呈圓錐狀，像一把懸空倒掛的扇子，非常適合攀登。在富士山周圍100千米以內，可看到富士山美麗的錐形輪廓。在海拔2000米以下至山腳一帶，有廣闊的湖泊、瀑布、叢林，風景特別秀麗。富士山的富士五湖的五座湖泊，是攀登富士山的起點。

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體驗二：在富士山頂觀看日出

當太陽緩緩從地平面升起，慢慢染紅朝霞，迎接清晨第一道曙光。活力、新生、喜悅，心中總有種說不出的感慨，觀看日出比日落更容易感到。富士山的山頂被白雪覆蓋，遠處看來就像散發著銀色的光芒。當太陽從富士山頂升起或落下的瞬間，眼前所見宛如閃閃發光的鑽石，富士白雪映朝陽的景象你一定沒有見過吧，在富士山頂觀看日出是一種既美好又特別的感受。

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體驗三：欣賞富士山帽子雲

覆蓋在富士山上的眾多雲朵之中，帽子雲和卷雲最為出名。二個都是莢狀雲的一種，而且不僅限於富士山，只要有山的地方都會較常見。只是富士山的莢狀雲格外美麗而且變化獨特，按形狀就分爲20種帽子雲和12種卷雲。帽子雲覆蓋山頂，一層斗笠就是下雨的徵兆。山頂上方飄著懸浮斗笠，預示著天氣晴朗。人們通過觀察富士山頂上雲朵的狀態來預測天氣，對農耕和生活都很有幫助。

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體驗四：在富士山的9個山頂穿梭

遠遠望去，富士山的山頂看似平坦，走在山上才發現那裡不是平的，而是險峻的山脊道路。富士山的頂部是由9個山峰將火山口團團圍住的，即吉田山口、須走山口的山頂——久須志岳、成就岳、伊豆岳、朝日岳，御殿場山口的淺見岳、駒岳，富士宮山頂的三島岳和日本海拔最高處3776米的劍峰，以及白山岳這9個山峰。穿梭在富士山的9個山頂將會成為人生中一段特殊的記憶。

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體驗五：參加「芝櫻祭」活動

富士山最有名「櫻花」是長在地下的芝櫻，它其實並非真正的櫻花，只是一種草本植物。一莖分成多枝，呈現單瓣狀約1.5公分的花徑，花色包括了紅色、桃紅色、白色、紫色等，缤紛豔麗。像草皮般覆蓋在土地上生長，花型神似櫻花，所以親切的稱之爲芝櫻。每年在芝櫻盛開時，都會在富士山邊舉辦「芝櫻祭」，有80萬株芝櫻遍地盛開，場面非常壯觀。

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溫泉裡含有豐富的礦物質，可以透過身體皮膚促進血液循環、加速新陳代謝。既能驅寒、健身，還有利於一些疾病的治療。常泡不僅有益身體健康，還有醫療保健、美容養顔等多重功效。說起泡溫泉人們都會想到日本，而日本最棒的溫泉就在富士山，一邊欣賞富士山美景，一邊泡著富士溫泉是一種多麼愜意的體驗！

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體驗七：品嘗一杯富士美酒

日本人無論喜怒哀樂都喜歡以酒助興或者消愁，其中清酒是最受歡迎的酒類之一。富士山下有一個清酒的酒廠，美酒飄香，酒不醉人人自醉。其中最適合女孩子喝的是梅子酒，將梅子炮製在清酒中，讓酒變得酸酸甜甜，輕輕爽爽，尤其冷凍後那種凜冽的口感，有一種冷冷的舒服。暢遊富士美景的同時，品嘗一杯富士美酒，在微醺的狀態下釋放自己，也許會成為一段美好的回憶！

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體驗八：在富士急遊樂園尋找刺激與快感

富士急遊樂園坐落在山梨県富士吉田市，以「不嚇死不罷休」聞名於全世界，是富士山著名的遊樂園。擁有世界落差最大（79米），總長度為2045米的FUJIYAMA過山車，以及史上最長、最驚悚的鬼屋，裡面所有房間和走廊都重新設計改造，推出隔離室、CT掃描室、診斷室、第三手術室、新停屍房、第二長走廊、細菌研究室等新元素，讓你可以體驗到無法逃脫的恐怖感。還有海盜船，透明觀覽車，處刑館等數十項遊樂項目，內容非常豐富。到富士山旅遊一定要來富士急遊樂園尋找日常生活中無法體驗到的刺激和快感，同時在這裡也能感受到富士山的美麗壯觀！

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富士山不止只有美景，還有更多精彩體驗等待著你，溫泉與美酒，快感與刺激，立即計劃前往吧！

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