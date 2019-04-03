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日本福井大推薦！４個讓你可以放鬆心靈的好居所

2019-04-03 08:01行遍天下

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如果說有一個地方適合靜靜地生活， 藉由旅行時刻，一點一滴找回原本生活該有的模樣， 那就是這裡了！對許多人而言， 福井的嶺南地方是個擁有靜謐感， 能讓心靈沉靜下來的好居所。

【圖．文｜行遍天下】

▲突如其來的春雪將大地染白。
▲突如其來的春雪將大地染白。
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由於面向日本海，環抱若狹灣與三方五湖水域，讓若狹地方一年四季都嚐的到鯖魚、河豚、鰻魚、螃蟹⋯⋯各式各樣豐富的海鮮。這裡也是日本海側最大梅產地，當梅樹在春雪初融時節裡盛開，從日本海吹送而來的一陣陣涼風，總帶著令人神清氣爽的淡淡花香。

　

漫步超級能量景點

▲神宮入口的大鳥居與奈良縣的春日大社、廣島縣的嚴島神社並列日本三大木造大鳥居，為...
▲神宮入口的大鳥居與奈良縣的春日大社、廣島縣的嚴島神社並列日本三大木造大鳥居，為日本國家重要文化財產。
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面臨日本海，又擁有敦賀灣(若狹灣的支灣)天然良港的敦賀市，自古就是近畿與北陸道連結的要衝。在這裡有座超級能量景點「氣比神宮」，神宮裡坐鎮的是北陸道的總守護神，被在地人稱為「氣大人」。逾1300年歷史的神宮入口，有一座建於西元1645年的大鳥居高達11公尺，與奈良縣的春日大社、廣島縣的嚴島神社並列日本三大木造大鳥居，被列為日本國家重要文化財產。詩人松尾芭蕉於「奧之細道」旅途中也曾造訪此地，因此神宮內可見松尾芭蕉的雕像及俳句碑。神宮內湧出的清水「長命水」據說能保佑人們消災解厄，成為旅人必訪的人氣能量景點。

▲氣比神宮的十二生肖土鈴御守。
▲氣比神宮的十二生肖土鈴御守。
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品味生活中的日本茶

▲當地歷史悠久的中道源藏茶舖。
▲當地歷史悠久的中道源藏茶舖。
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當地具有悠久歷史的茶室「中道源藏茶舖」，就位於氣比神宮前的大街上。去年春天改裝，搖身一變成為現代感的茶道空間。

店內陳列的抹茶、煎茶、焙茶商品種類齊全。依據季節變化的茶和和菓子，讓每次到訪都有不同的驚喜。適合在參拜完神社，或逛完街後到這裡喝杯茶，恬淡自適在茶蘊繚繞中喘口氣。

▲適合在參拜完神社，或逛完街後到這裡喝杯茶，恬淡自適在茶蘊繚繞中喘口氣。
▲適合在參拜完神社，或逛完街後到這裡喝杯茶，恬淡自適在茶蘊繚繞中喘口氣。
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穿越港都的今與昔

▲百年紅磚倉庫，敦賀鐵路資料館。
▲百年紅磚倉庫，敦賀鐵路資料館。
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位在敦賀港旁這二座紅磚倉庫，已有100多年歷史。最初作為石油儲藏庫，後來改為昆布儲藏庫，直到2015年才規劃成為「敦賀鐵路資料館」。館內展出的模型非常傳神，精準將敦賀所有代表建築物惟妙惟肖地呈現出來，鐵路上還有可愛的小火車奔馳著。位在紅磚倉庫旁還有一座歐風小屋是「人道之港敦賀博物館」資料館，展示著二次世界大戰期間，日本駐立陶宛領事杉原千畝大量發給遭德國納粹迫害的猶太人簽證，讓難民可經由西伯利亞鐵路，進而在敦賀港上陸重獲自由，是一個拯救超過6000名猶太人的動人故事。

▲館內展出的模型非常傳神，精準將敦賀所有代表建築物惟妙惟肖地呈現出來，鐵路上還有...
▲館內展出的模型非常傳神，精準將敦賀所有代表建築物惟妙惟肖地呈現出來，鐵路上還有可愛的小火車奔馳著。
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在療癒的海潮聲中醒來

▲在民宿裡盡情感受春天日本海的壯瀾開闊。
▲在民宿裡盡情感受春天日本海的壯瀾開闊。
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春天的日本海是磅礡的，但在若狹灣海岸有一個隱密之宿，可以讓人非常貼近大自然，感受到浪淘洶湧；另一方面卻又讓人被安心感與放鬆感環抱。「海香の宿 波華樓」於2017重生，將原本傳統的老旅社改建成為僅六間的海景客房，每一座房間的陽台，都可看到日本海。晴朗的時候，可以欣賞到如風景月曆般美輪美奐的日落彩霞。無論位在哪個角落，只要靜下心來，都會被浪潮聲所療癒，尤其當泡在面海的露天浴池裡時，彷彿嗅得到海的芬芳。

▲在波華樓的小書房裡一邊聽浪一邊閱讀。
▲在波華樓的小書房裡一邊聽浪一邊閱讀。
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所有的料理皆出自男主人精湛的手藝。主人夫婦三十多年來造訪日本各地蒐羅而來充滿工藝之美的食器，裝盛的是當地產的魚鮮野菜。今晚，我們品嚐到了由日本海激流帶到若狹灣的河豚，肉質緊實，味道鮮甜，無論是搭配當地的早瀨浦清酒甚至是無甜味的梅酒風味都非常迷人。

▲波華樓主人精湛的手藝，讓每道料理宛如藝術品。
▲波華樓主人精湛的手藝，讓每道料理宛如藝術品。
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景點介紹

氣比神宮

地址｜福井縣敦賀市曙町11-68

電話｜+81-770-22-0794

網址｜ww.kehijingu.jp www.kehijingu.jp

營業｜6:00∼17:00

價位｜免費

　

中道源蔵茶舖

地址｜福井縣敦賀市神樂町1-1-8

電話｜+81-770-22-0753

網址｜ www.bit.ly/2Naqtcn www.bit.ly/2Naqtcn

營業｜9:00∼18:00 週一休

價位｜抹茶500円

　

紅磚倉庫

地址｜福井縣敦賀市金ケ崎町4-1

電話｜+81-770-47-6612

網址｜ www.bit.ly/2EcLf9y www.bit.ly/2EcLf9y

價位｜全票400円、國小生以下200円(含國小生)

　

海香の宿 波華樓

地址｜福井縣三方上中郡若狹町鹽坂越3-11

電話｜+81-770-47-1423

價位｜一泊二食19,980円/位，住宿僅限年滿13歲以上

　

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