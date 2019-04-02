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春天賞不一樣的「櫻」　7個你該到到「富士芝櫻祭」走紅毯的理由！

2019-04-02 10:03行遍天下

【圖文整理｜行遍天下．資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局】

對於大多數在春季到日本旅行的旅客來說，欣賞粉嫩綻放的美麗櫻花相信是旅行的一大樂趣。這次要為各位所介紹的不是櫻花樹，而是像粉色地毯一般遍地盛開的芝櫻。而可以欣賞到芝櫻的「2019富士芝櫻祭」將在2019年4月13日（六）到5月26日（日）富士本栖湖（山梨縣南都留郡）舉辦。

▲關東地區最為盛大的80萬株芝櫻艷齊綻放。 (2019富士芝櫻祭 PR事務局)
▲關東地區最為盛大的80萬株芝櫻艷齊綻放。 (2019富士芝櫻祭 PR事務局)
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一、大小富士山對比拍照去

▲可以拍下以芝櫻所打造的迷你富士山，與富士山本尊對照的美麗風景。 資料提供｜20...
▲可以拍下以芝櫻所打造的迷你富士山，與富士山本尊對照的美麗風景。 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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這個時期的富士山在山頂附近有著殘雪，是看起來最美的時候。能同時欣賞到如此迷人的富士山，和蔓延至腳邊的粉紅色芝櫻，真是絕景! 在SNS社群網站上傳照片的時候，只有拍攝櫻花的照片很難顯出特色，但在這個場所應該能拍到令人有相當強烈印象的美景照片!

　

二、不一樣的賞櫻趣

▲會場內共有8種芝櫻盛開，可以欣賞到色彩繽紛的景致。 資料提供｜2019富士芝櫻...
▲會場內共有8種芝櫻盛開，可以欣賞到色彩繽紛的景致。 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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說到櫻花，一般是指在高約5公尺〜15公尺的樹木上盛開､需要抬頭仰望的那種。可是在這裡的櫻花被稱為芝櫻，和盛開在高樹上的櫻花不同。芝櫻是屬於花荵科的多年生草本植物､和屬於薔薇科的「櫻花」本來就是不一樣的品種。在4､5月時，會開出粉紅色､紅色､淺紫色或是白色的花，因為花的形狀和「櫻花」非常相似所以被命名為「芝櫻」。粉紅色和淡紫色的花朵如同地毯一般密密麻麻的盛開著，非常的美麗。這和充滿天際的櫻花相較有著不同的壯觀之美。

　

三、吃貨必去

▲在地人氣麵食大集合！ 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
▲在地人氣麵食大集合！ 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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在集合富士山周邊嚴選人氣美食的「富士山美食嘉年華」當中，特別推出匯集富士山周邊知名在地麵食的「富士山麵食巡禮」!

將有「甲州南瓜餺飥」、人氣當地美食「吉田烏龍麵（以偏硬帶有較強咬勁為特色的烏龍麵）」、「富士宮炒麵」加上本次新增的「御殿場御廚蕎麥麵」、「鳴澤白蘿蔔絲蕎麥麵（溫熱的蕎麥麵上放有大量白蘿蔔絲）」以及「芝櫻拉麵」等6款老饕們熟悉的富士山周邊知名美味在地麵類料理。

▲富士山炸魚餅口感Q彈，吃起來滿足感十足！ 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事...
▲富士山炸魚餅口感Q彈，吃起來滿足感十足！ 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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以富士山為造型的「富士山炸魚餅」或「富士芝櫻甜餅」等非常上相的豐富美食也將登場。此外，也可享受到可作為穆斯林清真料理的道地現烤印度餅與印度咖哩。

▲富士芝櫻甜餅、奶油雞肉咖哩＆印度餅套餐。 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事...
▲富士芝櫻甜餅、奶油雞肉咖哩＆印度餅套餐。 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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四、網美打卡必去

▲在粉嫩芝櫻環繞下拍下美麗照片吧！(圖片僅供參考) 資料提供｜2019富士芝櫻祭...
▲在粉嫩芝櫻環繞下拍下美麗照片吧！(圖片僅供參考) 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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2019年以「粉紅夢幻空間」為主題，將有多項使用芝櫻所打造的拍照景點或造景物在園內登場！像是以芝櫻打造的高2.5m花塔以及全長70m的花牆，加上園內龍神池的噴水演出等等，有許多令人忍不住想拿出相機留下照片的美麗景致。

　

五、搭乘熱氣球空拍去

▲搭上熱氣球一望絕美景致！(圖片僅供參考) 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事...
▲搭上熱氣球一望絕美景致！(圖片僅供參考) 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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在富士芝櫻祭會場搭乘上熱氣球，上升到20m高的高空！眼前將可欣賞到80萬株的芝櫻與富士山絕景！

　

熱氣球搭乘體驗活動

費用｜大人2,500日圓、兒童1,500日圓 ※未滿3歲兒童恕無法搭乘

期間｜4月19日（五）～5月19日（日）（預定）

時間｜開園～中午12點為止（預定）

※如遇雨天或強風則中止

　

六、和服賞櫻趣

▲穿上美麗的和服，留下一張張紀念照吧！(圖片僅供參考) 資料提供｜2019富士芝...
▲穿上美麗的和服，留下一張張紀念照吧！(圖片僅供參考) 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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可以體驗穿上和服，以富士山與芝櫻為背景拍下充滿日本風情的絕佳照片

　

和服穿著體驗

費用｜須額外費用（請直接於會場確認）

期間｜4月27日(六)～5月6日(一)

限定｜僅限女性或夫妻情侶

※若遇雨天則中止

　

七、交通便捷隨你去

可搭乘JR直達電車「富士回遊」，或是從新宿直達會場的高速巴士前往。

　

交通方式

①搭乘「富士芝櫻祭」會場直達中央高速巴士約2小時25分鐘。 （自新宿南口的巴士站「Busta新宿」乘車）

②自JR新宿站搭乘不需換車的JR直達特急「富士回遊」約1小時52分鐘至「河口湖站」。搭乘「芝櫻線」巴士約30分鐘抵達會場。

③搭乘JR中央線特急「梓號」「甲斐路號」至大月站轉搭富士急行線「富士特急列車」「富士景觀特急列車」，約1小時45分鐘抵達「河口湖站」。下車後搭乘「芝櫻線」公車前往會場。

詳細交通資訊｜http://www.shibazakura.jp/chs/access/

▲不只有芝櫻，富士山周邊有許多好玩的觀光景點！ 資料提供｜2019富士芝櫻祭 P...
▲不只有芝櫻，富士山周邊有許多好玩的觀光景點！ 資料提供｜2019富士芝櫻祭 PR事務局
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優惠資訊

「富士山周遊券」是海外旅客專用的超值周遊券，可以無限次數搭乘行駛於富士山區域（山梨・靜岡）的路線巴士以及富士急行線的交通機關！分別有1日券～3日券，可配合行程來使用。此外，還能享有周邊設施的優惠特典。

價位｜1日券5,500日圓、2日券8,000日圓、3日券10,000日圓

購買｜月站、河口湖站、富士山站、旭日丘巴士總站、新富士站、御殿場站、三島站、富士宮站的富士急窗口、或海外的旅行社。

※購買時需出示護照。

富士山周遊券去哪買｜http://bus-tw.fujikyu.co.jp/mtpass/

　

2019富士芝櫻祭

地址｜山梨縣南都留郡富士河口湖本栖212（富士本栖湖渡假村）

網址｜http://www.shibazakura.jp/chs/

期間｜2019年4月13日(六)～5月26日(日)

※可能會隨開花情況而有變動。活動期間中沒有休息日。

營業｜上午8點～下午5點

※可能會因人潮情況而有變更。

費用｜大人（國中生以上）600日圓／兒童（3歲以上）250日圓

　

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