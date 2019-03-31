親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道＋東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國＋四國＋九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

周遊巴士玩「金澤」新舊融合的魅力小京都！

2019-03-31 22:00Japan Walker

素有「小京都」稱號的金澤，如今融入了設計時尚的新潮景點，古樸又現代的城市更是魅力無法擋！搭上周遊巴士來趟古今交融的古都巡禮吧！

分享

【城下町金澤周遊巴士資訊】

單趟 ¥200、1日券 ¥500，以金澤車站為起點，行經ひがし茶屋街、兼六園等觀光區域的循環觀光巴士。每15分鐘發車，分為順時針、逆時針2路線。


★a.k.a.

曾設店於金澤中心街區的「a.k.a.」，是人人爭相走訪的名店，然而開業10周年時，店家卻決定暫時歇業。直到遇上經營理念相仿的青年旅館「Hatchi」，再度開幕並設店於旅館1樓。提供早晚餐，選用金澤當地的新鮮蔬食，依不同料理人烹調手法，推出創意料理，別具特色。

おばんざい朝食（傳統京風料理）¥900／傳統的京都家常風味料理，為每日限定早餐組...
おばんざい朝食（傳統京風料理）¥900／傳統的京都家常風味料理，為每日限定早餐組合，需於前一日21：00前預約，另有金澤精緻早點套餐。
分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：石川県金沢市橋場町 3-18 Hatchi

電話：+81-76-255-0208（a.k.a.） 　

營業時間：早餐 07：00∼09：00、晚餐 17：00∼23：00 　

公休日：無


★くらふと＆ぎゃらりぃ OKURA

遠離繁華的鬧區，來到由日本傳統土 蔵 建築改建的燒製工藝品專賣店，感受在地的人文風情。創業於1991年的小店，集結了石川當地職人的陶藝、玻璃、漆器等作品，各個風格濃烈，呈現不同創作者的特色。不妨選購一個別出心裁的玻璃杯、圓盤，作為旅程的紀念。

分享

豆缽¥2592／石川縣出生的工藝職人‧久手川利之的作品，是金澤著名的九谷燒。
豆缽¥2592／石川縣出生的工藝職人‧久手川利之的作品，是金澤著名的九谷燒。
分享

【店家資訊】

地址：石川県金沢市香林坊 2-10-6 　

電話：+81-76-263-3062 　

營業時間：11：00∼17：00 　

公休日：二


★鈴木大拙館

鈴木大拙是著名的佛教哲學家，為使更多旅人深度認識其哲學思想，開設了鈴木大拙館，提供來訪者一個默想的場所。館內分為「展示空間」、「學習空間」、「思索空間」，分別連結3個庭院，並運用水池、枯木等造景，營造出寂靜的氛圍，讓人忘卻繁忙的生活。

分享

【景點資訊】

地址：石川県金沢市本多町 3-4-20

電話：+81-76-221-8011

營業時間：09：30∼17：00（最終入館16：30）

公休日：一（遇國定假日順延至隔天）


★ギャラリートネリコ

秉持著「生活中也能輕鬆鑑賞不同領域的藝術作品、工藝品」的理念，在2005年開設的小巧藝廊，由一對喜愛藝術的親子共同經營。不定期舉行企劃展，有藝術家的個展，也會規畫不同主題的展覽，邀請藝術家一同參展。可一個人靜靜欣賞作品，或與經營者交流分享鑑賞後的心得。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：石川県金沢市池田町3-30 　

電話：+81-76-231-2678 　

營業時間：11：00∼18：30；日12：30∼18：30（展覽會結束日11：00∼17：30） 公休日：二


★HOTEL PACIFIC金沢

2014年開設的新型態旅宿，鄰近近江町市場，距離車站、著名景點僅需步行15分鐘，具地利之便。館內房型有別於一般青旅的狹窄，房間乾淨寬敞，相當舒適，且所有房間皆為獨立的套房，女性一人來訪也能安心入住。不僅如此，親切熱情的待客之道更獲下榻旅客一致好評，值得再次來訪。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：石川県金沢市十間町 46 　

電話：+81-76-264-3201 　

Check in 15：00、Check out 11：00 　

公休日：無


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光展覽旅館京都日本旅遊

Japan Walker

《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團

相關新聞

一張美濃和紙 成就一處江戶時代商賈輻輳之地-美濃町古街

2019-03-10 15:11

「下呂溫泉之旅」悠閒泡湯賞景...還有限定花火、百年合掌村

2019-03-09 22:00

在最高海拔賞景、滑雪、喝咖啡！日本離天空最近的咖啡館「2612 Café」

2019-03-08 12:38

懶人包／立山黑部交通、景點、美食 & 金澤、白馬一次玩透透

2019-03-07 10:29

體驗合掌民宿生活！ 五箇山相倉聚落住一晚 一泊二食超推薦

2019-03-06 22:01

自然愛好者的天堂 日本「乘鞍高原」的絕景秘境

2019-03-04 21:02

氣勢恢弘！神奈川第一賞楓景點「大山」

2019-02-17 21:00

蟬聯16年！TOP.1日式庭園「足立美術館」

2019-02-15 21:00

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

2019-02-11 12:00

逛逛日本老街！「倉吉赤瓦白壁土藏群」遊記

2019-02-07 21:00

日本鐵道之旅！鐵道迷必訪「名古屋磁浮鐵道博物館」

2019-02-05 11:00

「秋芳洞」一日遊　遊歷日本規模最大的鐘乳石洞

2019-01-31 21:02

日本富士山櫻花玩法搶先看！2019富士山櫻花景點、美食推薦

2019-01-29 10:46

期間限定！2019白川鄉合掌村最新點燈、交通懶人包

2019-01-28 21:57

重現神隱少女！日本新潟外海「佐渡島」划著木盆舟在水上漂流

2019-01-18 08:00

不用飛過半個地球！「日本埼玉」感受濃濃北歐風情

2019-01-01 11:02

名古屋自遊行　機場交通、必買一次看懂！

2018-12-29 16:30

「日本茨城」神秘之景！白浪間的鳥居　還有星辰點點的夜空

2018-12-26 16:48

日本版九份！緩慢時光中的慵懶小城「尾道」

2018-12-25 21:00

富士山一日遊！富士山day tour景點美食交通

2018-12-20 09:00

隈研吾操刀設計「日本平設計展望台」一覽富士山美景

2018-12-16 11:00

被高聳雪牆圍繞的限時美景！「立山黑部」4月中旬開山

2018-12-12 17:50

跟好姐妹來趟日本新潟「楓」女子旅

2018-12-11 09:00

長野綠意之旅 好姐妹一起洗滌身心靈、享松茸大餐

2018-11-27 22:00

賞櫻首班車 伊豆河津櫻驚豔之旅

2018-11-20 10:55

長野秋楓之時 姐妹們來趟 美人の溫泉日記

2018-11-19 08:00

去日本散步吧！秋日の愉快駕車旅行

2018-11-07 08:00

冬季限定！ 日本北陸嘗極品美饌

2018-10-30 10:00

日本「名古屋老舖」特搜！鰻魚控必吃的經典美味

2018-10-28 10:00

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-24 11:10

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

2019-02-11 12:01

日本「民泊」住宿 佛寺禪房、百年老宅很熱門

2019-01-06 11:50

宛如走進北歐童話場景！亞洲首座「嚕嚕米樂園」3月登場

2019-01-03 15:50

購物狂首選！人氣名古屋周邊商圈周邊飯店推薦

2018-12-03 21:02

影／2喵星人日日闖美術館 與警衛大鬥法萌翻眾網友

2018-11-21 21:30

旅跑記趣／湯布院泡溫泉 金鱗湖觀美景

2018-11-14 13:31

跟著日本人氣大文豪一起暢遊伊豆半島吧！

2018-10-20 11:01

名古屋伴手禮特輯 人氣點心敲古錐

2018-10-15 09:00

日本最古老的城池「犬山」一日遊 有吃有逛好好玩

2018-10-13 11:01
看更多

熱門文章

絕景花見！ 日本「賞櫻名所」絢爛而短暫的美學

2019-03-29 08:00

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-31 10:30

「日最便宜電車」10年未漲價 長崎電車下月起漲10日圓

2019-03-30 10:30

網友首推「日本第一櫻花樹」岡山真庭醍醐櫻

2019-03-29 21:30

起床就能賞櫻！「京都奢華町家旅宿」1日限定包寺賞櫻活動

2019-03-29 21:00

逛膩中華街了嗎？ 在地人帶你一天走遍「橫濱」浪漫景點！

2019-03-29 10:26

【懶人包】東京近郊「輕井澤」交通、景點介紹

2019-03-31 11:28

ARMY必搶！「防彈少年團」特別版轉轉卡　免費玩35個首爾景點

2019-03-29 23:19

周遊巴士玩「金澤」新舊融合的魅力小京都！

2019-03-31 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top