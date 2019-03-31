周遊巴士玩「金澤」新舊融合的魅力小京都！

素有「小京都」稱號的金澤，如今融入了設計時尚的新潮景點，古樸又現代的城市更是魅力無法擋！搭上周遊巴士來趟古今交融的古都巡禮吧！

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【城下町金澤周遊巴士資訊】

單趟 ¥200、1日券 ¥500，以金澤車站為起點，行經ひがし茶屋街、兼六園等觀光區域的循環觀光巴士。每15分鐘發車，分為順時針、逆時針2路線。





★a.k.a.

曾設店於金澤中心街區的「a.k.a.」，是人人爭相走訪的名店，然而開業10周年時，店家卻決定暫時歇業。直到遇上經營理念相仿的青年旅館「Hatchi」，再度開幕並設店於旅館1樓。提供早晚餐，選用金澤當地的新鮮蔬食，依不同料理人烹調手法，推出創意料理，別具特色。

おばんざい朝食（傳統京風料理）¥900／傳統的京都家常風味料理，為每日限定早餐組合，需於前一日21：00前預約，另有金澤精緻早點套餐。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：石川県金沢市橋場町 3-18 Hatchi

電話：+81-76-255-0208（a.k.a.）

營業時間：早餐 07：00∼09：00、晚餐 17：00∼23：00

公休日：無





★くらふと＆ぎゃらりぃ OKURA

遠離繁華的鬧區，來到由日本傳統土 蔵 建築改建的燒製工藝品專賣店，感受在地的人文風情。創業於1991年的小店，集結了石川當地職人的陶藝、玻璃、漆器等作品，各個風格濃烈，呈現不同創作者的特色。不妨選購一個別出心裁的玻璃杯、圓盤，作為旅程的紀念。

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豆缽¥2592／石川縣出生的工藝職人‧久手川利之的作品，是金澤著名的九谷燒。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：石川県金沢市香林坊 2-10-6

電話：+81-76-263-3062

營業時間：11：00∼17：00

公休日：二





★鈴木大拙館

鈴木大拙是著名的佛教哲學家，為使更多旅人深度認識其哲學思想，開設了鈴木大拙館，提供來訪者一個默想的場所。館內分為「展示空間」、「學習空間」、「思索空間」，分別連結3個庭院，並運用水池、枯木等造景，營造出寂靜的氛圍，讓人忘卻繁忙的生活。

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【景點資訊】

地址：石川県金沢市本多町 3-4-20

電話：+81-76-221-8011

營業時間：09：30∼17：00（最終入館16：30）

公休日：一（遇國定假日順延至隔天）





★ギャラリートネリコ

秉持著「生活中也能輕鬆鑑賞不同領域的藝術作品、工藝品」的理念，在2005年開設的小巧藝廊，由一對喜愛藝術的親子共同經營。不定期舉行企劃展，有藝術家的個展，也會規畫不同主題的展覽，邀請藝術家一同參展。可一個人靜靜欣賞作品，或與經營者交流分享鑑賞後的心得。

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【景點資訊】

地址：石川県金沢市池田町3-30

電話：+81-76-231-2678

營業時間：11：00∼18：30；日12：30∼18：30（展覽會結束日11：00∼17：30） 公休日：二





★HOTEL PACIFIC金沢

2014年開設的新型態旅宿，鄰近近江町市場，距離車站、著名景點僅需步行15分鐘，具地利之便。館內房型有別於一般青旅的狹窄，房間乾淨寬敞，相當舒適，且所有房間皆為獨立的套房，女性一人來訪也能安心入住。不僅如此，親切熱情的待客之道更獲下榻旅客一致好評，值得再次來訪。

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【店家資訊】

地址：石川県金沢市十間町 46

電話：+81-76-264-3201

Check in 15：00、Check out 11：00

公休日：無





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