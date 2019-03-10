一張美濃和紙 成就一處江戶時代商賈輻輳之地-美濃町古街

文/楊詠鵝

圖/欣傳媒記者楊詠鵝攝 分享 facebook

位於岐阜縣美濃市的美濃町，在400多年前的江戶時代是金森長近的封地，他當時振興商業，並積極推動美濃和紙的技藝和批發，讓美濃町當時商業鼎盛，聚集了眾多的商家，至今這些江戶時期的建築仍被完好的保留下來，在1999年被日本文化廳指定為重要傳統的建築物群保存地區。

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當年商人們聚集之處東西約長400公尺，南北約有220公尺，共為兩條長街與四條短街交叉相接，成為一個「目」字型街道，也被稱為目字大街，街邊街是江戶時代保留的傳統建築，幾乎都是兩層樓，且造工精細，不難想像當年商賈風光的光景。

卯建不只是防火牆 可是財富的象徵

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來到此處記得要抬頭看才能看出門道，江戶時代此處商人富賈聚集，連屋頂都有文章。這裡的屋頂不是直接斜勢而下，而是特別彎了一個小拱形，代表著老闆對顧客鞠躬之姿。另外，最有特色的便是江戶中期開始風行的「卯建」，這裡的建築會在一樓到二樓之間搭建一片突出的牆壁，這片牆壁原意本為「防火牆」，後來成為商人的炫富的標誌。「卯建」除了比高、比凸出，還有更厲害的是原本只需一面的卯建，有人硬是要建兩座來象徵財力。

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舊今井家住宅‧美濃史料館

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來到美濃町不能錯過的就是舊今井家了，這棟房子建於江戶中期(約18世紀中後半)，是一位和紙商人的家，木製的大門除了正常的開關，還能整座牆面往上掀起，這是為了當年馬車卸貨所打造，旁邊的房間則展示了當年的帳本、貨物進出的紀錄本，遙想當年商機蓬勃的繁忙。

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這裡的和室拉門貼的也是美濃和紙，是由匠人澤村正所製作的和紙貼糊修復，為了展示其精密的技藝，特別將只有0.3公分的接口露出，利用排列呈現出和紙的高雅，這樣的手法也被稱為「千鳥張」，來到這裡別忘了仔細欣賞這流傳千年的工藝。

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此處的庭園也被選入「日本音風景100選」，原因就是庭院中有一處水琴窟，利用倒轉的陶器埋入土中，只要有水流入，空氣與水的震盪發出悅耳的聲響，十分有趣。庭院中也摘種了超過百年的梅樹，還有許多作物，坐在被和紙包圍的古建築廊道中，眼前是百選庭院，聽著水琴窟的如鳴珮環的聲音，好不愜意。

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承載著1300年歷史的美濃和紙

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美濃和紙擁有超過千年的歷史，一代一代的傳承，兼具實用與藝術的和紙不只使用在日本國內，甚至運用到國外許多燈飾、布置。每年的10月在目字大街上也會舉行藝術紙燈的點燈展覽，美麗手製的和紙燈將古街道染成一片澄黃，讓夜晚的美濃古街更顯耀眼。想要看看這些形狀各異，精巧手製的紙燈可以到「美濃和紙あかりアート館」參觀，更能理解美濃和紙深厚的底蘊。

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地址：岐阜縣美濃市

交通：JR名古屋站搭乘Wide View Express特快車於「美濃太田」下

車，轉乘長良川鐵道至「美濃市」站

官網：http://www.mino-city.jp/tw/index.html

美濃町推薦餐廳-DONI DONI 藏身老屋的義式好味道

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美濃古街不再是過去商業鼎盛模樣，現在則是融於時代中散發著穩重沉靜的氣息，DONI DONI的老闆園田美佐子小姐愛上這樣的布滿時代見證卻越陳越香的老屋，在2017年收掉開在岐阜市15年的義大利餐廳，來到美濃市並選擇了一間屋齡超過100年的古民家以「DONI DONI」為名重新開業。

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「DONI DONI」在義大利文中有贈送禮物或是感謝的意思，老闆希望懷著感謝的心意每日與來訪的客人見面。老闆的丈夫原本是一般上班族，搬至美濃市後便和老闆一起經營這間餐館，雖被老婆笑稱現在還太嫩了，不過和老婆一起將餐館布置的溫暖而雅致，親切且沉穩的招呼聲，時時迴盪在店內，也讓DONI DONI更顯生氣蓬勃。

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擁有10多年義大利菜經驗的老闆，從麵包和沙拉開始，就能品嘗到新鮮與誠意，這裡的主菜有排餐、義大利麵、窯烤披薩，義大利麵還能選擇生麵，經過拌炒與醬汁的洗禮，比起一般義大利麵更為Q彈好吃，最後也別忘了吃下這裡自製的甜點，還有老闆精選的咖啡，美味至極更是對舌尖的畫龍點睛。

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地址：岐阜縣美濃市俵町2122

交通：美濃市站步行9分鐘

TEL：0575-36-2600

時間：【午餐】12:00~14:30【晚餐】18:00~21:00

公休：週二(週三不定期公休)

官網：https://doni-doni.jimdo.com

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