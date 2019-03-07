懶人包／立山黑部交通、景點、美食 & 金澤、白馬一次玩透透

立山黑部開山

▲立山黑部雪壁。（圖／攝影者：zipckr, Flickr CC License） 分享 facebook

位於長野縣及富士縣之間的立山黑部，是日本最高峽谷，同時也被譽為日本的阿爾卑斯山！立山黑部最重要的除了9~10月的紅葉季，萬眾所期待的非每年初春的「雪之大谷」莫屬。在寒冷的山區，大雪紛飛導致地面上的積雪不斷，因此可以看到比人要高18~20m的雪壁。

＊開山時間：4月中旬至11月底

＊雪之大谷：4月中旬至6月底

立山黑部交通

想要前往立山黑部，其實從東京、大阪、名古屋都有JR或新幹線可搭乘，不用害怕立山黑部的交通不便！立山黑部有兩個入山點，分別是富山縣的立山車站和長野縣的扇澤車站，至於從哪個點入山較佳，以個人行程方便為準。

各地到達「立山車站」方式

▲立山黑部交通-前往立山車站。（圖／立山黑部官方網站） 分享 facebook

各地到達「扇澤車站」方式

▲立山黑部交通-前往扇澤車站。（圖／立山黑部官方網站） 分享 facebook

立山黑部路線介紹

▲立山黑部路線介紹表。（圖／立山黑部官方網站） 分享 facebook

第一段：立山登山纜車

立山車站至美女平，需7分鐘。

一口氣登上海拔高度差500公尺、平均斜度24度的山坡

在爬坡途中可觀覽珍貴的才木石。

第二段：立山高原巴士

美女平至彌陀原至室堂站，需50分鐘。

能夠觀賞約海拔1500公尺高的大自然旖旎景色。

第三段：立山隧道無軌電車

室堂站至大觀峰，需10分鐘。

在日本海拔2450公尺最高地帶行駛的無軌電車，將直接通過立山下面的隧道。

由於使用電力，不排放任何廢氣。

第四段：立山架空索道

大觀峰站至黑部平，需7分鐘。

為日本無支柱的空中纜車中為最大的纜車。

視野猶如移動展望台，可見全景畫般的美麗景色。

第五段：黑部登山纜車

黑部平站至黑部湖站，需五分鐘。

為了保護自然景觀和防止雪崩，所有線路都從地下通過的日本唯一的電纜車。

抵達黑部湖後，可搭乘黑部湖遊遊覽船（Garube），從不同角度欣賞立山黑部之壯麗景色。

第六段：關電隧道無軌電車

黑部湖站至扇澤站，需16分鐘。

行駛於建設黑部大壩時，為運送材料而挖掘的隧道中的無軌電車。

途中將經過富山和長野縣的境界，還將經過於艱難施工後突破成功的岩石破碎帶。

立山黑部美食推薦

立山黑部是一座高山沒有過多的店家，因此整個活動若是遊客較多時，會有餐廳客滿的情況，建議遊客自行準備口糧上山，以免沒有足夠的食物充飢。當然在立山黑部上也是有食堂，想吃頓熱呼呼的美食不予錯過。

立山黑部美食＃1

立山餐廳

位於立山黑部最高海拔的室堂車站，一樓為土產專賣店，想要用餐的可以至二樓「立山餐廳」，販賣食品多半以蕎麥麵、豬肉包子為主，最受歡迎的招牌是「白蝦炸餅蓋飯套餐」。能吃到熱食就是幸福啊～尤其是在寒冷的高山上，不過最酷的是立山餐廳提供了日本最高的天然湧泉來作為店內的冷水。

立山黑部美食＃2

和食堂「大日」

Midagahara Hotel酒店位於海拔1930米高的高原上，也因如此很多人會到此住上一晚，順便趁晚上欣賞富士灣的夜景。但是在價格方面偏貴，大多會打消念頭，不過在一樓的「和食堂大日」為餐廳普遍價格，因此很適合來此用餐，順道體驗一下高原飯店的魅力。

立山黑部美食＃3

黑部平餐廳

想至「黑部平餐廳」用餐的遊客若是由大觀峰乘空中纜車到黑部平，在這段路程上可以看到立山山脈及黑部湖的美景，一望無際。若剛好在紅葉季前來，樹林變得紅黃不齊、雪季前來，白靄靄的山景，任何季節都是一種風情。黑部平跟室堂一樣在車站或纜車出口都有專門的遊客的餐廳，網上很多人推薦冰淇淋，不過這裡只是有賣正餐的，無論是咖喱飯、泰式打拋豬或黑部源流套餐都提供。

立山黑部美食＃4

黑部水庫休憩所

黑部水庫是全日本最大的水庫，在6~10月時會不定時洩洪，旅程至此真的欣賞到很多不同的封面。都來到黑部水庫休憩所了，當然不能錯過且一定要點的招牌餐-黑部水庫咖哩飯，最特別的就是他的造型！白飯為水壩、咖哩醬為水庫，這個就是屬於黑部平獨有的造型餐點。

每一家餐廳都有自己的特色存在，無論是以海拔、高原或美景，對旅客來說都是亮點。此外，室堂站也有多間小餐廳及名產店可做選擇。

立山黑部服裝建議

4~6月

室堂和彌陀原還覆蓋著白雪，建議上山旅遊時，請準備防水鞋或雨鞋。由於白雪刺眼，建議旅客攜帶一副墨鏡上山，雪之大谷路段在開放期間的天氣也是非常寒冷的，務必穿著嚴冬保暖衣物。

7~8月

阿爾卑斯山區在盛夏也屬於涼爽的避暑地，山區陽光特別強烈，為防曬防寒請準備長袖衣服，另外山區紫外線也比較強烈，建議旅客也可攜帶太陽眼鏡上山。

9~10月

轉變成滿山楓葉的季節，平均氣候也下降了。10月後，室堂會開始下雪，旅客在此時上山，需多帶保暖衣物，以防山區多變的氣候。

11月~3月

正式進入冬季，整個立山黑部會被白雪覆蓋，氣溫也降到零下，請旅客充分做好防寒措施。

＊請看：天氣預報及服裝參考

立山黑部相關禮儀

立山黑部擁有世界引以為傲的自然財產, 其景觀及動植物都受到妥善保護。為了讓大家隨時都能欣賞到這美麗的大自然景色，請旅客必須遵守以下規則。

＊上山後請走規定之步道。

＊請勿採取任何植物。

＊垃圾請自行帶下山。

＊需要如廁請至洗手間。

＊勿攜帶寵物上山。

＊化妝室裡無設有育嬰室，若需要哺乳或更換尿布時請洽詢車站服務人員。

＊乘車或行走時需要輔助的旅客請通知服務人員。各車站備有輪椅可使用。

＊由於立山黑部遊覽路線高低差達2000公尺，可能會產生耳鳴或頭痛等不適狀況，＊若有暈車等不舒服時，請告知服務人員或司機。

＊小建議:每個小站都設有名產店，建議旅客到快下山的車站再購買即可。

立山黑部周邊景點：金澤

金澤推薦景點＃1

金澤-東茶屋街

▲立山黑部周邊景點-金澤東茶屋街。（圖／攝影者：Hiroyuki-H, Flickr CC License） 分享 facebook

北陸旅遊除了立山黑部，會想到的就是小童話村-白川鄉合掌村，但是來立山黑部旅遊的同時，其實周遭有很多不一樣景色及特點的景點可去，像是北陸石川鄉的金澤，被譽為小京都，金澤「東茶屋街」充滿了江戶時代的氛圍，因此東茶屋街與京都祇園、主計町茶屋其名。沒有去過京都的人可以趁著北陸之旅來體驗一下，當然金澤也有提供和服出租，如此一來就像真的到了京都，更加融入。

＊特殊活動：10月～隔年3月，每週六會在茶屋街上舉行「藝妓の藝」觀賞會。

金澤推薦景點＃2

金澤-兼六園

▲立山黑部周邊景點-金澤兼六園。（圖／攝影者：Happy Com, Flickr CC License） 分享 facebook

兼六園可說是金澤的代表地，觀察它的歷史可發現兼六園的前身－蓮池庭，擁有了三百年以上的歷史，又加上兼六園的景緻使得觀光客及日本民眾都相當喜愛。所謂的六勝包含了宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望，意思就是指兼六園這座庭園兼顧了這六種意境。無論春夏秋冬都是推薦前來的季節，櫻花、紅葉以及雪景帶給旅客不同的景緻。而現在的兼六園在冬季除了雪吊，夜晚點燈也成為一項看頭，早晚又是不同風貌。

金澤美食推薦＃1

GRILL OTSUKA

誰說來到日本一定要吃日式料理才是融入當地，GRILL OTSUKA這家西式料理店可是金澤居民的愛店，進到店裡從牆壁、餐桌都可以看出歲月及懷舊感，而牆上也掛了許多簽名可見他的知名度很高。不過最讓人在乎的還是餐點-炸蝦蛋包飯。兩隻大蝦覆蓋在飯上，要淋上紅白雙醬，酸甜的口味及十足的份量，怎麼吃都不膩，GRILL OTSUKA是一間不用一千日幣就可以吃到的當地名店。

金澤美食推薦＃2

黑百合

▲立山黑部周邊美食-金澤關東煮。（圖／黑百合官網） 分享 facebook

從金澤車站出來的百貨 金澤百番街 ANTO中，有一家專賣關東煮的店「黑百合」。關東煮是日本長久以來時代中的代表食物，而黑百合提供了不同客人特別的小包廂，但即便坐在吧台也有一番風味，可以親眼看到廚師們煮著熱騰騰的關東煮，光看就流口水～而金澤被說是全日本關東煮最好吃的地方，重點在於它的「車麩」，這個是金澤最道地的食材。

金澤美食推薦＃3

箔一 金箔霜淇淋

▲立山黑部周邊美食-金箔霜淇淋。（圖／箔一官網） 分享 facebook

來到金澤一定要嘗試金箔製品，閃閃發光的金箔散落在和菓子上，任何東西都變得更顯高貴。「箔一」是一家賣金箔霜淇淋的名店，在兼六園或東茶屋街都有店面，雖然價格不便宜但霜淇淋上有一大片金箔包覆著，那種口感一定要好好體驗一次。

立山黑部周邊景點：白馬

▲立山黑部周邊景點-白馬滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於立山的山岳地帶中，「白馬」擁有非常優質的滑雪場，可說是日本滑雪勝地！因為雪量夠多，加上日本阿爾卑斯山的美景，因此1998年的冬奧就已把白馬的名聲ㄒ宣揚到世界了。在優質雪地上滑雪，無論單或雙板都變得更帥氣了。看了立山黑部的雪壁覺得不夠過癮，不妨到白馬，感受被群山環繞的美感加上滑雪的刺激速度感。

白馬美食推薦

呑み喰い処 寿司処 和

▲立山黑部周邊美食-握壽司。（圖／呑み喰い処寿司処和官網） 分享 facebook

從外觀到室內可以發現所有的建築風貌都很復古，原來這些都是從一百多年前開業至今，從來都沒該動過的象徵。魚介沾麵和綜合握壽司，都是必點的項目。麵條的Q度、壽司的新鮮度及技巧都可以看出廚師的用心。

想知道更多立山黑部旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」