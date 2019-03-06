體驗合掌民宿生活！ 五箇山相倉聚落住一晚 一泊二食超推薦

如果可以放慢腳步，何不選擇在合掌聚落住上一晚，體驗一下合掌民宿的生活。

民宿內環境非常舒適，擁有三間榻榻米臥鋪，每間都有暖氣，別怕會冷，客廳中間使用炭火升起了爐火為大家取暖，一隻隻香魚插在爐火旁，則是我們今天晚餐的食材之一。

民宿提供一泊二食，都是主人親自準備，非常道地，且可晚上漫遊在合掌聚落內不趕時間，慢慢體會合掌帶來的感動及滿天星空，非常值得推薦住一晚。

『合掌民宿なかや』

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2019年名古屋七天六夜之旅

2019年第二次拜訪五箇山相倉合掌聚落，毫不猶豫的依然在這住一個晚上，因為此趟總共有六人同行，所以在案內所的協助下，訂到了此間民宿，六個人可分三間臥房休息，房間舒適感極優，又包含了一泊二食，全都是由民宿主人親自準備好吃又有風味。來合掌聚落不一定要擠破頭抽籤住進白川合掌聚落，其實在五箇山住起來也很舒適，且觀光客人煙較少，可以很自由自在在聚落內散步。

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首先教大家如何訂到五箇山的民宿，建議可以寫信至五箇山案內所的Email，案內所會依照旅行人數進行安排適當的民宿。其實原本這趟也是想要住進勇助民宿，但因為六人老爺爺老奶奶無法負荷人數，所以才安排了這間なかや，每人9600日圓(一泊二食)。

EMAIL：info@gokayama-info.jp

之前勇助的文章：【名古屋｜住宿】來去150年的世界文化遺產中住一晚，五箇山相倉合掌聚落住宿推薦，一天只招待一組客人，一泊二食。勇助

Email會請客人留下資料，記得Email通常都需要一日內回覆，確保訂房成功，如果過了時限未回覆Email則視為訂房不成功。

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如果是自駕前往的朋友，會先經過五箇山案內所，只要顯示民宿的訂房紀錄，就可以無料進場，直接開到民宿門前，なかや可停放兩台車子沒問題的。

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民宿主人非常熱情的向前招呼，表示是今晚入住客人以後，就忙著準備大家的晚餐，大家各自忙著把行李搬進民宿，民宿的空間比我想像的還要更好更寬一些。

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首先是客廳的部分，客廳中間使用炭火升起的爐火，已經有看到插著一排的香魚，正準備慢慢地烤熟，同時這裡也是享用晚餐及早餐的空間。帶朋友第一次住進合掌村，大家驚喜連連。

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比較讓我感覺不同的是，なかや有點融入現代的元素了，居然有準備按摩椅可以使用，不誇張，每個人都上去躺一輪，舒緩一下一天的疲累。

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接下來就是房間的部分，總共可分三間臥室，都是榻榻米的通舖，在享用晚餐的同時，主人就已經幫每間臥室鋪床了。除了底部的床墊以外，也放置了電暖器在床墊內，外加一個厚毛毯，且每間臥室都放有暖氣，所以在溫度上大家可以放心，並不會太冷的狀況。

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比較貼心的是在盥洗部分，上廁所、洗臉台和浴室是完全都分開的，所以大家使用上不會互相干擾，且都保持著很乾淨，浴室也非常的寬敞，浴缸內也放好熱水，隨時都可以泡澡喔！

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就在客廳大家閒聊看電視，非常享受當下，晚餐用餐時間為18:30，主人開始端上一盤盤佳餚，非常的家庭式傳統料理，日本的白飯也非常好吃，準備了一整鍋讓大家盡情享用，如果想喝啤酒或清酒也可和主人點餐喔，但是要另外計價喔！

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吃完晚餐，大家漫步在五箇山，由於今天早上天氣非常棒，天空和空氣都很乾淨，所以抬頭一望，滿天星斗就在眼前，當下非常的感動，這才是旅行的意義。

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當天晚上民宿主人會詢問客人隔天早餐的用餐時間，記得在用餐時間大家出現在客廳即可，又是一波非常豐盛營養的早餐。

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享用完早餐仍可在五箇山欣賞白天的美景，走上展望台，欣賞五箇山的全貌，會讓你感覺不虛此行。

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來白川或五箇山一帶，真的很推薦大家來住一晚，一定會讓你有不同的收穫喔～推薦給大家。

合掌民宿なかや

預訂信箱：info@gokayama-info.jp

官網：http://www1.tst.ne.jp/snakaya/

地址：富山県南砺市相倉231

電話：(0763)66-2457

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文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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