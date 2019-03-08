在最高海拔賞景、滑雪、喝咖啡！日本離天空最近的咖啡館「2612 Café」

中央阿爾卑斯的千疊敷冰斗上除了有日本海拔最高的飯店，還有一個日本海拔最高的咖啡館2612 Cafe，位在海拔2612m處，雪山環抱中喝杯熱騰騰的咖啡，欣賞遠方富士山的日出美景，享受漫步在雲端的快感。

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原本以為2612 Café是孤伶伶的開在雪山上，結果是和千疊敷飯店合營，就位在飯店大廳旁，能捧著咖啡，坐在有暖氣的大廳落地窗前，欣賞群山峻壑、日出月落的美景。

2612 Café的咖啡是用中央阿爾卑斯山的雪融水沖泡的，且還使用自家製的2612品牌豆，將巴西產的咖啡豆用高山陽光曬乾，以深焙的方式烘焙，帶有點苦味而後回甘的味覺讓登山客回味不已，正如同攀登高峰總是需要先揮灑汗水，才能感受成功攻頂的美妙滋味。

能在海拔2612m處，日本標高最高的咖啡館喝杯咖啡，的確有爽度。

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好友V歐妮還拿到冰天雪地的外面去拍，真是太專業。

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坐在這裡，欣賞雲海之上的美景，真是太享受。

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除了經典的駒根高原特產香腸火腿口味，另一款可頌裡夾的「信州燻鮭魚」，是長野縣水產試驗場歷經10年開發的商品，滋味細緻鮮美，肉質肥厚，表面還閃著銀光，是2612 Café的人氣必點。

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針對冬季推出的限定料理，暖呼呼的奶油濃湯，再冷的寒冬都被這一碗融化了。

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2612 Cafe就位在前方的粉橘色建築千疊敷飯店裡

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放眼看出去真是群山之巔呀

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冬季的駒岳空中纜車每1小時一班，等車的時候當然要來一杯熱咖啡

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2612 Café

地址：千疊敷飯店一樓

交通：搭乘駒岳空中纜車到千疊敷站，千疊敷冰斗的交通方式請按我

電話：（265）83-5201

營業時間：9:30～15:00 官網

日本海拔最高的飯店千疊敷住宿優惠請按我

文章來源：妮可魯の飛行日記 FB：妮可魯の飛行日記

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