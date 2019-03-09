「下呂溫泉之旅」悠閒泡湯賞景...還有限定花火、百年合掌村

文/楊詠鵝

圖/欣傳媒記者楊詠鵝攝 分享 facebook

「下呂溫泉」與神戶的有馬溫泉和群馬縣的草津溫泉並列日本的三大名湯，下呂的溫泉泉質為鹼性泉，也就是碳酸氫鈉泉，簡單來說就是大家最愛的「美人湯」，湯色透明，水質溫和略帶香氣，泡完之後肌膚滑溜，因此深受國內外觀光客的喜愛。

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下呂溫泉地區的住宿從飯店到民宿超過70間，便知此地溫泉多有人氣。下呂溫泉四季皆很適合來訪，春日能見到櫻花點點組成的粉紅花海；夏日則有溫泉街限定夜市；秋日片片楓紅為下呂染上一片嬌羞；冬日除了白雪女神降臨，還有限定煙火可以欣賞呢！

下呂溫泉交通攻略

地址：岐阜縣下呂市湯之島570番地

交通方式：

【電車】名古屋站、新大阪站、富山站搭乘Wide View Express特

快車於下呂站下車，步行7分鐘

【巴士】名古屋站搭乘直達下呂溫泉的巴士(需預約)

TEL：0576-25-3121、0576-25-2118(預約專線)

官網：http://www.ogawaya-yuragi.jp

下呂溫泉街推薦景點

下呂大橋

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來到下呂溫泉街，首先不能錯過的便是橫跨飛驒川的下呂大橋，橋上有著室町時代僧侶，也是位大詩人「萬里集九」的銅像，他曾在詩集中提到過下呂溫泉，對面則是江戶時代初期的儒學家「林羅三」，草津、有馬與下呂為天下三大名湯，便是出現在他的詩集中。

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下呂溫泉處處可以看見兩種動物，一個是白鷺一個則是青蛙。白鷺是下呂地區的一個傳說，很久很久以前，溫泉水豐沛的下呂突然發生地震，至此之後便不在湧泉，村民對此感到驚慌與錯愕，幾個月後，有隻白鷺日日飛到飛驒川的河岸上，接連幾日皆在同一個地點降落，村民好奇趨前一看，發現溫泉湧了出來，而白鷺飛走後留下一尊藥師像，相傳是藥師憐憫失去泉水的村民而前來搭救，而湧出的溫泉水潔白透明也被稱為白鷺之湯，因此在下呂大橋上也處處用了白鷺圖案裝飾。而青蛙則是因為叫聲和下呂(gero)的發音一樣，也成為該地的吉祥物，旅人可多瞧瞧四周，不經意之處白鷺和青蛙便會出現在你面前呢！

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免費八處足湯

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下呂溫泉街當然有各種雜貨小物店讓旅人買到手軟，但是更值得讓旅人尋覓的則是這裡的八處免費的足湯，疲憊的腳丫子泡入溫熱的溫泉水，暖意由下而上，舒服的讓人不由得發出一聲嘆息，更有旅人如集章般，定要將八處足湯泡好泡滿才心滿意足呢！(八處足湯的位置請見：下呂溫泉散策地圖)

森水無八幡神社

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下呂溫泉值得走訪的地方不少，像是下呂溫泉博物館、下呂溫泉神社等，但是絕對不能錯過「森水無八幡神社」，建立時間已無法確認，裡面有10尊木造神像被列為國家指定重要文化財，裡面還有28片的棟札(台灣稱上梁記牌，用於記載建物完工時間，有的會寫上神明名字以求庇佑)是下呂市指定文化財，石造的鳥居更顯神社的樸實和時代感。這裡也是每年舉辦田之神祭的地方，開春時祈求豐收的祭典，更是被列入國家重要無形文化財。

地址：岐阜県下呂市森1321

下呂溫泉街推薦美食

ゆあみ屋-溫泉蛋冰淇淋

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有溫泉的地方來顆溫泉蛋才道地，但是來到下呂溫泉溫泉蛋可是有新吃法！底部放上香脆的玉米脆片，接著擠上奶香濃醇的冰淇淋，最後放上溫熱半熟滑溜的溫泉蛋，冰火交融的滋味意外的搭配，也成為旅人來下呂溫泉必吃的一品。店內還有販賣用溫泉水泡著的布丁，溫熱的布丁可是比冰冰的吃還要更滑嫩喔！

官網：http://yuamiya.co.jp/

地址：岐阜県下呂市湯之島801番地2

營業時間：09:00-18:30

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到岐阜縣沒吃到飛驒牛就白來了！下呂溫泉街上的湯島庵是間營業超過60年的老肉舖，為了讓觀光客可以簡單就品嘗到飛驒牛的美味，販賣了多項飛驒牛的商品，最受歡迎的就是肉壽司系列，有飛驒牛生牛肉壽司和霜降飛驒牛壽司，不能吃牛的旅人可以選擇炙燒豬五花壽司，野心大的旅人可以來份「肉肉三重奏」，三種美味的肉壽司一次享受！

官網：http://yushimaan.com/

營業時間：10:00-17:00

地址：岐阜県下呂市湯之島845

冬季限定 下呂溫泉花火物語

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每年冬季1月到3月之間，通常會選定在每周六，每次10-15分鐘，下呂大橋邊會施放煙火，為不同的事情祈願，像是1月就會為了新春和成人式等祈願，2月則是為了情人節、考試合格、未來成功等祈願，三月則是為了桃花節、白色情人節、櫻花綻放、畢業等祈願，每周都有不同祈願主題。想要拍攝煙火的旅人，記得提早10-15分鐘到下呂大橋卡位，才能到拍到美麗的畫面喔！

煙火施放地點：下呂大橋(東面)上阿多野谷周圍

交通：下呂站步行5分鐘

時間：每年時間不定，請依官網時間為主，約莫是1月~3月的週六20:30～20:40

每年施放時間請詳見官網

下呂溫泉街推薦住宿

飛驒路下呂溫泉-小川屋溫泉旅館

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下呂溫泉可是各家溫泉旅館兵戎相見之地，小川屋在此經營70多年，但是在下呂溫泉可仍稱不上有歷史的溫泉旅館，年紀拼不過別人，小川屋便努力創新，為了讓客人每次下榻都能有不同感受，在70多年的建築中，每隔一段時間就修整不同的地方，在老空間創造新特色，像是由100疊榻榻米組成的溫泉浴場、2018年才落成的藥師的湯大浴場，夜間點燈讓泡湯更有氣氛。餐食也為不同的族群設計了不同的空間，有別於其他溫泉飯店在開闊的餐廳吃飯，這裡提供更私密的包間，讓同桌吃飯親朋好友可以聊得更輕鬆愉快。

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最棒的是，若是住到靠下呂大橋這頭的房間，只要走到房間陽台，就能觀賞「花火物語」，不用跑到下呂大橋上人擠人，和情人、和閨蜜、或者和自己在陽台上靜靜的和花火一起祈願；喜歡拍照的人，從陽台拍攝還能把下呂大橋和煙火一起收入框中。還有還有，小川屋距離便利商店Lawson只有60公尺，走路只要1分鐘，晚上若想來場消夜，真是太方便了呢！

官網：http://www.ogawaya-yuragi.jp/

地址：岐阜県下呂市湯之島570番地

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順遊景點

下呂溫泉合掌村

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下呂溫泉合掌村裡面有10棟合掌造，其中9棟是從白川鄉搬過來，其中一棟是由五箇山遷移過來保存，因此這裡有多棟超過百年的合掌造被列為國家指定重要有形文化財，旅人一次就能飽覽兩種形式的合掌造入，細細品味古人建築與生活的智慧。

圖/走走停停，教學旅行，旅行教學版主Difeny攝 分享 facebook

另外，這裡還有座非搭不可以的森林滑梯，全長175公尺，共分兩段的溜滑梯建造在合掌村旁的山上，還能順便遠眺古色古香的合掌村落，往下溜時速度感十足，大人小孩都能享受在森林中溜滑梯的趣味。

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下呂溫泉合掌村距離下呂溫泉街走路約莫只要10分鐘，從JR下呂站搭乘濃飛巴士也很方便，十分適合和下呂溫泉安排成一日行程。

TEL：0576-25-2239

時間：8:30～17:00(最後入場16:30)

公休：全年無休(除12月31日、1月1日、2日以及臨時休業)

費用：成人800日圓、孩童400日圓

森林滑梯費用：1人1次100日圓，限3歲以上搭乘

官網：http://www.gero-gassho.jp/lg_tw/

地址：岐阜縣下呂市森2369號地

交通：【公車】JR下呂站前濃飛巴士總站搭乘合掌村線的「合掌村、下呂交流會館」方向公車，於「合掌村」下車

濃飛巴士：https://www.nouhibus.co.jp/routebus/

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