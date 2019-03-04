自然愛好者的天堂 日本「乘鞍高原」的絕景秘境

【作者:mikeya!】

關於NorikuraKogen乘鞍高原

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乘鞍高原位於日本北阿爾卑斯山脈南端，百名山乘鞍岳東側的高原區，天氣晴朗時可看見3000公尺高的美麗山峰。這裡的自然環境清靜幽美，一年四季皆有不同風情與活動體驗，是自然愛好者的天堂。

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乘鞍高原在日本經濟發展蓬勃時曾是著名的度假勝地，到了週末總有絡繹不絕的人潮，直到日本經濟泡沫後，經濟退化加上經營老化，缺乏良好的行銷策略才逐漸落寞。不過也因為缺乏知名度，人潮稀少，反而讓這裡成為當地人為主的秘境，適合喜愛慢遊和親近大自然的旅客，比起鄰近知名的上高地也平價實惠許多。

我們造訪這個秘境四次，橫跨夏/秋/冬季後，下列是我們推薦到乘鞍高原十種不同體驗：

1.輕鬆攻頂日本百名山『乘鞍岳』＆山區健行

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靠近承鞍岳山頂的火山湖

乘鞍岳是日本百名山之一，它位在日本北阿爾卑斯山脈南端，由朝日岳、摩利支天岳、富士見岳、屏風岳等23座山峰，以及7湖8平原所構成。其中最高峰為標高3.025米的「劍ヶ峰」。乘鞍岳是日本中央分水嶺的最高點，也是高度僅次富士山和御嶽山的活火山，最後一次的噴發是在2000多年前的惠比岳附近，直到現在還能觀測到火山活動的跡象。

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承鞍岳是日本三千公尺高山中最容易登頂的百名岳，山頂上有一個小神社。

在日本超過3000呎的高山中，乘鞍岳被公認為是最容易攻頂的高山之一，只要準備一雙舒適防滑的健行鞋，攜帶防寒防水衣物，就算沒有登山經驗也能夠完成。地勢較爲寬闊平坦的乘鞍岳有多條健行路線可供選擇，只要短短的四個小時，除了攻頂「劍ヶ峰」以外，還能順道登頂大黑岳、富士見岳、魔王岳等山峰。

完整乘鞍岳「劍峰」攻頂攻略請參考文章連結

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除了乘鞍岳「劍峰」外，附近也有很多不同山頭的美景。

2.搭乘『御來光巴士』在高山雲海上迎接日出曙光

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搭巴士在承鞍雲層上看日出的特別體驗（照片來自官網）

站在高山頂欣賞第一道曙光從雲海中升起，是非常令人感動的體驗。一般來說，如果要觀賞這迷人夢幻的景觀，必須前一天登山住宿山小屋，凌晨半夜起床摸黑登山頂等待日出。但如果選擇在乘鞍岳觀賞日出，不需考驗登山體力與耐力，只要搭乘鞍高原每年夏季行駛的【御來光巴士】(御來光＝日出），即可抵達海拔2716公尺的乘鞍山頂（疊平）迎接晨曦曙光。

3.造訪日本百大名瀑布

乘鞍高原是健行愛好者的天堂，有幾條幽靜美麗的步道，通往各具特色值得一覽的瀑布，分別為「善五郎の滝」、「番所大滝」，以及名列日本百選瀑布的「三本滝」。每個瀑布都景緻優美，各有特色，隨著四季交替與大自然的變換，在不同的季節裡呈現不同的風情。

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遠眺秋季滿山金黃楓葉中的善五郎瀑布

「善五郎の滝」距離觀光站附近，下車後步行十幾分鐘即可抵達。善五郎瀑布的形成由來，是大約在四萬三千年前，乘鞍岳的「高天ケ原」火山爆發後，熔岩堆積而形成現有的地形，萬年來經過溪流野川的匯流沖積，形成了現在看到的瀑布。傳說中有一位樵夫「善五郎」在釣魚時，被大魚拖到這裡而意外發現了瀑布，因此將瀑布命名為「善五郎の滝」。...

原文出處：【 日本 _ 乘鞍高原 】登山，健行，紅葉，景點介紹***阿爾卑斯山南端的絕景秘境***

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