日本富士山櫻花玩法搶先看！2019富士山櫻花景點、美食推薦

日本富士山櫻花介紹

說到日本櫻花季，肯定少不了是東京、富士山、京都清水寺這樣的熱門日本景點，但是想賞櫻花又不想人擠人？那麼東京近郊的富士山，或許會是個不錯的選擇，因為日本富士山占地遼闊，不僅可以分散賞櫻花人潮，更能享有大片開闊的日本富士山櫻花美景，現在就跟小編一起出發日本富士山吧！

日本富士山櫻花種類

▲日本富士山賞櫻景點-染井吉野櫻。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

豆櫻：4月上旬

豆櫻是富士山周邊特有的日本櫻花種類，花色有白至淡紅，花蕊呈現向下開放狀，又被稱為「富士櫻」。

染井吉野櫻：3月下旬

染井吉野櫻是日本最常見的櫻花種類，也是日本氣象局櫻前線的指標，花色為淺白帶粉，又因生長速度快，而經常在日本櫻花季時在各地見到。

芝櫻：4月下旬~5月上旬

芝櫻是一種外型酷似櫻花，匍匐生長在地面的桃紅、白、紫色小花，綻放的日期約比櫻花晚一周，而富士山腳下的河口湖町有著約80萬株的芝櫻，可以說是日本最大規模賞芝櫻的地方。

日本富士山賞櫻景點

日本富士山櫻花景點＃1

新倉山淺間公園

▲日本富士山賞櫻景點-新倉山淺間神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

新倉山淺間神社位於富士山周邊，園區內共有約650株的櫻花樹，被稱是為唯一能眺望富士山與櫻花360度全景的賞櫻景點，甚至被選為21個身為攝影人死前必去的地方之一。

不過想要看到如此櫻花美景，必須要先爬上398階石階梯，而這條通往佳賞櫻展望台的階梯名為「咲くや姫」，是由富士山市民票選出來的，代表著日本神話中的櫻花、梅花、富士山之神，沿途可見櫻花、富士山、忠靈塔相互襯印的美景，既迷人又優美。

日本富士山櫻花景點＃2

忍野八海

▲日本富士山賞櫻景點-忍野八海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

忍野八海位於山梨縣忍野村，是由富士山的雪水融化後，流到山腳下而形成的八處湧泉，因此湧泉的水質特別清澈湛藍，有的池子裡甚至還能看到藍色鯉魚，讓忍野八海被認定為天然記念物及新富岳百景之一。

每到日本櫻花季時，忍野八海的池畔美景、小橋流水與櫻花，加上遠方壯觀的富士山互相襯映，附近的新百庄川沿岸更有多達200株的櫻花樹，一同綻放的美麗畫面，真的是一生必看一次的夢幻櫻花景色。

日本富士山櫻花景點＃3

長崎公園

▲▲日本富士山賞櫻景點-富士山櫻花。（圖／©Akira Okada/©JNTO） 分享 facebook

如果不喜歡人擠人的話，建議可以到音樂盒森林美術館附近的長崎公園，這裡沒有熱鬧的觀光景點可以逛，也沒有大片櫻花樹，但是卻可以看見一望無際的河口湖與遠方的富士山，搭配湖畔幾株粉色櫻花樹點綴，雖無數大便是美的壯觀美景，卻有些文藝氣息的浪漫感。

＊地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石/河口

＊交通：在河口湖站搭「河口湖自然生活館」的公車在「SUNNIDE前長崎公園入口站」下車徒步３分。

日本富士山櫻花景點＃4

富士山芝櫻祭

▲日本富士山賞櫻景點-富士山芝櫻。（圖／©Akira Okada/©JNTO） 分享 facebook

富士山芝櫻祭（富士芝桜まつり）每年4月下旬~五月中在富士山的本棲湖舉辦，園區內有大約80萬株的芝櫻，是日本境內最大的賞芝櫻景點，深淺不一的粉紅、紫色花朵一同綻放，猶如畫筆在大地上揮灑出來的色彩，更替遠方的富士山披上了最美的衣裳。

了有大片芝櫻可賞之外，富士山芝櫻祭會場內還有臨時的「富士吉田郵便局」販賣富士山芝櫻限定郵票，以及「足湯」可以讓你一邊賞櫻一邊放鬆！如果你不想在市區人擠人，或是覺得3月櫻花季機票太貴，晚一點再來這裡應該會是不錯的賞櫻選擇喔！

＊活動時間：2019/4/13~5/26

＊官方網站：富士芝桜まつり

日本富士山櫻花季美食

在日本櫻花季時，許多店家或品牌都會推出「櫻花限定」的商品，在富士山芝櫻祭也會有盛大的「富士山美食嘉年華」，讓大家可以一邊賞櫻一邊吃美食！今天就來介紹幾款跟日本櫻花季相關的美食，無論是要現場吃或是買回去當伴手禮都OK！

日本富士山櫻花季美食＃1

櫻花閃電泡芙

▲日本富士山櫻花美食-富士山櫻花閃電泡芙。（圖／攝影者：emiemiemi905, Instagram） 分享 facebook

這是富士山美食嘉年華裡的櫻花咖啡廳「FUJIYAMA SWEETS」才吃得到的限定甜點，粉色外表的櫻花泡芙裡夾滿了紅豆餡、奶油，以及鮮嫩欲滴的飽滿草莓，光看就讓人垂涎三尺。

另外還有富士芝櫻甜餅，同樣也是富士山美食嘉年華的限定甜點，是外型做成富士山模樣的粉紅色和式菓子，圓圓胖胖的可愛外型，吃起來像麻糬一樣Q彈，都是錯過了可能就要再等到明年才能吃到的日本富士山芝櫻季甜點唷！

日本富士山櫻花季美食＃2

富士見堂櫻花米菓

▲日本富士山櫻花美食-富士見堂櫻花米菓。（圖／Fujimido） 分享 facebook

這款「白櫻-sirozakur a」」米菓是日本櫻花季的限定商品，本身其實是醬油米煎餅，外面裹上了純白色的巧克力，最後再用鹽漬過的櫻花點綴，整體的粉白色調看起來十分討喜，吃起來鹹鹹甜甜的，因此非常受日本旅客喜愛，如果你在富士山賞櫻時忘了買伴手裡，也可以在東京時買這個回來吃吃看或送人。

想知道更多日本賞櫻自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」