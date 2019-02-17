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被撞有酒駕！新化車禍1歲半男童亡 酒測值爆表

氣勢恢弘！神奈川第一賞楓景點「大山」

2019-02-17 21:00背包客棧

【作者:MichelleAnnChang】

神奈川第一賞楓景點『大山』

圖／背包客棧
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『大山』位於神奈川縣伊勢原市，標高1252公尺，遠遠看去外型就像是一座超大型的金字塔落坐在遠方，故被稱之為『大山』，不論是從相模平原的哪裡都能夠望見這座高聳的山脈，大山又被居民認為是一座保庇『農業豐收、漁業豐獲、出外平安』的靈山，可以說是，江戶時代相模平原住民的信仰中心，也因此大山也是一座靈山，山坡上坐落著『不動明王』和『阿夫利神社』。

圖／背包客棧
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交通上意外的非常的方便，只要先搭乘小田急至『伊勢原』，出站後馬上就有當地的工作人員指引您前往接駁公車站，在楓紅的時期有加開班次，班次密集程度達到每5~8分鐘就有一班公車，我的隨行小夥伴連寶可夢的道場都還沒打完，下一班公車就已經到了！可以說是在我去過的景點中，交通是最便利的一個。

圖／背包客棧
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下了公車後，有公共設施和案內所，山上沒有任何的便利商店或是銀行、ATM之類的。如果有需要的朋友，請在電車站下車的時候就先換好所需的鈔票，以免發生如同小編一樣一路請朋友代墊的狀況。往上走會經過一條古老的小路，兩旁有各種的旅店住宿所，以及各種充滿邪惡的誘惑力的食物，請小心謹慎地通過。之後就會來到登山纜車的搭乘處。

圖／背包客棧
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從山腳前往山頂的方法共有兩種，一種是搭乘纜車前往，一種是徒步沿著山路階梯向上。如果是對體力不太有信心的朋友建議還是搭乘纜車會比較好，山路並不能算得上是親民的那一種，甚至是比較偏向需要有點挑戰程度的感覺，小編是推薦坐纜車上去，比較舒服也可以節省時間，而且可以沿途欣賞纜車外的美景。

圖／背包客棧
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一到了山頂，果然氣勢恢弘，整個神奈川縣一覽無遺，加上神社門口前的兩顆大楓樹，完全有一種讓人覺得一大早從溫暖的被窩中奮鬥起床完全值回票價，這裡跟大家推薦一種賞紅葉的方式，有時候光拍紅葉會顯得單調，這時候搭配上日式建築或是神社的背景一起拍攝的話會更有味道。

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『阿夫利神社』內的主祭神分別為「大山祗大神（おおやまつみのおおかみ）」「大雷神（おおいかずちのかみ）」「高おかみ神（たかおかみのかみ）」，看起來是不是非常的複雜難懂？不過，如果說到天孫降臨中世界有名的把妹事件『花開木耶姬』，大家就馬上聯想到，兩個女兒要嫁給帥哥，結果姊姊被嫌顏值過低被退貨的最早『外貌協會被害者』，而其中的受害者的爸爸就是大山祗大神了！有沒有突然倍感親切阿！如果有女孩的父親一定更能受到神明保庇。

圖／背包客棧
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值得一提的事情是由於參拜『阿夫利神社』是江戶時代盛行的活動，參拜的模樣常會在浮世繪中出現，因此在『阿夫利神社』除了參拜以外，還有可以體驗『浮世繪』的地方，最讓人感到興奮的事情是，這一切都是免費的！你只要走到案內所前，就有親切的日本姐姐會教你怎麼做，然後依照圖版的指示依序在紙上印出漸層，就可以完成一張屬於你自己親手做出來的浮世繪了！

圖／背包客棧
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接下來就是楓葉的重頭戲了！『雨降山大山寺』，這邊要岔個小小的有趣的話題，『雨降山(あめふりさん)』、『阿夫利神社(あふりじんじゃ)』，到底哪一個先已經有點不太確定了！總之，這個地方被認為有著會令上天降雨的神木在。而大山寺的不動明王是關東三十六不動靈場的第一番『發心的道場』，而坐落在正殿前方的參道上，左右各是不動明王身邊的眷屬36童子，排列在樓梯的兩排，正上方正是滿滿的楓紅。...

原文出處：神奈川第一賞楓景點『大山』

延伸閱讀：動畫電影–你的名字（君の名は）聖地巡禮part2 – 飛驒古川篇

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