蟬聯16年！TOP.1日式庭園「足立美術館」

【作者:Jason88】

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日本大大小小的日式庭園多如牛毛,來足立美術館之前,已去過幾十個日式庭園,最有名的當屬名列日本三大庭園的金澤兼六園,岡山後樂園和水戶偕樂園,根據維基百科,最早使用「日本三名園」一詞的文獻是1904年以外國人為對象所發行的寫真集.三名園的選出諸說紛紜，一個最廣為人知及採用的說法是依據「雪月花」來選出相對應的庭園，即雪：兼六園、月：後樂園、花：偕樂園。這3個庭園都是屬於回遊式庭園，沒有日本庭園中另一個重要形式：枯山水或其他代表性風格.

說到枯山水最有名的當屬被列世界文化遺產的京都龍安寺,

而其他代表性風格例如茶庭,顧名思義「茶庭」就是通往茶室會經過的庭園,其最大的特色是兼顧實用與景觀的目的，一般認為「茶庭」具備了造庭必備的要素：飛石、延段、手水鉢、石燈籠等，並且有著精緻的茶室.例如栗林公園的掬月亭,日暮亭.

幾年前,看到「日式庭園第一名的足立美術館」這些字的當下,心中有打個問號?真的嗎?還是自己孤漏寡聞?趕緊上其官網查詢,當看到官網這張照片

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當下驚艷,未親眼目睹已同意它是第一名,竟有這麼精緻高雅的庭園

位於島根縣安來的足立美術館雖然名為美術館，但聞名國際的卻是日式庭院美景

不僅連續16年(2003-2018)被發行世界37國的美國雜誌--「日本庭園專門誌」(TheJournalofJapaneseGardening)--評選為日式庭園第一名，更曾被米其林旅遊指南給予三星評價.

足立美術館是由島根縣出生的知名實業家--足立全康(1899-1990)於1970年創立,館內美術館收藏了許多日本近代畫,尤其以收藏百餘件日本近代畫巨擘橫山大觀(1868--1958)的作品,但最吸引遊客前去參觀的因素,是被評為第一的日式庭園。

對足立美術館有了初步了解之後,這趟十一月下旬賞楓之旅,足立美術館自然列入首選,為方便山陰的景點,選擇落腳米子,幅射狀出遊,可減少更換旅館,米子火車站前雕塑

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米子每天有二班免費接駁巴士前往足立美術館,但安來火車站則有17班接駁巴士,我們選擇到班次多的安來搭接駁車,接駁車是中型巴士,若客滿須等下一班.

安來火車站和接駁巴士

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我們搭的那班接駁巴士未坐滿,車行20分鐘抵達美術館,館外有很大的停車場,大部分遊客是搭遊覽車或自行開車前來,搭第一班接駁車抵達時已有大量的遊客,美術館側面外觀是很平常的建築物.

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深秋時節,美術館正門前的楓紅,枯山水和青苔景觀

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開館時間冬季是9:00-17:00,門票每人2300日圓,外國人可打五折,真的省很大,島根縣和鳥取縣為吸引外國遊客提供很多優惠.

足立美術館的庭園面積廣達五萬坪,分為枯山水庭,白砂青松庭,苔庭,池庭,龜鶴之滝等五部份,參觀區域大部分隔著大型落地玻璃窗或沿著外面迴廊,少部分區域有步道走到外面參觀.

庭園的平面圖如下(取自官網)

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進入館內首先映入眼簾的是苔庭區

第一幕即令人驚艷,青苔和枯山水的景觀,配上拱橋和一棵棵修剪的圓滾滾的小灌木,尤其深秋的楓紅更是加分,稍為美中不足的是這一年欠缺雨水,楓葉葉子較為暗紅....

原文出處：連續16年蟬聯日式庭園第一名的足立美術館

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