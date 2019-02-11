富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

【作者:apxgreen】

承上篇：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

圖／背包客棧 分享 facebook

來河口湖吧!盡情享受富士山的美景，在這可以騎單車.散散步.發發呆，完全是消磨午後時光的好地方！

∴∵∴散步地圖:河口湖北岸步道∵∴∵

圖／背包客棧 分享 facebook

有著楓紅湖點綴的富士山，是秋天限定的美景，湖邊視野很開闊，看著閃閃發光的湖面，散散步連心都舒坦了

圖／背包客棧 分享 facebook

在秀峰閣前面湖邊很多人也會來拍日出喔!

圖／背包客棧 分享 facebook

河口湖週邊的岸邊聚集了許多美術館，在歐式建築妝點下有種浪漫的異國風情

圖／背包客棧 分享 facebook

官方推薦的紅葉散策路線，過河口湖大橋後大多景點建設於此，光在湖邊就可以消磨大半整天，在紅葉祭時也會特別增設停車場

圖／背包客棧 分享 facebook

連橋的欄杆都有富士山的巧思

---

◆河口湖散步路線

◆週遊巴士紅線16~19站

∴∵∴楓葉迴廊∵∴∵

圖／背包客棧 分享 facebook

楓葉迴廊是秋天不可錯過的景點，60幾株楓樹種植在一條小河的兩邊，像一條火紅色隧道，賞楓樹也看落葉的美

圖／背包客棧 分享 facebook

染上層層紅、橙、黃的楓葉是非常迷人的景色

圖／背包客棧 分享 facebook

陽光從楓樹隙縫灑落，自然的線條成了最美麗的樹影

圖／背包客棧 分享 facebook

以前都決不想在旺季出國，這次已有人山人海的心理準備！但當大家一同發出對秋天美的讚嘆，這氛圍也是挺不錯的

圖／背包客棧 分享 facebook

賞楓要抓緊機會才能見到盛開最美的兩週，但今年落葉速度很快，楓葉比預期的稀疏，河口湖因天氣越冷的較快轉紅，我們回東京市區幾乎都還沒變紅呢，一定要先查好紅葉預測

圖／背包客棧 分享 facebook

楓葉迴廊大概只有150公尺拍拍停停約10~15分鐘走到橋就是尾端了，順著往上走就是久保田一美術館，楓葉季一定不容錯過

---

◆楓葉迴廊

◆電話:+81555-72-3168

◆時間:24小時開放，紅葉祭晚上會點燈喔

◆適合賞楓時間：約11月中旬上下紅葉預測

◆地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口Google Maps

(紅葉祭設有臨時停車場，會有看板)

◆交通：週遊巴士紅線19站

∴∵∴久保田一美術館∵∴∵

圖／背包客棧 分享 facebook

才走到入口就被這獨特藝術感的大門吸引住了，在楓葉季更有韻味令人印象深刻，非常值得造訪

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

從大門到美術館前有個美麗庭院重滿了楓樹，這一段都不需要門票喔

圖／背包客棧 分享 facebook

還有個瀑布小池子，落葉漂浮在水面上也好美

圖／背包客棧 分享 facebook

這裡楓葉正茂密的盛開著，到處都被秋天顏色包圍，是一個很舒適地方

圖／背包客棧 分享 facebook

美術館是一座非常漂亮的建築，好像高第風格的作品，裡面是和服展覽，因為天氣太好了我們就沒有進去參觀，把時間都留給室外的富士山

---

◆久保田一竹美術館

◆電話:+81555-76-8811

◆時間:12-3月10:00-16:30、4-11月9:30-17:30/週二公休

◆門票:成人/¥1300円、大學生高中生/¥1900円、中學小學生¥1400円(折價券下載)

◆地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口2255、有停車場地圖

◆交通：週遊巴士紅線19站

◆官網:http://www.itchiku-museum.com/

∴∵∴紅葉祭∵∴∵

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

紅葉祭會有一些攤販和表演，手工藝品.農產品跟吃的都有，我們在這裡吃午餐但是買到很雷的炒麵和沒炸熟的地瓜

圖／背包客棧 分享 facebook

以為是藍色刨冰，沒想到是富士山口味的咖哩飯，有人想試試嗎?

圖／背包客棧 分享 facebook

在這家買到超好吃的日本大栗子，台灣大多都是中國產的吃起來差好多

圖／背包客棧 分享 facebook

鬆軟香甜百分之百真心推薦，一路上帶著解饞好好吃!

圖／背包客棧 分享 facebook

---

◆紅葉祭

◆地址：在楓葉迴廊週邊，紅葉祭僅在活動期間設臨時停車場。除了期間以外沒有停車場...

原文出處：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

延伸閱讀：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」