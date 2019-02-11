親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道．東北
東京愛旅遊
京都愛旅遊
大阪愛旅遊
關西地區
中部．中國
沖繩
關東地區
四國．九州

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

2019-02-11 12:00背包客棧

【作者:apxgreen】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

光說起富‧士‧山三個字就足以感受到它魅力，看見富士山本人後更是完全被俘虜了❤前一天下飛機就直奔富士山下的河口湖，住上兩晚希望老天爺讓我們一睹它日出的美

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

∴∵∴河口湖‧西湖自駕一日遊∵∴∵

河口湖日出▸飯店早餐▸新倉山淺間公園▸楓葉迴廊▸久保田一▸西湖里根場▸大石公園

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

如果你已經不是第一次去東京旅行，真的很推薦安排1~2天來看富士山，像我們這次帶爸爸旅行所以租車自駕，玩的輕鬆很適合家族旅遊，也可以貪心多排一些景點!

旅遊時間:2018.11.17(賞楓季11中旬)Tip:富士山這邊比較冷，楓葉會比東京市區先紅，可參考紅葉預測

∴∵∴富士山日出絕美時刻∵∴∵

出發前一週看預報會下雨，超崩潰的只能祈禱雨天退散，沒想到前天氣象真的來個逆轉勝，奇蹟變成大晴天超級開心的!!

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

▲凌晨2:00來之前就聽說富士山全貌神秘莫測，常常愛玩躲貓貓不肯見客，從窗外確認富士山在那就安心睡了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

▲凌晨6:15出門前在飯店看雲層還沒散開，還是很期待日出那一刻

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

我們開車來到河口湖大橋隧道前，這裡是熱門拍攝地點，路邊設有約10幾個停車格，很快就被停滿了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

▲凌晨6:40天開始微微亮了起來，靜靜等待太陽升起

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

11月中天氣早晚已經寒風刺骨了，很多攝影老手都設好腳架，聰明在車上取暖等待

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

河口湖大地標跨湖大橋也會有人在橋上拍

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

▲6:50陽光慢慢地灑落在山頭，左邊還有很酷神秘的飛船雲

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

▲凌晨7:00陽光照亮了山底一片金黃燦爛，美到捨不得眨眼，看著看著都醉了！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

富士山頭上聚集的雲稱為笠雲，白雪山峰帶帽子好萌喔，不過好多攝影老手看到這樣就離開了也，但對第一次看的我們覺得好珍貴

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

早晨真的是富士山最美最清晰的時刻，拍了近百張得照片已心滿意足

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

比玉山低一點點的富士山，沒想到這麼平易近人，不必翻山越嶺富士山的美就在眼前

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

如果想看逆富士通常在清晨及日落時，湖面平靜的比較容易看到富士山的倒影

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

出門前一直不敢跟我爸說天氣不好可能看不到富士山，看完日出覺得好感動，明明才第一個景點就熱血沸騰！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

介紹一下我們租的小車，在10度寒風中拍完都凍僵了，躲回車上暖氣好溫暖喔，接著就出發回飯店吃早餐囉~

---

◆河口湖大橋隧道前

◆交通：巴士站牌15湖山亭-再往前走(巴士時間約9點後開始運行)、自駕旁邊有Google Maps

∴∵∴美富士園早餐∵∴∵

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這次訂看的到富士山窗景的溫泉旅館，所有房型都面湖，ＣＰ值很高深受台灣人喜愛

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

哇阿~我們大叫一聲，停好車後看著飯店驚呆了，富士山霸氣的倒映在飯店玻璃上，也太美了吧～

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

回到餐廳吃上暖呼呼的傳統的日式早餐真幸福，今天早餐是鯖魚.豆腐鍋.生火腿沙拉配上味增湯

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

各式精緻細膩的小菜，吃得出料理人的用心，配上的日本米好下飯

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這是隔天早餐菜色會不同是主菜換成竹筴魚.玉子燒.熱狗.煙燻鮭魚沙拉

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

裡面有個柚香生章魚腳，對於很少吃生食的我們有點可怕，還把他偷偷放烤盤加熱xd

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

位在5F餐廳側面都是玻璃牆，邊吃還能邊欣賞富士山景色

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

天氣好好喔~富士山一直待在那裡好安心，不用怕它一下就消失...

接下篇：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

原文出處：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

延伸閱讀：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

富士山賞楓日本旅遊

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

逛逛日本老街！「倉吉赤瓦白壁土藏群」遊記

2019-02-07 21:00

日本鐵道之旅！鐵道迷必訪「名古屋磁浮鐵道博物館」

2019-02-05 11:00

「秋芳洞」一日遊　遊歷日本規模最大的鐘乳石洞

2019-01-31 21:02

日本富士山櫻花玩法搶先看！2019富士山櫻花景點、美食推薦

2019-01-29 10:46

期間限定！2019白川鄉合掌村最新點燈、交通懶人包

2019-01-28 21:57

重現神隱少女！日本新潟外海「佐渡島」划著木盆舟在水上漂流

2019-01-18 08:00

不用飛過半個地球！「日本埼玉」感受濃濃北歐風情

2019-01-01 11:02

名古屋自遊行　機場交通、必買一次看懂！

2018-12-29 16:30

「日本茨城」神秘之景！白浪間的鳥居　還有星辰點點的夜空

2018-12-26 16:48

日本版九份！緩慢時光中的慵懶小城「尾道」

2018-12-25 21:00

富士山一日遊！富士山day tour景點美食交通

2018-12-20 09:00

隈研吾操刀設計「日本平設計展望台」一覽富士山美景

2018-12-16 11:00

被高聳雪牆圍繞的限時美景！「立山黑部」4月中旬開山

2018-12-12 17:50

跟好姐妹來趟日本新潟「楓」女子旅

2018-12-11 09:00

長野綠意之旅 好姐妹一起洗滌身心靈、享松茸大餐

2018-11-27 22:00

賞櫻首班車 伊豆河津櫻驚豔之旅

2018-11-20 10:55

長野秋楓之時 姐妹們來趟 美人の溫泉日記

2018-11-19 08:00

去日本散步吧！秋日の愉快駕車旅行

2018-11-07 08:00

冬季限定！ 日本北陸嘗極品美饌

2018-10-30 10:00

日本「名古屋老舖」特搜！鰻魚控必吃的經典美味

2018-10-28 10:00

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

2019-02-11 12:01

日本「民泊」住宿 佛寺禪房、百年老宅很熱門

2019-01-06 11:50

宛如走進北歐童話場景！亞洲首座「嚕嚕米樂園」3月登場

2019-01-03 15:50

購物狂首選！人氣名古屋周邊商圈周邊飯店推薦

2018-12-03 21:02

影／2喵星人日日闖美術館 與警衛大鬥法萌翻眾網友

2018-11-21 21:30

旅跑記趣／湯布院泡溫泉 金鱗湖觀美景

2018-11-14 13:31

跟著日本人氣大文豪一起暢遊伊豆半島吧！

2018-10-20 11:01

名古屋伴手禮特輯 人氣點心敲古錐

2018-10-15 09:00

日本最古老的城池「犬山」一日遊 有吃有逛好好玩

2018-10-13 11:01

與貓漫步在寧靜小徑 快前往廣島尾道小憩一下

2018-10-09 22:00

前進伊豆半島！體驗充滿藝文風情的「熱海」小旅行

2018-10-06 11:00

富士山四種最夯玩法

2018-09-23 23:07

迷人的姨捨車站！日本三大車窗鐵路之一、百選梯田美景

2018-09-21 21:01

原來這麼好逛！中部國際機場攻略 必買必吃報你知

2018-09-21 10:54

2019 白川鄉合掌村點燈來了！朝聖合掌村點燈交通、景點懶人包

2018-09-19 10:59

車錢太貴? 先買「名古屋交通票券」熱門景點走透透

2018-09-09 16:30

13項驚叫等級設施！ 日本富士急樂園瘋狂雲霄飛車

2018-09-06 09:39

旅宿體驗／Comfort Hotel Toyama Ekimae 富山站前舒適酒店

2018-09-05 22:00

流連老街古城 日本山陰山陽地區浪漫散策

2018-09-03 07:54
看更多

熱門文章

神隱少女絕美場景重現！白雪紛飛的浪漫「銀山溫泉」

2019-02-10 09:00

偷偷跟你說内行的東京達人才知道的「澀谷」秘密基地

2019-02-09 16:48

日本賞櫻早鳥機票 大阪平均便宜1千元

2019-02-08 16:42

森林系咖啡館正夯！坐擁山林喝杯咖啡真愜意

2019-02-09 16:30

下飛機就玩雪去！「新千歲機場」札幌近郊的惠庭雪樂園＆溫泉

2019-02-08 21:00

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

2019-02-11 12:00

日戀愛神社「徳島眉山天神社」神美的手繪御朱印　好想敗家一整套！

2019-02-10 10:00

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

2019-02-11 12:01

札幌雪祭 看見玉山與高雄車站

2019-02-10 09:30

航空迷2019年旅行新去處 日本愛知縣展夢幻客機

2019-02-11 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top