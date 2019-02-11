富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

【作者:apxgreen】

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光說起富‧士‧山三個字就足以感受到它魅力，看見富士山本人後更是完全被俘虜了❤前一天下飛機就直奔富士山下的河口湖，住上兩晚希望老天爺讓我們一睹它日出的美

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∴∵∴河口湖‧西湖自駕一日遊∵∴∵

河口湖日出▸飯店早餐▸新倉山淺間公園▸楓葉迴廊▸久保田一▸西湖里根場▸大石公園

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如果你已經不是第一次去東京旅行，真的很推薦安排1~2天來看富士山，像我們這次帶爸爸旅行所以租車自駕，玩的輕鬆很適合家族旅遊，也可以貪心多排一些景點!

旅遊時間:2018.11.17(賞楓季11中旬)Tip:富士山這邊比較冷，楓葉會比東京市區先紅，可參考紅葉預測

∴∵∴富士山日出絕美時刻∵∴∵

出發前一週看預報會下雨，超崩潰的只能祈禱雨天退散，沒想到前天氣象真的來個逆轉勝，奇蹟變成大晴天超級開心的!!

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▲凌晨2:00來之前就聽說富士山全貌神秘莫測，常常愛玩躲貓貓不肯見客，從窗外確認富士山在那就安心睡了

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▲凌晨6:15出門前在飯店看雲層還沒散開，還是很期待日出那一刻

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我們開車來到河口湖大橋隧道前，這裡是熱門拍攝地點，路邊設有約10幾個停車格，很快就被停滿了

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▲凌晨6:40天開始微微亮了起來，靜靜等待太陽升起

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11月中天氣早晚已經寒風刺骨了，很多攝影老手都設好腳架，聰明在車上取暖等待

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河口湖大地標跨湖大橋也會有人在橋上拍

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▲6:50陽光慢慢地灑落在山頭，左邊還有很酷神秘的飛船雲

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▲凌晨7:00陽光照亮了山底一片金黃燦爛，美到捨不得眨眼，看著看著都醉了！

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富士山頭上聚集的雲稱為笠雲，白雪山峰帶帽子好萌喔，不過好多攝影老手看到這樣就離開了也，但對第一次看的我們覺得好珍貴

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早晨真的是富士山最美最清晰的時刻，拍了近百張得照片已心滿意足

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比玉山低一點點的富士山，沒想到這麼平易近人，不必翻山越嶺富士山的美就在眼前

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如果想看逆富士通常在清晨及日落時，湖面平靜的比較容易看到富士山的倒影

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出門前一直不敢跟我爸說天氣不好可能看不到富士山，看完日出覺得好感動，明明才第一個景點就熱血沸騰！

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介紹一下我們租的小車，在10度寒風中拍完都凍僵了，躲回車上暖氣好溫暖喔，接著就出發回飯店吃早餐囉~

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◆河口湖大橋隧道前

◆交通：巴士站牌15湖山亭-再往前走(巴士時間約9點後開始運行)、自駕旁邊有Google Maps

∴∵∴美富士園早餐∵∴∵

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這次訂看的到富士山窗景的溫泉旅館，所有房型都面湖，ＣＰ值很高深受台灣人喜愛

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哇阿~我們大叫一聲，停好車後看著飯店驚呆了，富士山霸氣的倒映在飯店玻璃上，也太美了吧～

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回到餐廳吃上暖呼呼的傳統的日式早餐真幸福，今天早餐是鯖魚.豆腐鍋.生火腿沙拉配上味增湯

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各式精緻細膩的小菜，吃得出料理人的用心，配上的日本米好下飯

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這是隔天早餐菜色會不同是主菜換成竹筴魚.玉子燒.熱狗.煙燻鮭魚沙拉

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裡面有個柚香生章魚腳，對於很少吃生食的我們有點可怕，還把他偷偷放烤盤加熱xd

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位在5F餐廳側面都是玻璃牆，邊吃還能邊欣賞富士山景色

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天氣好好喔~富士山一直待在那裡好安心，不用怕它一下就消失...

接下篇：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

原文出處：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

延伸閱讀：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

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