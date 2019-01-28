期間限定！2019白川鄉合掌村最新點燈、交通懶人包

位在日本岐阜縣飛驒地區的合掌村，到了冬季被白雪覆蓋的聚落有如童話裡的場景般。而合掌村每年的夜晚點燈活動，除了美得讓人窒息外，加上期間限定短短幾天，讓合掌村點燈的景色格外珍貴。小編這裡整理了前往合掌村重要的交通資訊以及一些景點，趁著冬季，有機會去這座美麗的世界遺產窺探一番吧！

合掌村點燈雪燈節秘笈

祕笈一：預約參加點燈活動

從2019年起，白川鄉點燈活動開始實施事前預約制，若無提前預約是無法入村的！在點燈活動當天，下午2點會關閉Seseragi停車場，下午3點則會關閉展望台。

2019年點燈日期

2019年點燈日期。 圖／shirakawa-go.gr.jp 分享 facebook

申請預約方法

申請預約方法。 圖／shirakawa-go.gr.jp 分享 facebook

簡單來說，當天欲在村內住宿的旅客，或是要當日自駕來回的旅客，都必須向白川鄉觀光協會提出預約申請。另外，也可事先報名參加各旅行社的旅行團（搭乘旅遊巴士），或是向各巴士公司預約搭乘公共巴士，而前往展望台的車票也需提前預約，若申請數量太多，將隨機抽選。白川鄉觀光協會預約方法>>

祕笈二：選擇住宿地點&如何到達合掌村

▶住在合掌村

這個方案必須要非常早就確定點燈行程，因為必須搶訂民宿，如果是臨時起意的朋友可就不適合囉！合掌村的民宿多為老先生及老太太經營，多不善英文，訂房通常以電話或傳真方式為主，少數接受mail訂房，大多只能靠日文溝通，需要多多注意！

▶住在村落外圍

如果沒能搶到合掌村民宿，這時候建議可以找找村落外圍的民宿，當然也可以持續對村內民宿保持關注，如果有人退房了，剛好就撿到好康啦！！

▶住在高山再搭巴士

從高山出發的巴士從早上8點50分至晚上7點都有班次，但點燈時間多在周末，部分周末的末班回程車班是下午4點，必須要特別注意！

⁂預訂合掌村住宿可以透過白川鄉觀光協會詳細點我>>

祕笈三：自行駕車

雖然自行租車價格較貴，但時間也比較彈性，可從名古屋駕車前往。自行租車前往合掌村的朋友則要注意雪胎及全險的部分，車程大約一小時內可以到，車子必須停放在當地寺尾臨時停車場，並且在晚上9點前返回，停車場會有免費的巡迴巴士不用太擔心唷！

前往白川鄉合掌村之交通方式

前往白川鄉合掌村之交通方式。 圖／www.nouhibus.co.jp/ch_h/ 分享 facebook

岐阜巴士白川鄉線（名古屋出發）

從名古屋車站下車→步行5分鐘至名鐵巴士中心→搭乘岐阜高速巴士至白川鄉

路線圖：

路線圖。 圖／www.gifubus.co.jp/ 分享 facebook

票價：

大人來回：￥7000

兒童來回：￥3500

⁂一定要先預約

⁂名鐵巴士中心位於名鐵百貨3樓

車票預訂網站>>

高山濃飛巴士金澤/富山線（金澤、富山出發）

高山濃飛巴士主要運行在岐阜縣的飛驒地區，其中通往白川鄉的合掌村，無論是從金澤、富山出發，或是從高山出發的班次都有。

高山濃飛巴士金澤/富山線。 圖／www.nouhibus.co.jp/ch_h/ 分享 facebook

濃飛巴士各路線詳細時刻表>>

⁂高山濃飛巴士中心緊鄰JR高山站旁

⁂一個月前開始開放預約

車票預訂網站>>

加越能世界遺產巴士（富山縣高岡市出發）

加越能世界遺產巴士。 圖／www.kaetsunou.co.jp/ 分享 facebook

加越能巴士的世界遺產路線，也有開往白川縣的班次，從富山線的高岡為起點，一路往南，直到底佔白川線的合掌村聚落。

加越能世界遺產巴士。 圖／www.kaetsunou.co.jp/ 分享 facebook

票價：

起點到終點票價：￥1800

五箇山・白川郷區間票：大人￥3500/小孩￥1750

（可兩日內在高岡駅前・新高岡駅與白川郷間無限次搭乘）

購票地點：高岡濃飛巴士中心1F販賣處

小編說：除了白川鄉荻町聚落外，五箇山也有分別兩處「菅沼」、「相倉」合掌村聚落唷！

加越能巴士詳細說明>>

昇龍道巴士高速乘車券

如果旅遊目的地還計畫除了白川鄉之外的其他北陸、中部地區景點，那購買無限次數的乘車券是最划算不過的了！昇龍道巴士乘車券販賣高山白川金澤三日券或廣域五日券的票種，超級方便又划算的啦！

昇龍道巴士高速乘車券。 圖／www.meitetsu.co.jp/ 分享 facebook

三日券內容：名古屋、岐阜、高山、白川、金澤、富山以及中部國際機場和小松機場的交通

高山白川金澤三日券票價：￥7500

廣域路線五日券內容：名古屋、高山、白川鄉、金澤、富山、松本、五箇山、高岡、神岡、心穗高、平湯、下呂、中部國際機場和小松機場以及隨便搭乘路線巴士班車

五日券票價：￥13000

高山北陸地區周遊券

這個票券簡直太方便了啦！在高山、北路這一帶有計畫用火車周遊的人，使用這個周遊券可以在指定路線（重點是範圍很廣！）無限次數搭乘，就連上述前往白川鄉的巴士路線也都包括在內！

購買地點：高山北陸地區周遊券無法在日本國內購買，所以必須在出發之前在指定的地點索取喔！

販售店家資訊>>

兌換方法：入境日本之後，拿著兌換證和護照到日本國內指定的JR車站與部分JR東海TOURS的分店窗口進行兌換。

票券兌換地點>>

票價：約￥14000/成人（海外線上預訂）

小編說：如是進到日本才買，價錢會變成15000哦！

白川鄉合掌村注目景點

白川鄉合掌村注目景點。 圖／shirakawa-go.gr.jp/ 分享 facebook

和田家

和田家。 圖／Naoto Ohshiba via Flickr 分享 facebook

在合掌村裡眾多住家之中，和田家是白川鄉裡建築物修得最完整的房屋，房子裡還完整了保存古代傳承下來的用品，可以窺見早期白掌村村民的生活方式，而且裡面的導覽還是由和田家的家的人親自解說呢！

地址：〒501-5627 岐阜県大野郡白川村荻町997

票價：大人：￥300／小人：￥150

營業時間：9:00～17:00

城山天守閣寮望台

城山天守閣寮望台。 圖／Jiashiang via Flickr 分享 facebook

一幅幅照片裡整片漂亮的白掌村是怎麼取鏡的？在白川鄉合掌村裡有一座瞭望台，雖然是簡單的一座小平台，卻可以得到合掌村最完美的視野，上去瞭望台需要一段路，需要搭乘接駁車喔！

接駁車乘車地點：白水園南側（和田家附近）

運行時間：9:00～16:00 整點、二十分、四十分發車

車資：￥200

小編說：上瞭望台的接駁車最後一班為15:40，下瞭望台最後一班為16:10，時間務必注意！

白川鄉之湯

白川鄉之湯。 圖／白川鄉の湯FB 分享 facebook

白雪紛飛的季節來到合掌村，其中最幸福的一件事就是在這裡泡湯啦~雖然不是合掌村的建築，白川鄉之湯卻是合掌村內唯一的溫泉旅店，如果選擇不住宿的話也無妨，一樣提供外來的旅客泡湯服務唷！

地址：〒501-5627 岐阜県大野郡白川村荻町337

營業時間：7:00～21:30

票價：大人￥700 小孩￥300

別看合掌村只是一個小村落而已，花個一兩天在裡面好好的閒逛一定很愜意，出發前先安排好到當地的交通，以及事先預訂住宿，剩下的就交給自己好好玩了~

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