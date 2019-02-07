逛逛日本老街！「倉吉赤瓦白壁土藏群」遊記

【作者:Jason88】

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江戶時期的古建築和街道被保留下來最完整的當然就數京都,所以其他地區的古街道常被冠上小京都或稱小江戶,其實正統的名稱應該叫傳統的建造物群保存區,並受昭和50年所修訂的文化財保護法所規範,設有全国伝統的建造物群保存地区協議会,簡稱伝建協,每年由伝建協審核新增的區域,2018新增3區,目前全國共有117區.

依傳統建物的性質區分,又有很多細項歸類,例如商家町,武家町,宿場町,茶屋町,城下町,港町--等等,其中歸類商家町的最多,茲舉一些較熟悉的例子:

商家町:關東的川越,佐原,高山三町,倉敷美觀區,日田豆田町

武家町:角館武家屋敷,山口萩市,九州飫肥,杵築,島根津和野

宿場町:福島大內宿,長野妻籠,奈良井

茶屋町:京都祉園,金澤主計町,東茶屋町

城下町:歧阜郡上八幡,兵庫出石,福岡秋月

港町:涵館元町,山口萩市,廣島福山市,吳市

詳細內容可參考傳統的建造物群保存區網站http://www.denken.gr.jp/

在台灣我們一般通稱老街

例如:鹿港老街,淡水老街,九分老街

剛開始去日本旅遊時,其実我對老街並沒多大興趣,主要是去過歐洲,鍾情於以石材建構的歐式建築,但老婆則相對喜歡日式建築,她的審美觀強過於我,早期接觸的老街例如京都祉園,高山三町,算最精緻完整的江戶時期建築,但只覺得萬頭鑽動,逛起來並未給日式建築加分,直到去了飛驒古川,在遊客稀少的小鎮,感覺很悠閒舒服,慢慢體會出傳統日式建築之美,像下面這張古川的照片,小橋流水,雪白的牆壁搭配下層黑色格子木版牆,古典的路燈,石頭堆砌的矮牆,古早味的泥土路,簡直美的像一幅畫,從此愛上了日本老街.

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詳細的美景,請參考這篇飛驒古川遊記：

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10047045

從此以後安排遊日行程,必訪一兩個傳統建築群,正如豐盛的大餐,除了大魚大肉外,搭配開胃菜,疏菜水果,鮮湯,甜點才算圓滿.

基於上面的理念,倉吉的白壁土群就被排入這次山陽山陰行程,且倉吉是位於鳥取往米子途中,剛好可順道一遊.

這一天匆忙遊完鳥取,趁等車空檔,拍了幾張鳥取站內站外的照片.

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鳥取到倉吉只需半小時車程,沿途拍了幾張車窗風景

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早上陰天的天氣,抵達倉吉時已下起雨了,倉吉車站前的雕像

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從火車站轉搭市內線巴士西倉吉行,約12分鐘於赤瓦白壁土藏下車,再步行5分鐘即達傳統建築群.

日文漢字土藏是倉庫的意思,白壁土藏群是擁有白色牆壁的倉庫和商店林立的古老街道,長約400公尺的舊街沿著玉河而建，至今仍完美保存著昔日的古老風情.

這條商店街裏，多數的土藏和商店是於日本江戶末期至明治初期時所建，當時有眾多的酒窖、油店、米店、醬油庫等，非常熱鬧。土藏的白色牆壁和黒色腰板，屋頂上舖著紅色屋瓦,色彩的搭配非常美麗,喚起了思古情懷.

赤瓦是由舊醤油店和酒廠等土藏重新裝潢而成的建築物群,赤瓦共有12棟.

下圖是赤瓦1,2號館,一號館是赤瓦建築物群的象徵，販賣很有特色的雑貨。二號館是倉吉獨特的傳統的郷土玩具「HATAKO人形」工房,可惜深秋陰雨寒冷的天氣,盼不到遊客,除了5號館,其它皆未開店,不過也沒關係,我們比較感興趣的是傳統建築的街景,沒有遊客剛好可悠閒地閒逛拍照....

原文出處：喜歡老街的朋友請過來逛逛--倉吉赤瓦白壁土藏群遊記

延伸閱讀：優惠外國人包計程車的鳥取快樂遊

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