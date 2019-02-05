日本鐵道之旅！鐵道迷必訪「名古屋磁浮鐵道博物館」
【作者:lifeme】
家有小鐵迷，去日本，各地的鐵道博物館早已成為我們的重點行程，去年去了東京的大宮鐵道博物館，小子愛到不行，其實連我也都念念不忘。
京都雖然也帶兒子去了好多次，不過因為新的鐵道博物館人潮眾多，還未青睞。
這次來名古屋，喜愛磁浮列車的兒子，知道有一座磁浮鐵道博物館，就興奮到不行。
磁浮列車鐵道館是於2011年3月在愛知縣名古屋建立的鐵道博物館，是以JR東海道與東海道新幹線為主軸。
對於喜愛新幹線與高速鐵道的孩子來說，磁浮鐵道博物館是非來不可的地方，這次的日本行，一路上，洋都一直叨念著甚麼時候才要去。
前往鐵道博物館的那一天，我們要搭乘青波線去｢金城埠頭｣下車，這是私鐵，所以用地鐵一日券沒辦法坐，得再買另外買票。
本來來名古屋，幾乎都沒有遇到甚麼強國人，結果今天全在青波線遇到了，幾乎整個月台都是，我們有點嚇到，心想完蛋了，他們該不會都要去磁浮鐵道博物館吧?
強國人在車上一路機哩瓜啦的，然後真的和我們在同一站下車，是最後一站-金城埠頭，然後一出站，他們全往另一個方向去，原來他們全都要去樂高樂園，太棒了，只有我和哥哥兩人往鐵道博物館的方向而行。
鐵道博物館的外觀非常簡潔，頗有未來感，其實一走進去給人的感覺也是，非常有未來感，與其他鐵道博物館給人的感覺截然不同。
當你一走進去館內，看到那台創下最快速度的蒸汽火車，和一旁的兩台超科技的磁浮列車時，再加上配樂，真的會讓人整個雞皮疙瘩都會起來。
光是這裡，就讓哥哥徘迴好久。
走進大廳了，一列排開，從初代0系新干線、100系、300系、700系以及具有歷史性的新干線，還有許多鐵道迷專程為他而來的Dr.Yellow，這台平時無法見到專門在測試的新幹線Dr.Yellow。
Dr.Yellow
各種新幹線的運行原理，都用著相當親切以及可以操作的方式，讓你認識，使得孩子都可以輕易地了解，我覺得在日本博物館都可以感受到這樣，透過操作了解科學的意念，光是這一點，我們台灣大多還停留在表象的說明，就相差甚遠。
新幹線餐車
博物館裡有一項日本之最，就是擁有全日本最大的鐵道模型場，是以24小時的日本為主軸的鐵道模型場，家裡有鐵子的人都知道，這些孩子對於這些大型的鐵道模擬模型場，都喜愛到不行，更何況規模這麼大，有白天有晚上有各種祭典的模型場，哥哥光在這裡，就觀看徘徊了好久好久。
日本鐵道博物館，少不了的就是真實的電車模擬體驗，而且他們都會把真實的電車或列車的內裝完整的移過來，來做為模擬機台，就像是開真的電車和火車一樣，磁浮鐵道博物館可以體驗的列車沒有大宮鐵道博物館的那麼多種，但也又夠好玩了，連我都自己玩了好幾次，洋洋更不用說了。
除此之外，因為是磁浮鐵道博物館，磁浮列車的發展與體驗，也是一大特色，哥哥很期待這個部分，本來還以為可以體驗開磁浮列車，不過後來發現只能搭乘體驗，時速超過500公里的列車，真是難以想像呀。
磁浮鐵道博物館還有新幹線的駕駛體驗，但是必須要用抽的，其實很難抽中。
日本的鐵道博物館的便當餐廳，也是大亮點，結合了日本各地的特色鐵路便當，好想通通來一個呀，真是又美又好吃，我們選的是東海道新幹線上的便當...
原文出處：日本鐵道之旅-鐵道迷必訪。名古屋磁浮鐵道博物館。夢想與記憶
延伸閱讀：東京親子電車旅行--鐵道迷教我們的事。大宮鐵道博物館
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