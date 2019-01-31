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為什麼我們不欠父母：親子關係不是「欠債還債」

「秋芳洞」一日遊　遊歷日本規模最大的鐘乳石洞

2019-01-31 21:02背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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秋芳洞位於山口縣美彌市東部的秋吉台地地下100-200公尺深處,是日本規模最大的鐘乳石洞.1926年昭和天皇曾來此遊歷,將它命名為秋芳洞,洞穴全長10公里,目前僅開放1公里供參觀.地底下溫度維持在攝氏17度,涼爽宜人.

小時候在風景月曆看過秋芳洞百枚皿的奇特景觀,早已深印腦海.秋芳洞也是二三十年前旅遊團的熱門景點之一,但最近旅行團的行程已很少看到秋芳洞,究其原因,可能是秋芳洞位處較偏遠的山口縣,台灣旅行團也漸漸從7-9天的行程縮短為5天,很難拉車到秋芳洞.這次就沒碰到台灣團,大部分遊客為日本人,還有小學生來此遠足.

我們這次行程一路從九州玩到中部,自然要來一窺小時候的記憶--秋芳洞

前一晚住在有新幹線停靠的新山口,去秋芳洞的交通方式可在JR新山口站搭乘防長交通巴士,於秋芳洞下車,或於JR山口站搭乘中國JR巴士,於秋芳洞下車.

這次買全國版JRpass,可免費搭JR巴士,所以到山口站搭中國巴士,於9:23抵秋芳洞,停留3小時,回程搭12:24回山口.從巴士站到售票口只須走5-6分鐘,沿途有很多賣紀念品的商店

圖／背包客棧
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路邊有可愛的河童雕像

圖／背包客棧
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咦,這裡怎麼會有野柳的女王頭?原來野柳地質公園與秋吉台國家公園締結為姐妹公園,我們送了一個女王頭當紀念也可順便做宣傳,在異地看到家鄉的東西備感親切.

圖／背包客棧
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門票1200日圓,但外國人只需700日圓,偏遠地區以優惠方式吸引外國觀光客,值得我們借鏡.

過了售票口,路邊有國定的特別天然紀念物石柱,秋吉台與秋芳洞一同被指定爲天然紀念物.

圖／背包客棧
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售票口到洞口約100公尺,敷設水泥路,小徑兩旁林木茂密,當初要發現此天然洞穴也不容易

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洞口建有長廊,方便入內參觀,剛好有一批小學生到此戶外教學

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從洞內往外看,景色優美

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洞內有棧道,參觀設施完善

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洞內昏暗沒用腳架,無法拍出清晰明亮的照片,不過遊客很多,縱有腳架,拍照也不方便.

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類似梯田的百枚皿,不得不贊嘆大自然的鬼斧神工,雕出如此精美的藝術品.

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太奇特了,多放幾張

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洞內富士山

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千町田

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苞柿和大香菇

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大黑柱

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黃金柱---巨大的鐘乳石柱,秋芳洞的代表景點,約有三,四層樓高,

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岩窟王(我是看不出為何此物被稱為洞窟之王?)

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聖母瑪麗亞觀音(奇怪的名詞,天主教佛教皆大歡喜的稱謂,哈哈)

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鐘乳石,主要的鐘乳石景點旁邊有語音簡介的機器,還可選擇中文版

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我們走到盡頭再折返,搭洞中的電梯上秋吉台,秋吉台的喀斯特地形是在約3億年前,珊瑚礁因板塊移動被擠壓到地面上後,在地殼運動中逐漸形成巨大石灰岩的台地

圖／背包客棧
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在秋吉台你可以看到各種形態的石灰岩,例如在碧綠的高原上冒出來的無數的石灰岩柱、石灰坑、石灰坑集中的石灰盆等

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在圓形的秋吉台喀斯特瞭望臺上可以眺望到秋吉台的全景

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看完秋吉台公園,我們選擇循原路搭電梯入秋芳洞內再欣賞一次非常奇特的百枚皿和巨大洞穴.

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回到山口車站,吃過午餐後搭13:58火車前往下午的行程--津和野

山口火車站前的人偶與琉璃光寺模型

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前往津和野沿途拍到的景觀

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津和野位於山口縣和島根縣交接處,屬於島根縣,但從山口前往較方便,山口到津和野車程80分鐘....

原文出處：秋芳洞和山陰小京都津和野一日遊

延伸閱讀：讓人懷念的東京小石川後樂園

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