日本賞花勝地推薦！ 人少拍好拍滿之福島鄉下追花名所3選

土合館公園又被稱為繡球花公園，是追花攝影愛好者的景拍首選。 圖：福島縣觀光復興委員會／提供 圖：福島縣觀光復興委員會、日本旅遊推廣中心／提供、Photo AC／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】台灣民眾訪日旅遊熱愛前往賞花勝地，但一級賞花景點往往人滿為患，不妨前往擁有「花之王國」美譽的福島縣，初夏的繡球花在庭園間綻放，色彩隨光影變化，美不勝收。鳶尾花搖曳生姿，靜謐而優雅。盛夏登場的向日葵，如太陽般燦爛奪目，為福島染上最熱情的色彩。今年就來趟福島賞花之旅，感受季節更迭中綻放的浪漫與驚艷！

▍豬苗代花草園・花傘天空拍好拍滿

▲豬苗代花草園的花傘天空拍照熱點。 圖：日本旅遊推廣中心／提供

豬苗代花草園在春、夏、秋三季綻放繽紛花卉，展現出四季交織的自然風采。近年來，園區更設置了別具特色的拍照裝置藝術「Umbrella Sky」，以繽紛洋傘與富含日式和風意象的花傘交織出夢幻場景，彷彿走入童話世界般的唯美空間。這裡也迅速成為熱門的IG打卡熱點，吸引眾多遊客前來拍攝美照，為旅程增添一抹浪漫色彩。

・地址：福島縣耶麻郡豬苗代町大字川桁字天王坂2414

・營業期間：4月5日〜11月30日

▍土合館公園・5千株繡球花海

▲土合館公園內栽植了5千株繡球花。 圖：Photo AC／來源

福島縣的土合館公園素有「繡球花公園」之稱，每年自6月下旬至7月上旬，是繡球花最佳觀賞時期。園內種植了約40個品種、共約5,000株繡球花，其中以清新的藍色花朵為主，也點綴著粉色、紫色等其他色彩，構成層次豐富的繽紛景致。沿著園內的遊步道漫步，兩側繡球花簇擁綻放，宛如置身浪漫的花之隧道。每到花季，這裡吸引眾多攝影愛好者與遊客前來賞花、拍照，是福島初夏最具代表性的賞花勝地之一。

・地址：福島縣福島市松川町土合館7

・每年最佳賞花時期：6月下旬〜7月上旬

▍伊佐須美神社・鳶尾花高雅清麗

▲伊佐須美神社每年6月中旬至7月上旬會舉辦鳶尾花祭。 圖：Photo AC／來源

位於福島縣會津美里町的伊佐須美神社，是擁有超過2,000年歷史的古社，不僅是岩代國一之宮，更是會津地區的總鎮守。神社歷來以祈求強運開運、方位除障、厄除平安、事業發展、五穀豐收、良緣締結等靈驗而廣受信仰。每年6月中旬至7月上旬，神社的外苑會舉辦鳶尾花祭，花季期間約有200種以上的鳩尾花、花菖蒲、杜若等爭奇鬥艷，為夏日會津增添一抹浪漫色彩。這段時間吸引無數遊客慕名前來，是東北地區觀賞鳶尾花的絕佳勝地。

・地址：福島縣大沼郡會津美里町宮林甲4377

・鳶尾花祭期間：6月14日〜6月29日

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