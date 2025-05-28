快訊

世壯運／高國輝、周思齊秀美技仍輸 林煜清3.1局壓制率隊棒球奪金

國銀首季存放利差！跌至近三年新低 央行卻說「不見得是壞事」

高雄分屍案張介宗續押3個月 他喊冤：我沒有殺人

「北海道棒球朝聖之旅」一起為台灣選手孫易磊、古林加油！F VILLAGE「邊泡湯邊看球賽」奢華住宿開放預約中

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自F VILLAGE官網
圖／取自F VILLAGE官網

台灣棒球旅外軍團再傳捷報！年僅20歲的台灣投手孫易磊，日前在日本職棒火腿隊與軟銀鷹的賽事中登板終結，以穩健投球成功拿下日職生涯首場救援，賽後更用流利日文感謝球迷支持，展現台灣選手的實力與親和力。同場另一位台將古林睿揚先發出戰，雖首局遇亂流，仍撐六局飆出9次三振，直球最快飆到149公里，兩位選手的精彩表現備受日媒與球迷期待，趕快預約飯店一起去北海道支持他們！

日本職棒火腿隊安排投手參加打擊練習，最右邊為來自台灣的古林睿煬。圖／取自火腿隊官方X
日本職棒火腿隊安排投手參加打擊練習，最右邊為來自台灣的古林睿煬。圖／取自火腿隊官方X

圖／取自F VILLAGE官網
圖／取自F VILLAGE官網

想親眼見證台灣之光在日職球場上的英姿？那就不能錯過位於北海道北廣島市的「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」。以火腿隊全新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」為核心，這座32公頃的複合式園區結合球場、美食、住宿與溫泉設施，不論是看球賽還是全家旅遊都超適合。球迷熱愛的「tower eleven hotel」與「tower eleven onsen & sauna」目前已開放預約，入住期間為4月7日至6月30日，趕快卡位一波了。詳情可查官網確認。

圖／取自F VILLAGE官網
圖／取自F VILLAGE官網

圖／取自F VILLAGE官網
圖／取自F VILLAGE官網

而「tower eleven hotel」的房型處處藏有棒球彩蛋，從牆面設計到備品細節，讓入住成為棒球迷的圓夢時刻。一樓餐廳提供大量使用北海道在地食材的創意料理，並融合母公司「日本火腿」的高品質產品，讓每一餐都是美味與品牌精神的結合。而最吸睛的是館內設有可以「邊泡湯邊看比賽」的露天溫泉，讓球迷在身心放鬆的同時，也不錯過任何精彩賽況，這樣「打破次元壁」的觀賽體驗，堪稱全球唯一！

圖／取自F VILLAGE官網
圖／取自F VILLAGE官網

圖／取自F VILLAGE官網
圖／取自F VILLAGE官網

圖／取自F VILLAGE官網
圖／取自F VILLAGE官網

就算比賽日無緣遇上，F VILLAGE內也設有兒童球場、親子娛樂空間、麵包店與紀念品店等豐富設施。園區旁備有超過4000個車位，便利自駕族無憂前來。此外，若行動不便、攜帶嬰幼兒或孕婦，也有專屬入口及完善的無障礙設計。結束一天的應援行程後，還能繼續安排美瑛青池、富田花園農場、六花亭富良野旗艦店等北海道經典景點，從看球、泡湯、美食到自然景觀，一站式體驗全都滿足！不要猶豫了，現在就計劃北海道應援之旅，親臨現場為孫易磊、「金孫」古林睿揚加油喝采吧！

官網：https://www.hkdballpark.com/news/587/

編輯推薦

美食 火腿隊 溫泉 泡湯 日本職棒 孫易磊 古林睿煬 北海道

相關新聞

「北海道棒球朝聖之旅」一起為台灣選手孫易磊、古林加油！F VILLAGE「邊泡湯邊看球賽」奢華住宿開放預約中

台灣棒球旅外軍團再傳捷報！年僅20歲的台灣投手孫易磊，日前在日本職棒火腿隊與軟銀鷹的賽事中登板終結，以穩健投球成功拿下日職生涯首場救援，賽後更用流利日文感謝球迷支持，展現台灣選手的實力與親和力。同場另一位台將古林睿揚先發出戰，雖首局遇亂流，仍撐六局飆出9次三振，直球最快飆到149公里，兩位選手的精彩表現備受日媒與球迷期待，趕快預約飯店一起去北海道支持他們！

北海道仙境解禁！只有清晨三小時能見 雲海平台美到窒息

【旅奇傳媒/日本部報導】融雪後的北海道旅行首選上山觀賞雲海！日本星野集團旗下位於北海道的「星野 TOMAMU 度假村」本年度已經宣布開放旗下設施「雲海平台」，每年5～10月都是觀賞雲海景觀的季節，且今

天然奇景！初夏限定岩手「龍之眼」 搭巴士賞景送免費健行導覽

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本岩手縣即將迎來一年一度的初夏限定奇景「龍之眼」！所謂「龍之眼」指的是八幡平山頂上的「鏡沼」在融雪之際出現的珍奇天然景觀，宛如眼睛一般而得其名。疫情前在日本社群媒體爆紅崛起

快來狂歡亂舞！ 日本東北祭典必訪【2025青森睡魔祭】玩遍周邊景點+奧入瀨溪

東北三大祭典之一「青森睡魔祭」。可不是什麼溫溫的藝文活動，而是全城出動、街道爆炸、大人小孩一起叫到燒聲的神級祭典！我們 還幫你延伸規劃睡魔周邊一小時內的景點、及一定要去的絕美奧入瀨溪流！

本週末櫻花滿開！日本「東北3大賞櫻名所」　北上展勝地賞櫻正美

【旅奇傳媒／記者-蔡雅雯】日本東北地區的櫻花名所本週陸續綻放開花，美不勝收！而擁有東北三大櫻花名所美譽的北上展勝地將於本週末迎來滿開美景！ 位於北上川河畔的「北上展勝地（北上市立公園展勝地）」是日

搶訂Club Med超早鳥優惠！卡位2025-2026年雪季 春節寒假出發「鈔」有感

【旅奇傳媒/編輯部報導】儘管春季剛剛開始，但對於渴望體驗滑雪的旅客來說，現正是著手規劃2025-2026下一場雪季行程的最佳時機。然而，出國滑雪涉及諸多細節，從機票預訂、住宿安排、交通接駁，到滑雪場選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。