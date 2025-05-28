「北海道棒球朝聖之旅」一起為台灣選手孫易磊、古林加油！F VILLAGE「邊泡湯邊看球賽」奢華住宿開放預約中

台灣棒球旅外軍團再傳捷報！年僅20歲的台灣投手孫易磊，日前在日本職棒火腿隊與軟銀鷹的賽事中登板終結，以穩健投球成功拿下日職生涯首場救援，賽後更用流利日文感謝球迷支持，展現台灣選手的實力與親和力。同場另一位台將古林睿揚先發出戰，雖首局遇亂流，仍撐六局飆出9次三振，直球最快飆到149公里，兩位選手的精彩表現備受日媒與球迷期待，趕快預約飯店一起去北海道支持他們！

日本職棒火腿隊安排投手參加打擊練習，最右邊為來自台灣的古林睿煬。圖／取自火腿隊官方X

圖／取自F VILLAGE官網

想親眼見證台灣之光在日職球場上的英姿？那就不能錯過位於北海道北廣島市的「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」。以火腿隊全新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」為核心，這座32公頃的複合式園區結合球場、美食、住宿與溫泉設施，不論是看球賽還是全家旅遊都超適合。球迷熱愛的「tower eleven hotel」與「tower eleven onsen & sauna」目前已開放預約，入住期間為4月7日至6月30日，趕快卡位一波了。詳情可查官網確認。

圖／取自F VILLAGE官網

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而「tower eleven hotel」的房型處處藏有棒球彩蛋，從牆面設計到備品細節，讓入住成為棒球迷的圓夢時刻。一樓餐廳提供大量使用北海道在地食材的創意料理，並融合母公司「日本火腿」的高品質產品，讓每一餐都是美味與品牌精神的結合。而最吸睛的是館內設有可以「邊泡湯邊看比賽」的露天溫泉，讓球迷在身心放鬆的同時，也不錯過任何精彩賽況，這樣「打破次元壁」的觀賽體驗，堪稱全球唯一！

圖／取自F VILLAGE官網

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就算比賽日無緣遇上，F VILLAGE內也設有兒童球場、親子娛樂空間、麵包店與紀念品店等豐富設施。園區旁備有超過4000個車位，便利自駕族無憂前來。此外，若行動不便、攜帶嬰幼兒或孕婦，也有專屬入口及完善的無障礙設計。結束一天的應援行程後，還能繼續安排美瑛青池、富田花園農場、六花亭富良野旗艦店等北海道經典景點，從看球、泡湯、美食到自然景觀，一站式體驗全都滿足！不要猶豫了，現在就計劃北海道應援之旅，親臨現場為孫易磊、「金孫」古林睿揚加油喝采吧！

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