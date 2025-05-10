快訊

摸摸讓毛孩開心一整天！最暖郵差送信「伸手狂嚕」 狗狗燦笑回應：好想你～

天使降臨身邊！3星座今年遇重量級貴人...獅子互利互惠、他遇到知音

粉紅超跑旋風席捲全台 謝金河曝關鍵原因：真的穿透人心

天然奇景！初夏限定岩手「龍之眼」 搭巴士賞景送免費健行導覽

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
岩手縣八幡平的「龍之眼」是初夏限定奇景，觀賞期僅約2-3週。　圖：岩手縣／提供
岩手縣八幡平的「龍之眼」是初夏限定奇景，觀賞期僅約2-3週。　圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本岩手縣即將迎來一年一度的初夏限定奇景「龍之眼」！所謂「龍之眼」指的是八幡平山頂上的「鏡沼」在融雪之際出現的珍奇天然景觀，宛如眼睛一般而得其名。疫情前在日本社群媒體爆紅崛起後，如今年年都迎來大批觀光客等待最佳時機上山觀賞。去年5月底八幡平山頂車潮、人潮大爆滿，光是上山塞車就長達一小時。

▍為什麼「龍之眼( Dragon Eye)」是奇景？

位於岩手八幡平山頂附近的「鏡沼」，由於春天融雪後積水形成像甜甜圈的造型，將中央的雪地包圍，看起來就像是巨大的眼睛，如此天然奇觀被稱為「龍之眼」（Dragon Eye），最佳觀賞期落在每年5月中旬～下旬，據說幸運之人才能在天時地利人和的情況下看到龍之眼開眼！

▍為什麼叫做「龍」之眼？ 

從地圖上看青森、秋田與岩手三縣組成的北東北地區，就像龍的頭部，而八幡平鏡沼剛好位於龍的眼睛的位置，帥！

▲前往「龍之眼」的健行途中。　記者-蔡雅雯／攝影
▲前往「龍之眼」的健行途中。　記者-蔡雅雯／攝影

▍如何前往「龍之眼」？

通常建議自駕開車上山，不便開車的遊客則可從 JR盛岡站搭乘「八幡平自然散策巴士」上山，憑巴士券還能享有乘客限定服務，免費參加「八幡平頂上一周導覽」！從八幡平頂上站健行約 15～20 分就能親眼目睹龍之眼現狀。今年實施期間為05/10 (六) 至06/06 (五)。龍之眼奇景結束後，自然散策巴士在06/07〜10/26仍然有專人健行導覽服務，提供遊客夏秋健行體驗。

▍融雪時期容易滑倒，請務必小心行走！

從八幡平自然散策巴士下車處的八幡平 Rest House 走到鏡沼約20分鐘，這段路途雖然健行步道鋪設完備，但由於正值融雪期，地面上還是錯落著殘雪，尤其一早空氣冰冷，通常中午前地面容易結上一層冰霜，請務必小心行走。

根據八幡平觀光協會表示，大部分的遊客都會穿著雪鞋或登山鞋前來，只有極少數的人會穿著短褲涼鞋很容易發生危險。事實上在龍之眼還沒爆紅前，這段期間過去也只有登山客才會前來。

▲八幡平自然散策巴士時間表。　圖：岩手縣／提供
▲八幡平自然散策巴士時間表。　圖：岩手縣／提供

▍八幡平自然散策巴士巴士哪裡搭&時間表：

記得要在 JR盛岡車站前3號巴士站搭車，現場買票，一天只有一班來回，早上09:10盛岡發車、11:10抵達八幡平頂上。回程時間在06/09前是下午13:50八幡平頂上發車、15:55抵達盛岡車站。回程平日為14:00八幡平頂上發車、15:50抵達盛岡車站；週末假日和06/07起為14:55八幡平頂上發車、17:20抵達盛岡車站。

▲八幡平 Rest House 販賣各種龍之眼伴手禮。 圖：記者-蔡雅雯╱攝影
▲八幡平 Rest House 販賣各種龍之眼伴手禮。 圖：記者-蔡雅雯╱攝影

▍龍之眼名產推薦

八幡平頂上巴士站旁的 Rest House 賣店與食堂販賣許多在地物產，利用 #八幡平地熱蒸氣染色 製成的超美 #龍之眼絲巾、圍巾不容錯過！

📍八幡平龍之眼開眼了沒？馬上看每日觀察照：https://www.hachimantai.co.jp/topics/37929

📍更多岩手旅行情報請看「岩手好好玩」中文官方粉絲團：https://fb.me/japaniwate.tw

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

登山 觀光 雪地

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

貴州首條無人駕駛公交路線 花溪大學城專線開通運營

貴州無人公車 首條專線上路

星宇航空派它追「粉紅超跑」 粉絲心動以為模型車好想買

白沙屯媽祖遶境 星宇航空出動公益巴士

相關新聞

天然奇景！初夏限定岩手「龍之眼」 搭巴士賞景送免費健行導覽

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本岩手縣即將迎來一年一度的初夏限定奇景「龍之眼」！所謂「龍之眼」指的是八幡平山頂上的「鏡沼」在融雪之際出現的珍奇天然景觀，宛如眼睛一般而得其名。疫情前在日本社群媒體爆紅崛起

快來狂歡亂舞！ 日本東北祭典必訪【2025青森睡魔祭】玩遍周邊景點+奧入瀨溪

東北三大祭典之一「青森睡魔祭」。可不是什麼溫溫的藝文活動，而是全城出動、街道爆炸、大人小孩一起叫到燒聲的神級祭典！我們 還幫你延伸規劃睡魔周邊一小時內的景點、及一定要去的絕美奧入瀨溪流！

本週末櫻花滿開！日本「東北3大賞櫻名所」　北上展勝地賞櫻正美

【旅奇傳媒／記者-蔡雅雯】日本東北地區的櫻花名所本週陸續綻放開花，美不勝收！而擁有東北三大櫻花名所美譽的北上展勝地將於本週末迎來滿開美景！ 位於北上川河畔的「北上展勝地（北上市立公園展勝地）」是日

搶訂Club Med超早鳥優惠！卡位2025-2026年雪季 春節寒假出發「鈔」有感

【旅奇傳媒/編輯部報導】儘管春季剛剛開始，但對於渴望體驗滑雪的旅客來說，現正是著手規劃2025-2026下一場雪季行程的最佳時機。然而，出國滑雪涉及諸多細節，從機票預訂、住宿安排、交通接駁，到滑雪場選

雪城裡有貓！直擊會津若松的「貓站長」 超級卡哇伊

日本福島縣的會津若松，有鐵道與雪景映襯出的浪漫，有「貓站長」生動鮮活的故事，也曾經是江戶（現東京）與東北地區的往來中心，...

自然&現代藝術聞名！ 青森縣「十和田、八戶」冬季必訪魅力景點6選

【旅奇傳媒/日本部報導】位於本州最北端的青森縣，東臨太平洋、北邊坐擁陸奧灣，南方更有馳名的奧入瀨溪與十和田湖，本身的自然觀光資源就極為豐富，是東北極富人氣的觀光地區。在長榮航空復飛青森後，安排行程更為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。