天然奇景！初夏限定岩手「龍之眼」 搭巴士賞景送免費健行導覽

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本岩手縣即將迎來一年一度的初夏限定奇景「龍之眼」！所謂「龍之眼」指的是八幡平山頂上的「鏡沼」在融雪之際出現的珍奇天然景觀，宛如眼睛一般而得其名。疫情前在日本社群媒體爆紅崛起後，如今年年都迎來大批觀光客等待最佳時機上山觀賞。去年5月底八幡平山頂車潮、人潮大爆滿，光是上山塞車就長達一小時。

▍為什麼「龍之眼( Dragon Eye)」是奇景？

位於岩手八幡平山頂附近的「鏡沼」，由於春天融雪後積水形成像甜甜圈的造型，將中央的雪地包圍，看起來就像是巨大的眼睛，如此天然奇觀被稱為「龍之眼」（Dragon Eye），最佳觀賞期落在每年5月中旬～下旬，據說幸運之人才能在天時地利人和的情況下看到龍之眼開眼！

▍為什麼叫做「龍」之眼？

從地圖上看青森、秋田與岩手三縣組成的北東北地區，就像龍的頭部，而八幡平鏡沼剛好位於龍的眼睛的位置，帥！

▲前往「龍之眼」的健行途中。 記者-蔡雅雯／攝影

▍如何前往「龍之眼」？

通常建議自駕開車上山，不便開車的遊客則可從 JR盛岡站搭乘「八幡平自然散策巴士」上山，憑巴士券還能享有乘客限定服務，免費參加「八幡平頂上一周導覽」！從八幡平頂上站健行約 15～20 分就能親眼目睹龍之眼現狀。今年實施期間為05/10 (六) 至06/06 (五)。龍之眼奇景結束後，自然散策巴士在06/07〜10/26仍然有專人健行導覽服務，提供遊客夏秋健行體驗。

▍融雪時期容易滑倒，請務必小心行走！

從八幡平自然散策巴士下車處的八幡平 Rest House 走到鏡沼約20分鐘，這段路途雖然健行步道鋪設完備，但由於正值融雪期，地面上還是錯落著殘雪，尤其一早空氣冰冷，通常中午前地面容易結上一層冰霜，請務必小心行走。

根據八幡平觀光協會表示，大部分的遊客都會穿著雪鞋或登山鞋前來，只有極少數的人會穿著短褲涼鞋很容易發生危險。事實上在龍之眼還沒爆紅前，這段期間過去也只有登山客才會前來。

▲八幡平自然散策巴士時間表。 圖：岩手縣／提供

▍八幡平自然散策巴士巴士哪裡搭&時間表：

記得要在 JR盛岡車站前3號巴士站搭車，現場買票，一天只有一班來回，早上09:10盛岡發車、11:10抵達八幡平頂上。回程時間在06/09前是下午13:50八幡平頂上發車、15:55抵達盛岡車站。回程平日為14:00八幡平頂上發車、15:50抵達盛岡車站；週末假日和06/07起為14:55八幡平頂上發車、17:20抵達盛岡車站。

▲八幡平 Rest House 販賣各種龍之眼伴手禮。 圖：記者-蔡雅雯╱攝影

▍龍之眼名產推薦

八幡平頂上巴士站旁的 Rest House 賣店與食堂販賣許多在地物產，利用 #八幡平地熱蒸氣染色 製成的超美 #龍之眼絲巾、圍巾不容錯過！

📍八幡平龍之眼開眼了沒？馬上看每日觀察照：https://www.hachimantai.co.jp/topics/37929

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