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快來狂歡亂舞！ 日本東北祭典必訪【2025青森睡魔祭】玩遍周邊景點+奧入瀨溪

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

東北三大祭典(青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭) 之一的「青森睡魔祭」。 可不是什麼溫溫的藝文活動，而是全城出動、街道爆炸、大人小孩一起叫到燒聲的神級祭典！ 我們還幫你延伸規劃睡魔周邊一小時內的景點、及一定要去的絕美奧入瀨溪流！一篇就讓你全懂！

到日本最熱鬧、最炸裂的夏日祭典-青森睡魔祭！

圖片來源：青森ねぶた祭FB、青森睡魔祭執行委員會
圖片來源：青森ねぶた祭FB、青森睡魔祭執行委員會


喜愛慶典文化和熱鬧的你，一定要來「青森睡魔祭」。它不是那種溫溫的藝文活動，而是全城出動、街道爆炸、大人小孩一起叫到燒聲的神級祭典！這篇全攻略還會還幫你延伸規劃周邊景點、及一定要去的絕美奧入瀨溪流 


睡魔祭簡介：

青森睡魔祭（日文：ねぶた祭）每年於8月2日至7日登場，是日本東北最著名的夏季祭典之一，與仙台七夕、秋田竿燈齊名為東北四大祭！ 

在日本東北地方的青森縣舉辦的祭典活動「青森睡魔祭」，1980年被指定為重要無形民俗文化財 ,據說青森睡魔祭是由七夕祭典轉變而來，也有人說始於8世紀時征夷大將軍坂上田村麻呂和蝦夷作戰時曾使用大燈籠、笛、太鼓等麻痺敵對陣營。但真正的起源其實仍未確定，其後逐漸演變至今日規模，將稱為「睡魔」的大型人形燈籠搭載於山車上繞街遊行，並有參與祭典一起跳舞的「跳人」等等，成為知名的特色祭典活動。

青森睡魔祭壓軸的海上遊行- 圖片來源：青森觀光Convention協會 
青森睡魔祭壓軸的海上遊行- 圖片來源：青森觀光Convention協會 


參加睡魔祭的方式和模式：

森睡魔祭每年有來自海內外約300萬人的觀光客造訪，就是為了親眼目睹其震撼十足的景象！青森市街會變成一條條燈火通明的遊行大道。高達5公尺、長達9公尺的巨大「睡魔燈籠」從各企業、社區精心打造，搭配太鼓、笛子、跳舞隊伍，一邊大叫「Rassera～Rassera～」一邊遊行。

 
想單純享受觀賞，或是加入“陣營”也行 ，而且你也可以跟著跳！ 我們整理了三種參加方式，讓你有各種多元選擇：


不管你會不會跳舞，都一起加入就對了，在這邊就是可以自在地隨之起舞沒關係！

快點選擇最「入戲」的玩法，成為“跳人”(HANETO)！

圖片來源：青森睡魔祭執行委員會
圖片來源：青森睡魔祭執行委員會

跳人會在燈的周圍一邊隨著鈴聲，一邊大喊著「Rasera！Rasera！」並手舞足蹈著！


睡魔祭的遊行路線/地圖：

2025官方路線圖尚未公告，但預計仍為「青森市中心大圈路線」，起點靠近青森站，終點在「青い海公園」附近，整條遊行大約走2.1公里。

圖片來源：青森睡魔祭執行委員會
圖片來源：青森睡魔祭執行委員會

圖片來源：青森睡魔祭執行委員會
圖片來源：青森睡魔祭執行委員會


祭典小禁忌：

•不能擋路拍照：睡魔燈籠一開走，路上就是他們的舞台！

•不要觸碰燈籠：雖然近在眼前，但每一座都是藝術品！

•不能擅自加入隊伍：想跳舞？要先報名，不能亂闖！

•不要亂丟垃圾：會場設有專區垃圾桶，記得分類

•帶小孩必顧好唷：現場人潮擁擠，易走散


八月青森的氣候/溫度：

青森的夏天，尤其是八月初，氣溫算是日本少數「涼得下來」的地區之一，非常適合避暑旅遊。

以下是青森市區在八月初的平均氣溫：

*白天：大約 27～31°C

*夜晚：大約 20～22°C

不像東京或大阪動輒35°C以上，青森即便是白天也相對清爽、早晚還會涼一點，尤其是靠山的地方（像八甲田山、奧入瀨溪流），體感溫度會更涼快！

推薦穿搭：

短袖、薄外套、涼爽易活動衣物、帽子

配備：扇子、防曬乳、防蚊液、水、濕紙巾

 
周邊車程一小時內景點：

從睡魔出發，周邊車程一小時內景點給你瞧瞧~

 
1、弘前城＆弘前公園

地點：青森縣弘前市下白銀町 亮點：全日本最美的百年古城與公園 

圖片來源：弘前公園官網 
圖片來源：弘前公園官網 


2、青森縣立美術館

地點：青森市安田近野185 亮點：奈良美智、草間彌生作品，白色極簡建築！

圖片來源：青森縣立美術館官網 
圖片來源：青森縣立美術館官網 


3、八甲田山纜車

地點：青森市荒川寒水澤 亮點：八甲田山海拔超過1500公尺，夏天氣溫涼爽（約18～22°C）是避暑勝地

圖片來源：Amazing Aomori官網
圖片來源：Amazing Aomori官網


4、青森魚菜中心

地點：青森市古川1丁目 亮點：自己DIY海鮮丼，每樣都能自己選！ 

圖片來源：Amazing Aomori官網
圖片來源：Amazing Aomori官網


5、弘前市蘋果公園 

地點：青森縣弘前市 亮點：體驗青森蘋果王國的魅力！這裡有2300棵蘋果樹，種植超過80種蘋果任你採

圖片來源：弘前市蘋果公園官網
圖片來源：弘前市蘋果公園官網


十和田湖、奧入瀨溪流：

你需要的還有一場會呼吸的旅行

青森不只有睡魔！如果說「青森睡魔祭」是夏天的爆裂派對，那「奧入瀨溪流＋十和田湖」就是安靜溫柔的另面風景。 這裡沒有喧囂、沒有大批觀光客，只有潺潺溪流聲、山林間的微風、和一口吸進肺裡會覺得「我好像活著了」的空氣。 十和田湖、奧入瀨溪流， 就是你最值得參訪的同場加碼超級美景！

 

這邊特別獻給以下這些人：

»想帶長輩出門卻不想太累 最好都是平坦步道不爬坡

»有小孩但不想天天進城市景點

»熱愛自然系美景、想走走看看又想休息一下！

»不想要走得太累，只想散心耍廢

»想騙主管或老闆你這天會在山區中，可能會收不到訊號唷 (疑)


夢幻級存在 ▌十和田湖 

 位置：青森縣與秋田縣交界 亮點：十和田湖是日本數一數二的火山湖，湖水清澈如鏡，四季都超美。湖邊有步道、神社、展望台，甚至可以搭乘遊湖船 

圖片來源：Amazing Aomori官網  
圖片來源：Amazing Aomori官網  


日本最美的森林步道 ▌奧入瀨溪流 

位置：青森縣十和田市與八戶市交界地帶 亮點：全長14公里的森林溪谷步道，被譽為日本最美「會呼吸的森林」。夏天避暑、秋天賞楓、春季賞新綠，沿途還有瀑布、清流、奇岩等自然奇景，非常適合親子同行，不累又療癒！

圖片來源：Amazing Aomori官網 
圖片來源：Amazing Aomori官網 


包車行程安排建議：

如果想要包車行，我們也想了一條最剛好的「十和田湖+奧入瀨溪流;包車一日遊」行程，

不爬山、不衝行程、不趕車，開得進、走得動、拍得美，讓你和家人一起深呼吸、慢慢玩。包車行程安排這樣走，一天剛剛好！

 

♦特別注意，此為2024資訊，2025資訊請多留意官網消息 
♦特別注意，此為2024資訊，2025資訊請多留意官網消息 


也可以這樣玩：反向走法／搭配過夜：

如果你是從八戶市或十和田市出發，也可以安排反向玩法（十和田湖 ➜ 奧入瀨溪流 ➜ 回青森），甚至加上「淺蟲溫泉」過夜行程，來個2天1夜自然舒壓行程。

想再療癒一點？你也可以泡個溫泉，再搭配青森睡魔祭收尾，直接高能轉靜心的完美旅程！


圖片來源：IG@uta_toshi 
圖片來源：IG@uta_toshi 

今天跳睡魔，明天擁森林，後天在湖邊放空—青森就是這麼好玩！如果你只打算來看睡魔祭，那真的太可惜了，因為在燈火之外，青森還有整片讓你放慢腳步的大自然。前一天在市中心跟著巨型燈籠吶喊「Rassera！」、第二天在奧入瀨溪流聽水聲拍打石壁、第三天在十和田湖邊喝咖啡看夕陽。


圖片來源：Pexels
圖片來源：Pexels

青森這地方，就是這麼剛好——鬧得剛剛好、靜得也剛剛好。若善用包車服務或規劃得當，就可以把這些「剛剛好」全部無縫接在一起：不用趕時間、不用查車班、不用擔心孩子吵鬧或長輩走不動，一家大小就該這樣旅遊：今天熱血、明天療癒、後天還想再來！



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