本週末櫻花滿開！日本「東北3大賞櫻名所」　北上展勝地賞櫻正美

文、圖／Mika 熱愛水族館的我，光是這裡我就來了兩次，雖然很偏僻，但因為有巨大水母展示缸，好像一座很浩瀚的水母宇宙牆，真的很美很好拍而且超療癒所以來不膩，畢竟這裡是世界上最大的水母水族館，展出

2025-02-07 14:30