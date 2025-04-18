本週末櫻花滿開！日本「東北3大賞櫻名所」 北上展勝地賞櫻正美
【旅奇傳媒／記者-蔡雅雯】日本東北地區的櫻花名所本週陸續綻放開花，美不勝收！而擁有東北三大櫻花名所美譽的北上展勝地將於本週末迎來滿開美景！
位於北上川河畔的「北上展勝地（北上市立公園展勝地）」是日本東北數一數二的賞櫻名所，以「櫻花名所百選」聞名海內外。從珊瑚橋起綿延2公里長的櫻花隧道，種植了約150品種、1萬株櫻花樹，每年花期在4月繽紛展開。
今年的北上展勝地櫻花祭於04/09~04/29展開，加上一旁的寶可夢「小拳石公園」剛剛才開幕，預計將有大批賞花人潮蜂擁而至。年年都有的觀光馬車、 美味市集、夜櫻點燈之外，還有新增的從熱氣球賞夜櫻活動，熱鬧非凡！
【北上展勝地櫻花祭活動快速掃描】
・期間：04/09~04/29
《夜櫻點燈》
・僅限櫻花祭的櫻花隧道開花期間（18:00～20:00為止）
《北上展勝地夜間彩燈秀》
・時間：04/12-04/27 晚上18:00-20:00
・地點：SL廣場至展勝地公園南側
《民俗藝能公演》
・時間：櫻花祭期間的週六週日和國定假日11:00-11:50。
・會場：SL 廣場
《北上川鯉魚旗海》
・櫻花祭期間珊瑚橋下游
《觀光馬車行駛》
・時間：10:00-17:00
・地點：SL 廣場附近搭車處
・費用：大人 2,000日圓、小學生以下 1,000日圓、３歳以下免費，路線僅限櫻花大道行駛。
《櫻花祭熱氣球體驗》
・期間：04/18~04/20
・時間：16:00~19:00
・地點：展勝地公園内
・費用：大人 3,200日圓、小學生 2,700日圓、學齡前兒童500日圓
※ 因應天氣風況可能暫停活動。
※ 僅限當天現場參加，不接受預約。
《北上天燈節活動》
・期間：04/12、13、19、20
・時間：18:00～
・地點：展勝地相逢廣場
★ 更多櫻花祭詳情請看：https://kitakami-kanko.jp/sakura/
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