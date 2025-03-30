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搶訂Club Med超早鳥優惠！卡位2025-2026年雪季 春節寒假出發「鈔」有感

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卡位2025-2026年雪季趁現在，Club Med 北海道滑雪假期食宿、機票激省4成「鈔」有感。　圖： Club Med／提供
卡位2025-2026年雪季趁現在，Club Med 北海道滑雪假期食宿、機票激省4成「鈔」有感。　圖： Club Med／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】儘管春季剛剛開始，但對於渴望體驗滑雪的旅客來說，現正是著手規劃2025-2026下一場雪季行程的最佳時機。然而，出國滑雪涉及諸多細節，從機票預訂、住宿安排、交通接駁，到滑雪場選擇與課程規劃，每個環節均需細心籌備，才能盡情享受滑雪之旅，為取得最高性價比的滑雪假期，越來越多台灣旅客選擇提前至少10至12個月下訂。

全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 自今年1月底開賣2025-2026年雪季至今，日本北海道雪村訂單相較去年同期已有雙位數成長，其中又以「2026年2月春節寒假出發」的訂單增幅最為顯著，較去年同期大幅成長115%。

▲全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 開賣2025-2026年雪季至今，日本北海道雪村訂單相較去年同期已有雙位數成長。　圖：Club Med／提供
▲全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 開賣2025-2026年雪季至今，日本北海道雪村訂單相較去年同期已有雙位數成長。　圖：Club Med／提供

Club Med 台灣珂境總經理劉育慧貼心提醒：「2026年2月適逢台灣春節寒假，也是中、日、韓的連假旺季，屆時台灣旅客將面臨的不僅是因需求激增而導致的高房價，更可能出現有錢也一床難求的狀況，建議想安排春節寒假滑雪的旅客，至少提前10至12個月預訂，不僅能較臨時訂房節省約3成費用，大家族與親子客也能有更多元的房型選擇。」

布萊N機票達人亦分享：「北海道的粉雪魅力吸引眾多滑雪愛好者前往，即使疫後各大航空公司已增加飛往新千歲的航班數量，機票價格仍未調降。建議鎖定春節寒假出發的旅客盡早下訂，不僅可節省至少4成的票價，更有機會透過哩程累積升等機位或換取免費機票，讓旅程更加順暢。」

搶先佈局2025-2026雪季，超早鳥優惠6折開搶！

搶先布局下個雪季，現在正是最佳時機！Club Med 獻上限時優惠，凡於05/31前預訂2025年12月~2026年4月出發的日本北海道全包式滑雪假期（含機票），最高可享6折優惠。提前規劃不僅能確保最優惠價格，更可優先挑選心儀房型，輕鬆享受最舒適、最具性價比的滑雪體驗！

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