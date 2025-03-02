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自然&現代藝術聞名！ 青森縣「十和田、八戶」冬季必訪魅力景點6選

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圖：向日遊顧問有限公司／提供
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【旅奇傳媒/日本部報導】位於本州最北端的青森縣，東臨太平洋、北邊坐擁陸奧灣，南方更有馳名的奧入瀨溪與十和田湖，本身的自然觀光資源就極為豐富，是東北極富人氣的觀光地區。在長榮航空復飛青森後，安排行程更為便利。十和田市是以豐富的自然以及現代藝術聞名，「十和田湖」是東北首屈一指的景點，而「十和田市現代美術館」則是以藝術振興城市的知名設施；八戶市的「八戶柄振舞」為傳承800年的祭典，此外當地也有許多能體驗在地生活的美食設施。

八戶柄振舞是當地代表性的民俗活動。 　圖：向日遊顧問有限公司／提供
八戶柄振舞是當地代表性的民俗活動。 　圖：向日遊顧問有限公司／提供

十和田市｜十河田湖冬季獨木舟體驗

十和田湖是一座橫跨青森縣與秋田縣的二重破火山口湖，也是日本第三深的湖泊。每年2月，湖畔的休屋地區都會舉辦「十和田湖冬季物語」祭典，這是當地最具代表性的冬季盛事。而划獨木舟體驗則不受季節限制，無論春夏秋冬，都能欣賞到湖區不同的自然風貌。冬季時，湖周圍的群山被皚皚白雪覆蓋，營造出靜謐而動人的氛圍，還有機會在湖面上看到蓮花冰等雪國特有的自然奇景。

▲彷彿在潑墨山水畫的湖上泛舟般不可思議的風景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲彷彿在潑墨山水畫的湖上泛舟般不可思議的風景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

十和田市｜十和田市現代美術館

Arts Towada 是一項致力於活化十和田市官廳街道的都市再生計畫，目標是將其打造成一座大型戶外美術館。其中，作為計畫重點的「十和田市現代美術館」館藏豐富，現擁有來自世界各地共33位藝術家創作的38件永久收藏作品，包括台灣人熟悉的草間彌生、奈良美智等知名藝術家。這些藝術品不僅展示於館內，更散布於戶外空間，部分作品甚至可供觸摸與互動，讓藝術自然地融入日常生活，成為街道風景的一部分。

藝術作品「Flower Horse」象徵了十和田市作為名馬產地的輝煌歷史。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
藝術作品「Flower Horse」象徵了十和田市作為名馬產地的輝煌歷史。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

十和田市｜十和田炒牛五花

十和田炒牛五花是當地代表性的庶民美食，曾獲得 B-1 美食大賞，因此聲名大噪。主要使用牛五花，但部分店家也提供豬五花、馬肉或羊肉等選擇。這道料理以大量洋蔥搭配醬油為底的甜辣醬汁，在鐵板上翻炒，五花肉的油脂香氣與洋蔥的甜味交織，成就讓人食慾大開的美味，也可說是名副其實的「偷飯賊」料理。目前，十和田市內約有80間以上的店鋪提供十和田炒牛五花，各家的醬汁與調理方式略有不同。造訪十和田市時，絕對不能錯過這道經典的鄉土美食。

▲牛五花與洋蔥在鐵板上炙烤後，香氣撲鼻。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲牛五花與洋蔥在鐵板上炙烤後，香氣撲鼻。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

八戶市｜八戶柄振舞

八戶柄振舞是八戶地區具代表性的民俗藝能，擁有約800年歷史，並被指定為國家重要無形民俗文化財。每年02/17~02/20舉辦，舞者頭戴馬頭造型的黑帽，裝飾鮮豔奪目，一邊甩頭一邊跳出象徵插秧、播種的動作，為豐收祈福，場面十分吸睛。祭典期間約有30組舞團參與，並穿插祝禱舞增添氛圍。此外，過去財閥宅邸「更上閣」也會舉辦「庭院柄振舞」，可於室內品嚐甘酒與八戶煎餅湯，同時欣賞庭院表演，體驗獨特的傳統祭典文化。

▲夜晚的柄振舞氣氛和白天截然不同。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲夜晚的柄振舞氣氛和白天截然不同。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

八戶市｜三六橫丁

三六橫丁位於八戶市中心，鄰近 JR 本八戶站，因串聯三日町與六日町而得名。這條橫丁自2002年東北新幹線八戶站開通後誕生，是市內8大橫丁中最年輕且最具代表性的一條。橫丁內聚集26間各具特色的小型餐飲店，每間僅3～4平方公尺，卻充滿濃厚人情味。最大特色是每隔3年進行店鋪更新，吸引許多創業者挑戰開店。2024年4月第六次翻新後，新增13家店舖，提供牛舌、煎餃及以青森產蒜頭為主的料理等。遊客亦可參加導覽，深入體驗橫丁獨特的美食與氛圍。

▲來三六橫丁能品嘗到許多青森在地美食。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲來三六橫丁能品嘗到許多青森在地美食。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

八戶市｜八食中心

八食中心是由魚市場與美食街組成的室內市場，全長170公尺，匯集約60家店鋪，不受天候影響，能輕鬆採買八戶港新鮮漁獲、當地土產、日本酒等特色商品。市場內設有「七厘村」，可現買海產後體驗炭火燒烤的樂趣，亦可前往「廚 STADIUM」與「味橫丁」，品嚐壽司、海鮮丼及八戶煎餅湯等鄉土料理。此外，這裡還有多樣伴手禮，如南部煎餅與地酒等，是購物與美食兼具的熱門景點。從八戶站可搭乘百元巴士直達，交通便捷，適合旅途中順道造訪。

▲好買又好逛的魚市場，是許多人訪日喜愛造訪的設施。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲好買又好逛的魚市場，是許多人訪日喜愛造訪的設施。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

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