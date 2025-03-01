北海道不滑雪旅遊推薦！ 「十勝」粉雪美食私藏體驗3選

被旅遊達人們譽為隱藏觀光景點的「十勝」，下面為你介紹三個只有在這裡才能深度體驗到北海道冬天魅力的活動！

北海道隱藏名所「十勝」 旅人們的私藏

近年來，作為冬季旅遊地點熱門選擇的北海道吸引越來越多觀光客，然而也有許多旅客想要尋求一場遠離都市的深度旅行，因此「十勝」這個地方逐漸受到大家關注。這個位於北海道東部的地區，有著無邊無際的廣闊大地與得天獨厚的自然環境，四季皆有不同的魅力。

尤其是冬季的十勝，在被白雪覆蓋的美景之中，除了可以體驗獨特的活動，還能來一趟融合當地新鮮特產的美食之旅，以及那些在知名觀光地點難以體驗到的當地文化，選擇在十勝展開一場特別的旅行再合適不過了。這次，我們要推薦三個在十勝可以充分體驗北海道冬季風情的活動。這個冬天，要不要與這些體驗一同來場遠離都心的深度北海道之旅呢？

體驗① 尋找北海道葡萄酒的根源

近幾年對葡萄酒感興趣的人不斷增加，不單單只是品味葡萄酒和搭配課程，也有越來越多人踏上尋找美味葡萄酒的旅程。與這股趨勢相符的旅行地點，莫過於北海道十勝的「葡萄酒城」。

「葡萄酒城」就如同它的名字，在打開門的瞬間，就像是進入了只存在著葡萄酒的異世界。這邊不只能夠遇見來自十勝當地生產的各種葡萄酒，還能夠學習到葡萄酒的歷史和製造過程。

此外，在散發神秘氛圍的地下熟成室與平時不對外開放的貴賓室，有提供特別的餐點，只要參加行程，就能夠更深入品味葡萄酒的奧妙。

▎「葡萄酒城」講述的葡萄酒物語

這個體驗最大的特色，除了能夠試飲葡萄酒，還能夠在近距離體驗葡萄酒製作的過程中，加深對葡萄酒的理解。這裡設有保存著熟成中的酒桶或瓶裝葡萄酒的儲存區，其中包括了1969年產的歷史悠久的葡萄酒。在來訪的顧客中，許多人會購入自己出生年份的葡萄酒作為紀念，因此作為伴手禮相當有人氣。

這邊的酒廠所使用的酒桶，因製造相當困難而聞名，據說世界上也只有少數地方可以取得，因此更具價值。此外，這裡以8000公升的大酒桶裝飾在天花板上，設計出的獨特裝潢，並造就了如同置身在葡萄酒熟成庫的氛圍，讓顧客在進行試飲時可以更沈浸在這個體驗中。（順帶一提，這邊的酒桶有提供販售，有興趣的話歡迎詢問。）

你還可以體驗到像是秘密倉庫一樣的特別空間，裡面存放了約兩萬瓶的十勝葡萄酒。酒瓶上的灰塵與霉菌，強烈地留下了歲月的痕跡，除了能讓人感受到漫長的熟成期間，還提供了親眼見證葡萄酒歷史深奧的獨特體驗。

另外，在地下熟成室設有個人用的葡萄酒儲藏區，只要購買十勝產的葡萄酒，就能以一年6600日圓的價格在這邊進行保管。在當地，有許多人會選擇為孩子的成人禮紀念而將葡萄酒存放於此。利用這項服務，為重要的人或特別的時刻做紀念，何嘗不是一種能夠讓旅行回憶更加深刻的方式呢？

▎高級葡萄酒佐美食之品酒體驗

在體驗的結尾，這邊提供了豪華的套餐料理。這個平常只在特別的日子開放的貴賓室，這次作為體驗行程特別開放使用。你可以在這個像王室一樣的高級空間裡享用到以十勝當地食材為主的美味菜餚，包括了馬鈴薯薄餅（じゃがいもガレット）、鮪魚法式焗餡（本マグロのフラン）、白醬奶油鮭魚（サーモンのブールブランソース）、池田牛（いけだ牛），還有5種起司拼盤（5種のチーズ）與甜點，體驗一場奢華又悠閒的饗宴。

這邊提供與每道料理相配的十勝葡萄酒，可以盡情享受更加滿足的用餐體驗。特別是可以品嚐到在零下氣溫下自然結冰、糖分濃縮的「冰酒（Icewine）」，就算是葡萄酒初學者也能輕鬆享用。此外，上午還有參觀冰酒專用葡萄田的行程，能夠近距離觀賞葡萄酒的生產過程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【在葡萄酒城享受葡萄酒 & 餐點體驗】

期間：12月底～2月底

時間：10:00～14:00

人數：4～10名（20歲以上限定）

行程詳細

體驗② 五感體驗北海道的冬天風情

▎大雪山的冒險～雪地探險～（大雪山アドベンチャーズー ～スノーサファリ～）

如果想要更加享受北海道的冬天，那麼推薦你這個在1700公頃的「NAITAI高原牧場（ナイタイ高原牧場）」中舉辦的「雪地探險＆豪華和牛露營餐點的行程（スノーサファリ＆和牛グランピングツアー）」！平常無法進入的區域，在這次的行程中限時開放，讓你可以在不被打擾的私密空間中充分體驗冬季的魅力。

行程的一開始會先乘坐四輪驅動車到大雪山國立公園中海拔800公尺的高峰點，沿途除了可以享受壯麗的雪山風光，還能一覽被白雪覆蓋下靜謐牧場的廣闊全景，這是平時見不到的壯闊景致。

▎雪鞋健行&雪地摩托車與豪華露營營地美食

在到達目的地之後，你可以全身心地感受北海道的純白雪景，然後準備迎接接下來的獨特體驗——雪鞋健行（スノーシュー）。穿上專用的雪鞋，漫步在NAITAI牧場（ナイタイ牧場）之中，慢慢欣賞冬季的美景。這項體驗非常推薦給不擅長像滑雪那樣激烈運動的人，因為這項活動就算沒有事先練習也可以直接開始，而且體力消耗較少，不管是大人還是小孩都可以輕鬆挑戰。

在約一小時的雪鞋體驗結束後，還有更刺激的活動在等著你！讓雪地摩托車（スノーモービル）帶你前往露營區吧！這項活動如同冬季版的香蕉船體驗，除了可以享受在雪地各種地形裡高速穿越的奔馳感，還能夠用不同角度眺望美麗的北海道冬季風景。

▎豪華露營營地品嚐熱騰騰的和牛

在體驗完刺激的雪地探險（スノーサファリ）後，接下來就是享用暖心又美味的和牛豪華露營餐點啦！這道加入了北海道純淨自然所飼養的和牛製作的壽喜燒，帶有濃郁風味，將寒冷的氣息瞬間融化，讓你可以享有溫暖又美味的用餐時光。在欣賞窗外如詩如畫雪景的同時品嚐美食，使冬天旅行的浪漫倍增。在這個豪華露營區裡，設有在雪地中也可以好好放鬆休息的空間，以及適合孩子們的雪橇遊樂設施。透過這一個行程，你可以一次體驗到刺激的冒險、美味的料理以及悠閒的休憩。

【NAITAI高原牧場雪地探險 & 豪華和牛露營餐點（ナイタイ高原牧場スノーサファリ＆和牛グランピングツアー）】

期間：2024年12月15日～2025年2月15日

時間：9:00～15:00

人數：2～6名

行程詳細

體驗③ 大口品嚐北海道的美味

最後，如果你是為了品嚐美食而計畫前往日本旅行，那我們推薦你在這個能夠一覽廣闊田園與日高山脈的十勝和山農場中，進行手工味噌與農家料理的製作體驗。

▎手工味噌製作體驗

味噌以醇厚的口感為特色，能夠應用於各種料理中，也是熱門的伴手禮選擇。在製作味噌的體驗中，首先要將浸泡過後的大豆搗爛，然後再將它冷卻。接下來將大豆、麴和鹽以1:1:0.5的比例混合，並將其壓緊壓實，避免空氣跑進去。最後裝進準備好的容器中，這樣充滿愛心的手工味噌就完成了！（手工製作的味噌會有微生物自然混入，因此每個手工味噌的風味都有些不同，也使得它更加獨一無二、更有品味價值。）

完成的味噌大概放一年到一年半後就可以食用，並且需要存放在20度以下的陰涼處。推薦在包裝紙上記下完成日期，避免忘記喔！

▎北海道農家料理烹飪體驗

​​除了手工味噌外，還能享受日本農家料理體驗。在這個體驗中，可以品嚐到相當健康、而且會讓人忍不住一口接著一口吃的「酪梨醬沙拉」、北海道的道地料理「洋芋糰子」，以及手作飯糰等，同時享受到當地的美食與文化！想要體驗更具地方特色旅行的人，可以先把這個行程筆記下來了。

【十勝和山農場的冬季手作活動・手工味噌體驗（十勝とやま農場で冬の手仕事・味噌づくり体験）】

期間：12月1日～2月28日

時間：9:30～13:30

人數：2～8名

行程詳細

在十勝感受日本冬季特有的感性

十勝與熱鬧的觀光景點不同，這個地方可以說是能在安靜且放鬆的氛圍中，充分體驗日本冬天獨有的感性。這個冬天，不妨遠離日常的喧囂，體驗前面介紹的活動，探索十勝隱藏的魅力。如果想知道更多關於北海道的旅遊資訊，可以從 這邊 來查看喔！

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