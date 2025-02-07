世界上最大的水母水族館！ 日本山形「鶴岡市立加茂水族館」展出種類數量最多&巨大水母展示水槽超好拍

熱愛水族館的我，光是這裡我就來了兩次，雖然很偏僻，但因為有巨大水母展示缸，好像一座很浩瀚的水母宇宙牆，真的很美很好拍而且超療癒所以來不膩，畢竟這裡是世界上最大的水母水族館，展出種類數量也是最多喔。

鶴岡市立加茂水族館｜交通位置

地址：山形縣鶴岡市今泉字大久保657-1

電話：0235-33-3036

時間：早上 9:00 – 17:00（最晚入場為16:00）

官網：鶴岡市立加茂水族館 | 世界一のクラゲ水族館 鶴岡市立加茂水族館

票價：大人 (高中生以上) 1500日圓，兒童500日圓，幼兒免費

交通：

(1) 從JR「鶴岡」站搭乘庄内交通路線巴士40分鐘，至「加茂水族館」下車即達

(2) 從JR「鶴岡」站搭乘計程車30分鐘

(3) 從山形自動車道鶴岡交流道開車約15分鐘

就在鶴岡市海岸邊，是山形縣唯一的水族館。

鶴岡市立加茂水族館｜MENU

大人 (高中生以上) 1500日圓，兒童500日圓，幼兒免費

館內展示的水母種類多達60種以上，是飼育及展示水母種類為全球第一的知名水族館。

以規模來說這家水族館真的不算大，但收藏的水母種類已經是世界最多也是最大的了。

就連門票也是水母照片

除了水母以外還有約104種在山形縣庄內地區外海棲息的山海生物。

第一個展示區域為水族館所在的「庄內地區」的海水魚與淡水魚，水槽旁除了有和一般水族館相同的水槽內魚類簡介外，更介紹了這些魚是如何與人們的生活產生關聯——包含捕撈、養殖、以及烹飪方式等等。

水母展區才是重點

來自世界各地的水母，種類多達60種以上。

水母漂浮速度非常緩慢，有一種優雅的美感。

不管是大型橢圓水槽、中型的方形水槽或是圓柱形的小型水槽內，全都飄著各式各樣的水母在漂浮著，這就是我為什麼這麼喜歡水母，光是靜靜的看著就很療癒。

必看重點就是直徑五公尺，名為「水母夢幻劇場」的展示缸。約1萬隻海月水母在巨型展示缸內漂浮著，真的有夠壯觀，超級好拍。

我們也都是為了這巨型水母展示缸而來。

這天因為人少可以盡情拍照，人多的話就需要排隊才能拍，建議平日來。

真的好像浩瀚的水母宇宙。

館內還有海獅和海豹表演，可惜我們因為時間關係沒看到。

館內餐廳還可以吃水母喔！提供水母拉麵、生魚片、冰淇淋等⋯⋯特色料理。

周邊推薦景點

銀山溫泉

銀山溫泉是被我們列為此生必去的地方，畢竟這麼浪漫又夢幻，宛如神隱少女場景的溫泉街太吸引人了！而且還一定要冬天去，有了雪景加持更美⋯⋯

鶴岡市立加茂水族館

地址：山形縣鶴岡市今泉字大久保657-1

電話：0235-33-3036

時間：早上 9:00 – 17:00（最晚入場為16:00）

官網：鶴岡市立加茂水族館 | 世界一のクラゲ水族館 鶴岡市立加茂水族館

票價：大人 (高中生以上) 1500日圓，兒童500日圓，幼兒免費

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」