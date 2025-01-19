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享受親子滑雪樂園！ 北海道滑雪勝地「二世谷」自由行必訪Top 3 滑雪學程推薦

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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超級推薦冬天來一場北海道自由行，除了可以欣賞獨特的雪國美景，還能體驗滑雪的刺激快感！這篇日本北海道滑雪中文教練推薦的懶人包，就要來介紹在滑雪勝地二世古的3座熱門滑雪場課程給你，每個雪場的教練都非常專業，就算是0基礎的初雪者也可以在教練的引導下快速進步！已經等不及了嗎？快來 AsiaYo 看看有哪些滑雪行程推薦吧！

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❄️ 北海道二世谷滑雪中文教練雪場推薦 🏂

1️⃣親子必訪：二世谷安努普利滑雪場

帶家裡的小朋友體驗第一次滑雪的樂趣，就很推薦選擇二世谷安努普利滑雪場。因為雪場內有專為7 歲以上兒童開設的滑雪課程，就算不滑雪也可以到雪場內的玩雪廣場堆雪人或玩刺激雪橇

2️⃣高手挑戰：二世谷村滑雪場

各路滑雪高手看過來！想要體驗最刺激的滑雪快感，二世谷村滑雪場絕對適合你🤩雪場內大部分的雪道都又陡又長適合已經有基本功的人再來嘗試哦~

3️⃣新手友善：二世谷格蘭比羅夫滑雪場

相較之下，二世谷格蘭比羅夫滑雪場就很適合各種程度的滑雪者，因為這個雪場比較寬敞而且滑雪道有很多選擇，新手如果是第一次滑雪就比較推薦選擇這裡唷。

❄️ 北海道二世谷滑雪中文教練攻略 🏂

📌人數、時間安排都很自由

6人以下都有對應的人數方案，各種人數需求都能一次滿足！而且還可以自由選擇想要3小時或6小時的課程，想要淺淺感受一下滑雪、不想太累就可以選半天的課程~

📌沒有固定的往返時間

預訂滑雪課程不包括滑雪場與飯店往返市區的交通接送，好處就是可以自己安排去程跟回程的時間，自由行的時候就可以找時間去輕鬆體驗滑雪哦~

❄️ 北海道二世谷滑雪場滑雪中文教練推薦 🏂

二世谷滑雪場

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👓行程特色

｜國際教練證照｜跟著國際級的滑雪教練學習滑雪準沒錯！不只可以快速幫你改正姿勢，出現各種突發狀況的時候也有教練可以協助處理，完全可以放心享受滑雪~

｜冬季限定美景｜滑雪場有特別的「森林界限」滑雪道，到冬季的時候因為天氣太冷樹木難以生長，就可以輕鬆眺望羊蹄山跟周邊的自然風景哦！

｜雪場設施齊全｜雪場內有多條不同坡度的滑道跟纜車路線，周邊也開立了很多餐廳、酒吧和溫泉飯店，很推薦來體驗滑雪度假的放鬆時光😎


二世谷VILLAGE滑雪場

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👓行程特色

｜滑雪高手最愛｜二世谷VILLAGE滑雪場內佈滿許多高難度的滑雪道，深受熱愛滑雪的人喜愛~ 搭乘纜車上山就能體驗最高最陡的滑道哦！


二世谷安努普利滑雪場

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👓行程特色

｜浪漫雪山風景｜在滑雪場內能夠遠眺羊蹄山，天氣晴朗時，還能夠從上方盡情俯視洞爺湖的自然風景！一邊在雪道上滑行一邊欣賞風景真的很享受！

｜新手&家庭友善｜二世谷安努普利滑雪場的雪道都比較平緩，不管是新手或是有小孩的家庭都能輕鬆掌握滑雪的技巧~ 而且雪場內還有附設兒童滑雪樂園哦！

🏨 同場加映！二世谷滑雪飯店推薦 🏂

新雪谷中城飯店

圖/AsiaYo提供
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來滑雪肯定會想找距離滑雪場近的飯店，這間新雪谷中城飯店就很適合來二世谷滑雪的時後入住，走路就可以到滑雪場，房間也有很充足的儲物空間可以放雪具哦！

👍加分服務 健身房、24小時前台、行李寄放、洗衣設備


這篇二世谷的滑雪中文教練課程懶人包就介紹到這啦，這些滑雪課程都很適合安排在自由行的時候去體驗看看！現在的旅遊方式越來越多樣化了，除了滑雪或跟團旅遊之外也有很多人會選擇馬拉松運動旅行，或是搭乘出發日本的郵輪旅遊，各種豐富的玩法、攻略都在 AsiaYo 上找的到！

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第一次滑雪一定會希望有個教練可以手把手從頭開始教你，所以今天 AsiaYo 就要來分享3個日本滑雪旅遊必備的中文教練課程供你參考！這篇日本滑雪行程攻略裡的課程開設在熱門的留壽都和富良野滑雪場，這些雪場除了可以享受到優質粉雪，還有溝通無障礙的教練貼心指導！真的已經迫不及待要出發北海道滑雪了😍

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