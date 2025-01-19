享受親子滑雪樂園！ 北海道滑雪勝地「二世谷」自由行必訪Top 3 滑雪學程推薦

超級推薦冬天來一場北海道自由行，除了可以欣賞獨特的雪國美景，還能體驗滑雪的刺激快感！這篇日本北海道滑雪中文教練推薦的懶人包，就要來介紹在滑雪勝地二世古的3座熱門滑雪場課程給你，每個雪場的教練都非常專業，就算是0基礎的初雪者也可以在教練的引導下快速進步！已經等不及了嗎？快來 AsiaYo 看看有哪些滑雪行程推薦吧！

圖/AsiaYo提供

❄️ 北海道二世谷滑雪中文教練雪場推薦 🏂

1️⃣親子必訪：二世谷安努普利滑雪場

想帶家裡的小朋友體驗第一次滑雪的樂趣，就很推薦選擇二世谷安努普利滑雪場。因為雪場內有專為7 歲以上兒童開設的滑雪課程，就算不滑雪也可以到雪場內的玩雪廣場堆雪人或玩刺激雪橇！

2️⃣高手挑戰：二世谷村滑雪場

各路滑雪高手看過來！想要體驗最刺激的滑雪快感，二世谷村滑雪場絕對適合你🤩雪場內大部分的雪道都又陡又長，適合已經有基本功的人再來嘗試哦~

3️⃣新手友善：二世谷格蘭比羅夫滑雪場

相較之下，二世谷格蘭比羅夫滑雪場就很適合各種程度的滑雪者，因為這個雪場比較寬敞而且滑雪道有很多選擇，新手如果是第一次滑雪就比較推薦選擇這裡唷。

❄️ 北海道二世谷滑雪中文教練攻略 🏂

📌人數、時間安排都很自由

6人以下都有對應的人數方案，各種人數需求都能一次滿足！而且還可以自由選擇想要3小時或6小時的課程，想要淺淺感受一下滑雪、不想太累就可以選半天的課程~

📌沒有固定的往返時間

預訂滑雪課程不包括滑雪場與飯店往返市區的交通接送，好處就是可以自己安排去程跟回程的時間，自由行的時候就可以找時間去輕鬆體驗滑雪哦~

❄️ 北海道二世谷滑雪場滑雪中文教練推薦 🏂

二世谷滑雪場

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👓行程特色

｜國際教練證照｜跟著國際級的滑雪教練學習滑雪準沒錯！不只可以快速幫你改正姿勢，出現各種突發狀況的時候也有教練可以協助處理，完全可以放心享受滑雪~

｜冬季限定美景｜滑雪場有特別的「森林界限」滑雪道，到冬季的時候因為天氣太冷樹木難以生長，就可以輕鬆眺望羊蹄山跟周邊的自然風景哦！

｜雪場設施齊全｜雪場內有多條不同坡度的滑道跟纜車路線，周邊也開立了很多餐廳、酒吧和溫泉飯店，很推薦來體驗滑雪度假的放鬆時光😎





二世谷VILLAGE滑雪場

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👓行程特色

｜滑雪高手最愛｜二世谷VILLAGE滑雪場內佈滿許多高難度的滑雪道，深受熱愛滑雪的人喜愛~ 搭乘纜車上山就能體驗最高最陡的滑道哦！





二世谷安努普利滑雪場

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👓行程特色

｜浪漫雪山風景｜在滑雪場內能夠遠眺羊蹄山，天氣晴朗時，還能夠從上方盡情俯視洞爺湖的自然風景！一邊在雪道上滑行一邊欣賞風景真的很享受！

｜新手&家庭友善｜二世谷安努普利滑雪場的雪道都比較平緩，不管是新手或是有小孩的家庭都能輕鬆掌握滑雪的技巧~ 而且雪場內還有附設兒童滑雪樂園哦！

🏨 同場加映！二世谷滑雪飯店推薦 🏂

新雪谷中城飯店

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來滑雪肯定會想找距離滑雪場近的飯店，這間新雪谷中城飯店就很適合來二世谷滑雪的時後入住，走路就可以到滑雪場，房間也有很充足的儲物空間可以放雪具哦！

👍加分服務 健身房、24小時前台、行李寄放、洗衣設備





這篇二世谷的滑雪中文教練課程懶人包就介紹到這啦，這些滑雪課程都很適合安排在自由行的時候去體驗看看！現在的旅遊方式越來越多樣化了，除了滑雪或跟團旅遊之外也有很多人會選擇馬拉松運動旅行，或是搭乘出發日本的郵輪旅遊，各種豐富的玩法、攻略都在 AsiaYo 上找的到！

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