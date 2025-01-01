日本滑雪新手必看！ Top 3 日本富良野&留壽都滑雪場 北海道中文滑雪教練課總整理

第一次滑雪一定會希望有個教練可以手把手從頭開始教你，所以今天 AsiaYo 就要來分享3個日本滑雪旅遊必備的中文教練課程供你參考！這篇日本滑雪行程攻略裡的課程開設在熱門的留壽都和富良野滑雪場，這些雪場除了可以享受到優質粉雪，還有溝通無障礙的教練貼心指導！真的已經迫不及待要出發北海道滑雪了😍

圖/AsiaYo提供

⛄ 日本滑雪中文教練行程懶人包 ⛷️

✅半日/整日課程自由選

每一個滑雪場所提供的課程，都有3小時與6小時兩種時長選擇，而且可以自己挑選想要體驗滑雪課程的日期，很適合安排進日本自由行的行程之中！

❌無飯店、雪場接駁

要注意滑雪課程中並沒有包含往返滑雪場或住宿飯店的接送服務，要自行安排交通工具前往滑雪哦~

❌不含雪具租借

不同於其他滑雪一日遊的套票方案，購買課程也沒有包含雪板、雪杖等用具的租借，記得上課之前要先去附近的商店借好雪具！

⛄ 日本北海道滑雪中文教練自由行推薦 ❄️

【星野Tomamu滑雪度假村】

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👓行程特色

｜專業國際證照｜課程中都會有國際級證照的專業教練陪同，帶你從基本功開始慢慢學起，而且不會跟其他方案外的人共用同一個教練，讓你可以安心體驗滑雪快感！

｜親子旅遊推薦｜星野TOMAMU滑雪場非常重視親子的旅遊體驗，滑雪場內有很多可以讓家庭同樂的設施，小小孩們也可以享受玩雪的樂趣哦~

｜借用雪具超方便｜初學者也不用擔心沒有雪具，飯店一樓就有提供滑雪用具租借的服務哦~ 減輕你帶行李的負擔！





【富良野滑雪場】

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👓行程特色

｜專業教練指導｜富良野滑雪場的滑雪教練個個都有國際滑雪教練的證照！有教練的陪同教學，就能立刻解決你第一次滑雪會遇到的突發狀況，幫你調整滑雪姿勢讓你快速學會滑雪~

｜超值滑雪場推薦｜這個雪場的滑雪道選項非常豐富，加上雪場有著北海道的優質粉雪，各個程度的滑雪者都很喜歡來這裡體驗滑雪~ 而且雪場周邊的住宿的CP值都很高哦！





【留壽都度假酒店&會議中心】

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👓行程特色

｜方便前往滑雪場｜雪場就位在連接札幌跟洞爺湖的國道旁邊，對於開車自駕的人來說非常方便~ 從新千歲機場跟札幌市區也有大眾交通工具可以通往雪場哦！

｜最佳雪場渡假村｜留壽都滑雪場已經多次被評為「日本最佳滑雪度假村」，雪場內有三座高峰跟37條滑雪道，給你最豐富多變的滑雪體驗！

⛄ 同場加映！北海道滑雪飯店推薦 🏨

留壽都渡假飯店及會議中心

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想要輕鬆體驗滑雪旅遊或是親子旅行，都很適合這間留壽都渡假飯店及會議中心~ 從札幌可以搭巴士抵達飯店門口，而且門口也有雪道可以直接出入滑雪場，甚至還有提供滑雪用具跟課程，服務真的超貼心！

👍加分服務 行李寄放、自行車租借、停車場、兒童遊戲區、大眾溫泉池

📍附近地標：留壽都度假村 🛎️AsiaYo查詢：👉 留壽都渡假飯店及會議中心





這篇日本滑雪中文教練課程推薦就到這裡結束啦！在出發北海道自由行之前，就可以把滑雪課程這些規劃進行程中哦！如果想要充分體驗滑雪樂趣的話，可以參考更多日本滑雪團體旅遊推薦或是選擇更超值的韓國滑雪行程~ 馬上到AsiaYo尋找更多滑雪旅遊行程推薦吧！

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