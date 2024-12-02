日本北陸冬日美食美景！夢幻冰雪世界礪波市的庄川峽&蕪菁壽司

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-03-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Lake Akan Ainu Kotan、阿寒湖、阿寒湖温泉街。北海道的冬季，無疑是徹頭徹尾的銀白世界，尤其是覽盡橫跨北海道東部覆蓋冬雪的阿寒摩周國立公園，其中包含阿寒火山群、摩周火山群、湖泊、森林、生態、溫泉和愛奴族傳統文化，無論是一日快閃，或是各個湖泊漫遊1-2天，都超美超浪漫。阿寒摩周國立公園內最著名的湖泊：阿寒湖的半凍、摩周湖的不凍、屈斜路湖的結冰，三座湖泊以各自不同的方式展示著冬天的風貌，如同冬日生活的三種形態，各有各的韻味與美感。從旭川出發，至少還得花上5個小時才能抵達道東地區的阿寒摩周國立公園，不過一旦親身沉浸在這個遙遠又寒冷的冰封世界，光是站在觀景台上，遠離喧囂，就能享受到前所未有的冬日寧靜！

2024-10-04 10:00