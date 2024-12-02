日本北陸冬日美食美景！夢幻冰雪世界礪波市的庄川峽&蕪菁壽司
【旅奇傳媒/日本部報導】位於富山縣西部的礪波市以盛產鬱金香聞名，冬天的銀白雪景也別具特色，最推薦搭乘「庄川峽遊覧船」前往被大雪染成一片銀白的峽谷，體驗非日常的夢幻冰雪世界。可以選擇必須搭船才能抵達的大牧溫泉鄉路線，約1小時航程；或是較短時間的25分鐘路線，船上備有暖氣。
美食推薦在地的傳統發酵料理「蕪菁壽司」，使用鹽麴醃漬蕪菁，與冬日肥美鰤魚，再以兩片蕪菁夾住鰤魚享用的發酵美食，雖名為壽司卻沒有米飯，極為特別。
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