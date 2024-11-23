日本青森飯店懶人包／精選3間星野界系列溫泉飯店　帶你觀賞最道地的睡魔祭典音樂、津輕三味線表演

今天要帶來的是星野集團度假村——青森特輯！AsiaYo為你精心挑選了3間星野青森飯店推薦，每一間都能享受最貼近大自然的露天溫泉，還有不能錯過的當地美食和蘋果特色料理😋不只能感受熱鬧的青森睡魔祭氛圍，你也可以選擇進入弘前溫泉老街品嘗最道地的鮪魚料理，你不能錯過的青森文化都在這裡！快來看看有哪些特色青森住宿吧~

圖/星野集團提供

🍎 星野集團青森住宿攻略

今天的住宿攻略要帶來3間精選的星野集團青森飯店，除了有可以享受道地日式溫泉的界 系列溫泉飯店之外，還有可以體驗青森當地的自然美景和文化的特色住宿，還沒想好要去哪裡玩的就跟著攻略看下去，尋找你喜歡的住宿吧！

🍎 星野集團青森住宿推薦

♨️ 界 津輕｜弘前溫泉老街

圖/星野集團提供

伴隨著水燈在身側漂浮，躲在界 津輕的「雪洞」裡享受露天溫泉真的超有氛圍感~ 飯店提供知名的大間鮪魚料理，晚上還有特地準備的「津輕三味線」現場表演，讓你可以感受當地農漁民流傳下來文化精神！

圖/星野集團提供

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、露天浴池、交誼廳





👹 青森屋｜睡魔祭全新體驗

圖/星野集團提供

還不認識青森特色慶典睡魔祭的朋友千萬不要錯過星野集團的青森屋飯店！在飯店的房間、大廳和三溫暖等各種設施，都可以看到非常搶眼的睡魔燈飾、彩繪，記得要留時間參加每晚的祭禮音樂表演，天天都能體驗睡魔祭的熱情魅力！

圖/星野集團提供

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、露天浴池、三溫暖





🌲 奧入瀨溪流飯店｜溪谷秘境

圖/星野集團提供

讓你深入大自然、遠離城市快節奏的度假飯店就在這！你可以深入山林之中找到屬於自己的慢活步調，像是嘗試在溪流邊拋竿釣魚或是去湖邊散散步，還有可以欣賞自然風景的室內/露天溫泉浴池，放假時光就來這裡好好放鬆一下吧！

圖/星野集團提供

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、露天浴池、SPA按摩

這3間星野集團青森飯店是不是每一間都超級漂亮、讓人心動啊😍在日本的其他城市都可以找到設施齊全、風景漂亮的星野集團飯店哦！像是都市觀光必住的東京星野OMO系列酒店，都在AsiaYo平台上等你來挖掘~ 馬上來看看日本自由行攻略，讓你的旅行住的舒服又好玩！

🍎 延伸閱讀

星野集團OMO3札幌薄野飯店推薦｜北海道自由行住宿首選星野飯店，開箱鄰近薄野站＆狸小路且專為夜貓族打造的札幌住宿！

2024星野集團九州飯店推薦｜精選九州旅遊必看住宿推薦，星野九州界品牌溫泉度假超放鬆、熊本OMO觀光方便超省心！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」