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2024冬天必體驗北海道破冰船跟團懶人包！ 冬日祭典/溫泉美食一次享受，搭乘破冰船感受北海道流冰景觀超壯麗

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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冬季不能錯過的北海道旅遊攻略在這裡！這篇就要來介紹3套活動豐富好玩的北海道破冰船跟團行程，除了可以搭船近距離欣賞壯麗的流冰景觀之外，還能入住優質的北海道溫泉旅館好好放鬆，超多冬季限定的精彩活動都包含在行程之中！已經等不及要看迎接這個冬天的北海道之旅啦！現在就跟著AsiaYo來看看有哪些精彩行程推薦吧！


🛳️ 北海道破冰船旅遊團懶人包 ❄️

📆體驗季節/月份 

流冰抵達網走的時間大概落在每年的1月中到3月下旬，想要欣賞破冰船帥氣穿梭在流冰之間的話，要注意好來到北海道旅遊的時間哦！

🛳️體驗重點/特色 

在寬闊的冰面上其實會有很多罕見動物棲息在附近，在欣賞流冰景觀的過程不要忘了好好關注四周，說不定可以看到海豹海鷹在不遠處哦！

🤩最佳觀賞位 

偷偷告訴大家，一定要登上破冰船頂層才會有最佳視野👀環繞在船身四周的流冰看起來特別壯觀！

🛳️ 北海道破冰船旅遊必搭配景點&體驗攻略 ❄️

🛳️ 更多北海道破冰船季節限定特色祭典 ❄️

🎉札幌白色燈樹節：在札幌市的大通公園中，會在樹上裝扮許多白色的燈飾，在黑夜中散發閃耀白光的景色看起來非常浪漫！

🎉層雲峽冰瀑祭：層雲峽在嚴寒的冬天會行程很多的自然冰柱跟冰瀑景觀，加上許多特殊的冰雕秀展覽，形成了北海道限定的特殊祭典之一~

🎉阿寒湖冰上祭：當阿寒湖完全結冰的時候，將會綻放閃耀得夜空煙火秀，在寒冬之中跟親朋好友一起看煙花綻放感覺格外的溫暖！

🛳️ 經典北海道破冰船行程推薦 ❄️

【冬季北海道】北海道破冰船、雪上活動、函館夜景、銀河流星瀑布、旭山北極熊

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

｜四種戲雪活動｜這次準備了很多小朋友也可以玩的雪上活動讓大家可以親子同樂啦！像是甜甜圈雪艇競速雪盆戲雪等等，如果你還想追求更刺激的體驗，還可以嘗試駕駛雪上摩托車雪上越野車哦！

｜浪漫夜景｜有誰還沒聽過超級出名的函館夜景！行程直接帶你搭函館空中纜車，市區夜景盡收眼底~ 不只如此，還安排了欣賞札幌白色燈樹節的浪漫燈樹，讓你在北海道的夜生活也不無聊🎇

｜欣賞壯闊流冰｜行程除了前去參觀鄂霍次克海流冰館了解最真實的流冰生態之外，還會去網走搭乘破冰船穿梭在流冰之間！絕對是你最接近流冰的一次觀賞機會😍

🛳️ 北海道破冰船行程推薦 x 十勝川白鳥祭彩凛華 ❄️

【春節北海道】破冰船、冰釣公魚、丹頂鶴、旭山動物園

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

｜限定祭典一次看｜除了到十勝川白鳥祭彩凜華會場欣賞超過300個三角錐燈籠的繽紛色彩變化之外，還會帶你去結冰的阿寒湖上欣賞阿寒湖冰上祭精彩的煙花秀，跟層雲峽冰瀑祭欣賞震撼的自然冰柱景觀！

｜近距離流冰體驗｜行程除了前去參觀鄂霍次克海流冰館了解最真實的流冰生態之外，還會去網走搭乘破冰船穿梭在流冰之間！絕對是你最接近流冰的一次觀賞機會😍

｜刺激冰上活動｜準備了多種有趣刺激的活動等著你！不只可以體驗乘坐冰上摩托車冰上越野車還有冰上香蕉船，還可以冰釣小公魚喲！


【冬遊北海道】破冰船、冰釣公魚、丹頂鶴、旭山動物園、三大螃蟹美人湯

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

｜多種溫泉超享受｜在北海道的其中三晚將會入住不同的溫泉區旅館，讓你享受不同溫泉帶來的特色療效與放鬆！其中包含著名的十勝川溫泉美人湯哦！

｜走遍熱門景點｜你一定要來看看旭山動物園的企鵝遊街，左右搖晃的姿勢真的非常可愛！還有許多丹頂鶴棲息的丹頂鶴自然公園，以及會舉辦阿寒湖冰上祭的限定景點阿寒湖~


今天推薦了3組行程活動超豐富的北海道旅遊路線推薦，讓你享受搭乘破冰船的全新體驗！還沒決定過年要去哪裡玩嗎？AsiaYo要來跟你好康推薦啦，選項超多的過年日本旅遊行程都在這！賞楓季節也接近尾聲了，快來找更多關西京阪賞楓旅遊跟秋季首爾賞楓跟團，即將售罄、趕快手刀下訂！

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