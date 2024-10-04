超美超浪漫！ 北海道道東「阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖」三湖散策旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-03-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Lake Akan Ainu Kotan、阿寒湖、阿寒湖温泉街。

北海道的冬季，無疑是徹頭徹尾的銀白世界，尤其是覽盡橫跨北海道東部覆蓋冬雪的阿寒摩周國立公園，其中包含阿寒火山群、摩周火山群、湖泊、森林、生態、溫泉和愛奴族傳統文化，無論是一日快閃，或是各個湖泊漫遊1-2天，都超美超浪漫。

阿寒摩周國立公園內最著名的湖泊：阿寒湖的半凍、摩周湖的不凍、屈斜路湖的結冰，三座湖泊以各自不同的方式展示著冬天的風貌，如同冬日生活的三種形態，各有各的韻味與美感。

從旭川出發，至少還得花上5個小時才能抵達道東地區的阿寒摩周國立公園，不過一旦親身沉浸在這個遙遠又寒冷的冰封世界，光是站在觀景台上，遠離喧囂，就能享受到前所未有的冬日寧靜！

Lake Akan Ainu Kotan | 1 小時

愛奴族的傳統木屋頂上覆蓋著一層厚厚的雪，隨著炊煙冉冉升起，與四周的雪景與好幾尊大型貓頭鷹，相映成趣。

阿寒湖畔的愛奴村，是北海道保存最完整的愛奴文化村落之一，在這裡，你可以看到愛奴族的傳統木屋、工藝品和雕刻，每一件作品都承載著濃厚的歷史與文化記憶，即便是天寒地凍的時節，也有不少工藝品店鋪出售由當地愛奴族人手工製作的木雕、刺繡等工藝品，是購買紀念品的好地方。

阿寒湖 | 30 分鐘

阿寒湖是我此趟旅行阿寒摩周國立公園的第一座湖。

阿寒湖是夏季的旅遊勝地，是世界上唯一的馬里莫藻球自然生長地，提供許多水上活動，如划船、釣魚和湖上遊船，不過到了冬天，阿寒湖就成了一座半凍湖泊。

阿寒湖湖面被冰雪覆蓋，一部分湖面呈現冰封的狀態，結冰層與清澈湖水在湖面上交織，一陣陣寒風吹拂下，部分水域仍保持著液態，水鴨也在其中穿梭，形成一種非常奇特的自然美景。可以踏上結冰層嗎？不可以嗎？踏上去以後，結冰層可以承受多久呢？可以往前走嗎？我想是個腦中有十萬個為什麼的熱帶國家小孩，好奇著眼前結凍一半的湖泊。

阿寒湖周邊擁有多家溫泉旅館，提供絕佳的湖景溫泉體驗，下次有機會，也想來住住。

阿寒湖温泉街 | 1 小時

阿寒湖溫泉與阿寒湖温泉街就在阿寒湖畔，是北海道著名的溫泉度假區。

冬季的阿寒湖溫泉街，被白雪覆蓋，湯煙與雪景構成一幅北國溫泉鄉獨有的景色，阿寒湖温泉街兩旁有許多家傳統日式溫泉旅館，有的提供露天風呂、室內溫泉浴場或日歸溫泉，泡湯之餘，溫泉街上還有許多道東特色風味餐餐廳和紀念品商店。

如果說想要避開定山溪、洞爺湖等地的觀光泡湯人潮，不妨遠赴阿寒湖溫泉鄉，靜靜享受冬雪之美~

咖啡餐館 poppotei | 1 小時

在這冰天雪地裡，Poppotei咖啡餐館成了湖畔溫暖的避風港，對比餐館窗外的冰天雪地，餐館內部卻是溫暖如春，讓人倍感溫馨。

Poppotei的料理散發著濃濃的鄉村風情，特別是冬季限定的熱咖哩飯和香濃的北海道奶油湯，既能驅散寒冷，也能讓人感受到北海道冬日的濃厚風味。喝上一杯熱騰騰的咖啡，再來上一份自製的甜點，讓這片寒冷的冬日也變得無比溫暖。

摩周湖 | 1 小時

抵達摩周湖之前，天空總有烏雲，而抵達摩周湖之後，雲層漸散，露出藍天，更加照映出摩周湖絕美的湛藍湖水色調，真的是有夠美！

據說摩周湖就算是在最最最寒冷的冬季，也因湖泊底下流經的溫泉熱源而鮮少結冰，與四周圍冰封雪山形成詳列對比，被稱為不凍湖。

湖面上的微風吹拂，帶起層層漣漪，宛如藍色的絲綢在輕輕擺動～ 摩周湖湖水鄉當純淨，透明度極高，清澈見底的深邃藍色湖水，在晴天照耀下時絕美，這樣的摩周藍，我就收下了。

摩周第一展望台 | 30 分鐘

別忘了繼續步行前往摩周第一展望台，由於海拔更高了些，從高處俯瞰摩周湖更為清楚，是觀賞摩周湖全景的最佳位置。

屈斜路湖 | 1 小時

屈斜路湖的冬季黃昏，是這次旅程中的另一個亮點。當夕陽緩緩西沉前夕，我們來到了屈斜路湖，一座大湖泊的湖面全不結冰，雪白冰層被染成了金黃色，整個湖泊如夢似幻。

屈斜路湖則是三座湖泊中最能展現冬季寒冷力量的地方。屈斜路湖在冬天完全結冰，湖面厚厚的冰層成為天然的溜冰場。與此同時，湖畔的砂湯是屈斜路湖的一大奇觀，這裡是一片天然溫泉地，只需挖開冰雪覆蓋的沙地，溫泉水便會湧出，形成一處天然的露天溫泉。當地居民常常會在冬季的週末來到砂湯泡湯，享受冰天雪地中的一絲溫暖。這種冰與火的體驗，正是北海道道東生活文化的獨特縮影。

砂湯 | 30 分鐘

砂湯位於屈斜路湖畔，是一個天然的露天溫泉地，想要體驗的人，只需在湖邊的沙灘上挖開砂地，便能看到溫泉水湧出，形成一個個封閉式的溫泉池。

望著冰封的屈斜路湖面，砂湯溫泉水冒出了白煙，天鵝們像是集體過來取暖，相互依偎與梳洗，在夕陽時分的斜照之下，真的又是一幅讓人心甘情願遠赴而來的絕美畫面。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：北海道道東｜阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖的阿寒摩周國立公園三湖散策旅行

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」