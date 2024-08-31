國民美食不容錯過！ 青森縣八戶地區「暖呼呼美食3選」秋冬必嚐

【旅奇傳媒/日本部報導】八戶市位於日本青森縣東南方，是縣內僅次於青森市的第二大城。八戶觀光圈包括八戶市及周邊的三戶町、五戶町、田子町、南部町、階上町、新鄉村、奧入瀨町。境內有東北新幹線等鐵路通過，距離青森機場約1.5小時。便捷的交通使八戶市成為探索青森縣的理想起點。時節進入美食之秋，緊鄰太平洋的八戶觀光圈地區最自豪的莫過於新鮮的水產，而悠久的歷史也帶來豐富的飲食文化，其中適合秋冬品嘗的推薦美食包括了熱騰騰的拉麵、魚湯之外，當地酒造所釀的清酒等也不容錯過！

八戶拉麵為八戶市代表性的庶民美食之一。 圖：寫真AC／提供

必吃國民美食 · 拉麵

▲八戶拉麵以醬油為底加上海鮮熬煮的湯頭清爽鮮美。 圖：向日遊／提供

「八戶拉麵」湯底以醬油為基礎，加入小魚乾、雞骨、豬骨等，搭配細捲麵，清爽美味。此款拉麵自昭和初期以來備受喜愛，歷史可追溯至1928年。東京的拉麵店師傅在八戶市創立「來來軒」，使八戶拉麵成為當地名物。雖然傳統口味曾因濃厚拉麵風潮而減少，但隨著2002年JR東北新幹線八戶站的開業，來來軒拉麵以懷舊風味再度回歸，成為八戶市民日常美食的一部分。推薦三六橫丁的「味之麵匠」不僅環境懷舊溫馨，還曾吸引企業家堀江貴文光臨。

▲磯拉麵濃縮了大海精華，滋味鮮美、配料豐富。 圖：向日遊／提供

另一款特色拉麵是「磯拉麵」，使用當地的新鮮海產如海膽、扇貝、貽貝、蝦和海帶芽等豐富食材，讓每一口都充滿鮮美海味。在種差海岸附近，有多家值得一試的磯拉麵店，其中，「海席料理處 小舟渡」位於海拔0公尺，擁有絕佳的觀海視角，可以一邊品味拉麵、一邊欣賞海景，而「磯料理 芝亭」則以元祖級磯拉麵聞名，堪稱磯拉麵的代表作；價格實惠的「種差食堂」同樣不容錯過，喜愛海膽的食客則可前往「波光食堂」，品嘗海膽丼飯與拉麵的雙重美食體驗。

海之味 · 八戶馬賽魚湯

▲八戶馬賽魚湯是當地獨具特色的料理。 圖：向日遊／提供

「八戶馬賽魚湯嘉年華」起源於2012年，是每年2月至3月舉辦的當地冬季重要盛事，旨在讓更多人享受到八戶港水域約600種海鮮的美味。嘉年華期間，參與活動的餐廳會推出各具特色的魚湯料理。店家須選用至少4種八戶港上岸的海鮮並搭配當地蔬菜，另外還會活用魚湯創作出第二道創意菜色。2024年有16家餐廳參與嘉年華，也推出各款不同特色的鮮美八戶馬賽魚湯，餐廳分布於八戸市和三澤市，有機會造訪的話千萬別錯過。

酒藏巡禮

▲八戶觀光圈自豪的銘酒。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：向日遊／提供

青森縣南部地區過去在南部藩的支援下，釀酒業蓬勃發展，釀酒師的南部杜氏掌握了卓越的技藝，現今為日本三大杜氏之一。加上在地的名水加持，讓八戶地區所釀的酒類能夠風靡全國。在酒藏巡禮中，不僅可理解釀酒歷史與知識，更可透過試飲，用味蕾來品嘗好滋味。

首先推薦創立1775年的老字號八戶酒造，所釀製的美酒曾在2021年獲得世界酒藏排行榜冠軍。經典品牌為深受當地漁民喜爱的辛口酒「陸奧男山」及受女性青睐的「陸奥八仙」。此外，建於大正時期的酒藏建築，也被列為「文化廳登錄有形文化財」、「八戶市景觀重要建築」，是另一個參觀亮點。

而超過230年歷史的八戶酒類也有許多銘酒代表，其中採用天然水、津輕及南部地區的優質酒米釀造的「八鶴」，更是南部杜氏自釀酒評鑑會中的常勝軍，八戶酒類的八鶴工場提供免費參觀，在12月～3月的釀酒期，還可觀賞釀酒過程，感受南部杜氏傳統釀酒文化的魅力。

▲八戶酒造傳承百年以上的木造建築融合和洋風格。 圖：向日遊／提供

※ 禁止酒駕；飲酒過量，有害健康／開車不喝酒，喝酒不開車。

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