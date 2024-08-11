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秒殺級難預約！ 岩手縣高級機械錶品牌Grand Seiko雫石工坊 超感動免費體驗

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：蔡雅雯/攝影
圖：蔡雅雯/攝影

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】久仰大名 GRAND SEIKO 這個高級機械錶品牌！但沒想到它的工房竟然就在岩手縣的雫石町，不僅由建築大師隈研吾一手打造，而且還開放免費預約參觀。只是這個3個月前就能預約的 GRAND SEIKO 雫石工房見學體驗，號稱秒殺級超難預約。5月初幸運走訪後，現場聽完解說被感動到深深佩服，終於明白為何如此難預約了。

GRAND SEIKO高級機械錶品牌的工房位於岩手縣的雫石町，由建築大師隈研吾操刀設計。　記者-蔡雅雯/攝
GRAND SEIKO高級機械錶品牌的工房位於岩手縣的雫石町，由建築大師隈研吾操刀設計。　記者-蔡雅雯/攝

▍傳承與自然共生的品牌理念，建築大師隈研吾操刀設計雫石工坊

▲隈研吾使用了作為大自然重要元素的樹木來呈現 Grand Seiko Studio Shizukuishi，打造出與周圍大自然環境融合的木造建築。 圖：蔡雅雯/攝影
▲隈研吾使用了作為大自然重要元素的樹木來呈現 Grand Seiko Studio Shizukuishi，打造出與周圍大自然環境融合的木造建築。 圖：蔡雅雯/攝影

2020年 Grand Seiko 為了紀念品牌誕生60週年，特別邀來建築師隈研吾操刀設計出 Grand Seiko Studio Shizukuishi。「THE NATURE OF TIME」是 Grand Seiko 的品牌哲學，隈研吾使用了作為大自然重要元素的樹木來呈現，打造出與周圍大自然環境融合的木造建築。

一進門便是挑高的展示空間，玻璃櫃中擺放著品牌手錶的歷史沿革與製造工序說明。使用日本傳統工法製成的一片片木板牆面、象徵時間的刻度，通往鐘錶師組裝機芯、調整時間等工序的無塵室空間。值得一提的是，呼應在地化，組裝師所使用的桌子是特別訂製的岩手縣傳統工藝品〜岩谷堂斗櫃。

▍誕生日本第一支國產腕錶 LAUREL，堅持嚴謹細節工序始終如一

▲日本第一支國產腕錶 LAUREL。　記者-蔡雅雯/攝
▲日本第一支國產腕錶 LAUREL。　記者-蔡雅雯/攝

Grand Seiko 品牌的歷史要從服部金太郎於1881年創立「服部鐘錶店」說起，一開始只是兼營維修的進口鐘錶銷售店面。之後才轉為鐘錶製作，並於1913年成功推出了自製的日本第一支國產腕錶 LAUREL。1960年推出 Grand Seiko，在機械錶領域創下更極致的成就。

▲GRAND SEIKO 手錶零件之精細會有顯微鏡展示給你看，部分零件尺寸居然小到比米粒還小！　記者-蔡雅雯/攝
▲GRAND SEIKO 手錶零件之精細會有顯微鏡展示給你看，部分零件尺寸居然小到比米粒還小！　記者-蔡雅雯/攝

在聆聽手錶製造工序的說明中，第一次發現小小錶殼中藏了許多精細零件，現場甚至有顯微鏡展示給你看，部分零件尺寸居然小到比米粒還小！也因此在此工作的鐘錶職人們都具有非凡技術，社內考核也每兩年就會重新評選，包含技術和人品，Grand Seiko 部分最頂級技術的職人們甚至被選入了日本的「現代名工」。

▍面向岩手山絕景的 LOUNG 休息室，可試戴購買限定款名錶

▲LOUNG 提供手錶組裝師的工作用白袍給來訪者試穿，可坐在桌子旁感受工作氛圍。　記者-蔡雅雯/攝
▲LOUNG 提供手錶組裝師的工作用白袍給來訪者試穿，可坐在桌子旁感受工作氛圍。　記者-蔡雅雯/攝

結束所有解說流程後，最後會來到明亮的LOUNG休憩空間。這裡提供手錶組裝師的工作用白袍給來訪者試穿，可坐在桌子旁感受在此工作的氛圍。另外也有Gand Seiko的高級手錶可現場選擇試戴，坐在沙發上眼前正對著岩手山，拿起名錶試戴別有滋味。不過，即使喜歡想買，現場僅銷售工坊限定款手錶SBGH283等共5款，可參考網頁，其他的款式只能到經銷商店家購買了。

▲工房參觀結束後，可在 lounge 試戴 Gand Seiko 的高級手錶，坐在沙發上眼前正對著岩手山，拿起名錶試戴別有滋味。　記者-蔡雅雯/攝
▲工房參觀結束後，可在 lounge 試戴 Gand Seiko 的高級手錶，坐在沙發上眼前正對著岩手山，拿起名錶試戴別有滋味。　記者-蔡雅雯/攝

(左) GRAND SEIKO 僅在工房內部限定販售的 SBGH283 手錶正面。(右)同款手錶背面自動盤上刻有「Shizukuishi Limited」字樣。　圖：GRAND SEIKO / 提供
(左) GRAND SEIKO 僅在工房內部限定販售的 SBGH283 手錶正面。(右)同款手錶背面自動盤上刻有「Shizukuishi Limited」字樣。　圖：GRAND SEIKO / 提供

◉ GRAND SEIKO 雫石工坊

・官網：https://www.grand-seiko.com/tw-zh/worldofgrandseiko/manufacture/studio-shizukuishi

・位置：https://maps.app.goo.gl/k92B9DuNkXiQmJk9A

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