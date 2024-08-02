炭烤牛排有夠好吃！北海道連鎖名店BEEF IMPACT午餐1500日圓有找

【旅奇傳媒/日本部報導】喜愛炭烤牛排的朋友注意啦！以豪邁的炭烤牛排著稱的「BEEF IMPACT」，是北海道連鎖名店，選用厚切大塊的鮮美牛肉直火炭烤，大份量的牛排完全展現北海的大器精神！搭配自家製的北海道洋蔥醬汁，更是將肉的美味提昇到頂！另外牛肉咖哩等也都是熟客最愛喔！

午餐限定（11:00~15:00）的一口牛排套餐，切塊的牛肩肉搭配可無限續碗的美味日本白米飯、還有湯跟沙拉，竟然只要1,260日圓 (稅外)，其他還有依部位跟克數可以選擇。而6月中在札幌市新開的「BEEF IMPACT+」，更是為和牛愛好者設計，加入了多種特別和牛餐點，以及嚴選的搭餐葡萄酒、日本酒等，根本是肉食主義者的天堂啊！

■「BEEF IMPACT」官網：https://beef-impact.com/

▲6月中在札幌市新開的「BEEF IMPACT+」，提供多種和牛料理。 圖：BEEF IMPACT／提供

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