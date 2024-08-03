【2024北海道美食指南】必吃23家札幌、函館美食，來一場北海道美食之旅吧~

2024北海道美食指南來啦～北海道位於日本最北端，美食種類非常多元包括壽司、拉麵、咖哩、海鮮、炸雞、漢堡和甜點應有盡有，橘子貓小編幫大家統整了札幌美食、函館美食、小樽美食、洞爺湖美食和富良野美食，文章中推薦的美食在Tabelog中也得到許多好評，幫大家省去找美食的時間，和橘子貓小編出發一起吃遍北海道美食吧！

*營業時間和休息日可能會有變動。建議在前往前提前向相關設施確認最新的營業資訊*

北海道｜札幌美食推薦（內有札幌車站、狸小路商店街美食）：

札幌美食推薦＃1 湯咖哩GARAKU

圖片來源：波比看世界

GARAKU湯咖哩以濃厚的秘傳香辣調料和日式高湯為特色。使用天然食材製作的日式高湯，結合雞骨湯和豬骨，還有新鮮的蔬菜，煮出獨特的湯咖哩。除了提供各種基本菜品，本月還推出了特選湯咖哩，讓你可以選擇小菜和調整辣度，找到自己最喜歡的口味也是一種樂趣。

地址：札幌市中央區南2条西2丁目6-1おくむらビルB1北側入口

營業時間：11:30-15:00；17:00-20:30 (周一至日)

札幌美食推薦＃2 湯咖哩SOUP CURRY TREASURE

圖片來源：fb官網

位於狸小路一丁目的「SOUPCURRY TREASURE」是人氣湯咖哩店「GARAKU」的分店，擁有美國西海岸風格的明亮舒適裝潢，彷彿是一家網美咖啡廳。這裡選用北海道的新鮮魚貝類、知床赤豬和北海道牛等當地食材，配上特製湯底和秘傳醬汁，製作出美味的湯咖哩，令人回味無窮。

地址：北海道札幌市中央区南二条西1-8-2 アスカビル 1F

營業時間：11:30〜15:30；17:00〜21:00(周一至日)

札幌美食推薦＃3 奧芝商店湯咖哩

圖片來源：google map

北海道的湯咖哩名店再次登場，奧芝商店的湯咖哩，平日中午一開門就要排上整整一小時，真是驚人！

他們的招牌鮮蝦湯底味道濃郁，搭配嫩滑的雞腿肉和豐富的北海道新鮮蔬菜，口感絕佳，營養均衡，既美味又賞心悅目。

地址：北海道札幌市中央區北4条西1丁目ホクレンビル B1F

札幌美食推薦＃4 蟹本家

圖片來源：google map

經營了半個世紀的北海道螃蟹料理「蟹本家」，這裡的毛蟹直接從北海道苫小牧空運而來。每道菜都經過精心烹製，旨在突顯螃蟹的原汁原味，並以便於顧客享用的方式呈現。在這裡，您可以品嚐到最正宗的蟹肉料理。店內設計精美，讓客人在品味美食的同時，盡情欣賞日本建築的優雅與美感。

地址：札幌市中央區北三條西2-1-18

營業時間：11:30-22:00(周一至日)

札幌美食推薦＃5 磯金漁業部 枝幸港

圖片來源：google map

來北海道旅遊時，您可以在札幌薄野的10樓海鮮居酒屋「磯金」以合理價格享受新鮮海鮮。這裡的食材直接從枝幸港運來，保證品質優良，讓人驚喜的性價比！

地址：北海道札幌市中央區南4條西4 すずらんビル2F

營業時間：17:00-23:00 (周一至日)

札幌美食推薦＃6 空拉麵

圖片來源：google map

狸小路的札幌空拉麵（Ramen Sora）營業至凌晨4點，非常適合宵夜。最受歡迎的菜品是味噌拉麵和辛味噌拉麵，特別是辛味噌拉麵的辣炒肉末和入口即化的叉燒，超級美味！空拉麵在札幌拉麵共和國和新千歲機場都有分店，非常推薦給拉麵愛好者！

地址：札幌市中央區南3条西5-20-2

營業時間：11:00-03:00 (周一至四)；11:00-04:00 (周五、六)；11:00-01:00 (周日)

札幌美食推薦＃7 拉麵札幌赤星

圖片來源：google map

「拉麵札幌赤星」位於札幌薄野，是一家人氣拉麵店價格超值。拉麵皆使用中粗捲曲麵，口感出色，易於吸附湯汁，讓人享受到濃郁的味道。店內特有的「青花魚蒜粉」更增添了海鮮的鮮美味道。

地址：北海道札幌市中央區南3條西7-7

營業時間：11:00-23:00 (周一至周日)

北海道｜富良野美食推薦

富良野美食推薦＃1 富川製麵所

圖片來源：google map

富川製麵所的特色在於使用北海道小麥自製麵粉，打造出獨特香氣與口感。除了富良野市中心的日の出店，還在新千歲機場和富良野滑雪場設有分店，各店提供不同的限定口味。

地址: 北海道富良野市日の出町１２−２２

營業時間: 11:00〜15:00；17:00〜20:00(周一至周日)，週三公休

富良野美食推薦＃2 富良野起司工房

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位於北海道中部的富良野起司工房，距離JR富良野站約10分鐘車程，是受遊客歡迎的起司主題樂園。一樓是製作工廠，二樓則販售牛奶、奶油和起司等產品，還有手作體驗和歷史展示。這裡的乳製品採用簡單調味，突顯牛奶的原味與香濃美味。

地址: 076-0013 北海道富良野市中五区

營業時間: 10:30 – 16:00 (不定休)

富良野美食推薦＃3 mangoo

圖片來源：google map

富良野人氣燒肉餐廳まんぐう建議提前訂位或一開門就到，否則容易滿座。店內可用平板點餐，提供英文選項。雖然燒肉種類不多，但每道都相當美味！推薦必點和牛牛小排，肉質柔嫩、汁甜；上等牛舌也很有彈性，成吉思汗羊肉也很受歡迎。

地址: 北海道富良野市日の出町13-10

營業時間: 17:00–22:30(周一至周日)

富良野美食推薦＃4 KUMAGERA

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北海道富良野的Kumagera餐廳（くまげら）位於富良野車站旁，交通便利，菜單多樣，包括山賊鍋、生和牛丼、和牛涮涮鍋、壽喜燒等。我這次嘗試了生和牛丼，肉質肥美，口感極佳。這裡的鄉土料理非常值得一試，推薦給美食愛好者！

地址：北海道富良野市日の出町3-22

營業時間：11:30～22:30(週三公休)

北海道｜洞爺湖美食推薦

洞爺湖美食推薦＃1 拉麵一本亭

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在北海道洞爺湖的拉麵一本亭，提供鹽味、味噌和醬油拉麵，口味不錯，讓人感到滿足。這裡的用餐環境像家一樣親切，非常適合想要享用熱食的旅客。如果在洞爺湖沒有選擇一泊二食，不妨來試試這家拉麵店！

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉78

營業時間：11:30～14:00；18:00～20:00週一至周日（逢假日則改休週二）

洞爺湖美食推薦＃2 牛助(日式燒肉餐廳)

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牛助在洞爺湖口碑良好，適合不同人數用餐，提供多樣肉盤選擇，建議單人選擇羊肉，多人則推薦享用和牛。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉144-50

營業時間：11:00～14:00；16:30～21:30

洞爺湖美食推薦＃3 望羊蹄

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自1946年開業以來，位於洞爺湖溫泉的「望羊蹄」，以迷人的自然風景和羊蹄山為名。提供52席座位，包括陽台座位，夏季開放。特色菜式包括柔嫩多汁的漢堡排和多蜜醬的蛋包飯、茄汁厚片豬排，深受喜愛。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉36-12

營業時間：11:00～15:00；17:00～20:30

洞爺湖美食推薦＃4 食堂 松前屋

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松前屋位於洞爺湖溫泉街，以扇貝料理聞名。菜單包括扇貝蓋飯和清酒蒸扇貝，深受日本遊客歡迎。扇貝丼飯普通，但清酒蒸扇貝份量豐富、新鮮且熟度適中，極具推薦價值。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉40-16

營業時間：17:30～23:30（週三、四公休）

北海道｜函館美食推薦

函館美食推薦＃1 大門橫丁龍鳳拉麵

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函館龍鳳拉麵以黃金鹽味拉麵聞名，湯頭以熟成黃金雞油為基底，清爽不油膩。另推玉米奶油拉麵，混搭味噌與鹽味，濃郁微辣，大塊奶油增添溫順口感。地點位於函館車站周邊，交通非常便利，是不容錯過的美味拉麵店。

地址：北海道 函館市 松風町 7 大門横丁 屋台 大門横町

營業時間：11:00～22:00

函館美食推薦＃2 函館限定小丑漢堡

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函館小丑漢堡是函館著名的美食代表，被多次評選為全日本最佳漢堡。以其豐富的菜單聞名，尤其以中華風炸雞漢堡和荷包蛋漢堡最受歡迎。除漢堡外，還提供蛋包飯、咖哩飯等多種選擇，吸引眾多食客前來品嘗。

地址：北海道函館市末廣町23-18

營業時間：10:00～翌1:30（週六） 其它時間: 10:00～翌0:30

函館美食推薦＃3 Pastry Snaffle's

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Pastry Snaffle's成立於1992年，位於函館，以其知名的起司蛋糕(チーズオムレッと)聞名。這款甜點自2000年推出後風靡北海道，必試之選。店內還有蒸巧克力蛋糕等多種美味選擇，絕對值得一試。

地址：北海道 函館市 若松町 18-2

營業時間：10:00～19:00（週三公休）

函館美食推薦＃4 六花亭（五稜郭店）

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北海道必買伴手禮六花亭的代表性商品包括「葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）」，在北海道各地的伴手禮店都能見到。除了經典的夾心餅乾外，還有各式西式和日式點心可單賣，適合自己享用或送禮使用。

地址：北海道函館市五稜郭町27-6

營業時間：咖啡廳 10:00～17:30／伴手禮 9:30～18:30

北海道｜小樽美食推薦

小樽美食推薦＃1 若雞時代炸雞

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若雞時代的簡單油炸半雞保留了醃料香氣，無需添加任何調味料即美味。除了炸雞，素麵是清淡選擇，湯頭醬油風味，配有些許碎雞肉，口感像麵線。

地址：北海道小樽市稻穗3-16-13

營業時間：11:00-21:00 (周一至周日)

小樽美食推薦＃2 北之丼屋 瀧波食堂

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北海道滝波食堂，位於小樽三角市場，以其海鮮丼聞名。菜單豐富，可選擇海膽、干貝、鮭魚卵等多種配料，其中帝王蟹尤其推薦。店家人氣高，評價優秀，是來小樽必訪的美食地點。

地址：北海道小樽市稲穂3-10-16 三角市場内

營業時間：8:00-17:00 (周一至周日)

小樽美食推薦＃3 伊勢鮨 JR小樽站tarche店

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「伊勢鮨JR小樽站tarche店」位於JR小樽站內，以站立吃壽司聞名。擁有米其林一星評價的美味，主廚推薦的「おまかせ握り」特別受歡迎，選用當季新鮮海產如紅魽、干貝、牡丹蝦等，絕對是品嚐小樽美食的不二選擇。

地址：北海道小樽市稲穂2-22-15 タルシェ1F

營業時間：11:00~15:00；16:30~19:00（周三公休）

小樽美食推薦＃4 自然派拉麵處 MAHORO 小樽本店

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自然派拉麵處 ASAHORO小樽本店自北海道小樽開業25年，以無添加化學調味料和自家製麵聞名。醬油、鹽味、味噌拉麵皆有，另有油拌麵、飯糰等選擇。網友好評不斷，Tabelog評分3.58分，是喜歡拉麵和乾麵的必訪之地。

地址：北海道小樽市色内1-7-7

營業時間：時間不固定（周二至週日）10:00～14:45；17:00～19:30（周一公休）

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