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北海道夏日採果推薦！1千日圓高級「佐藤錦櫻桃」不限時吃到飽

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即日起至7月下旬，正是位於小樽西邊的仁木町櫻桃產季。　圖：REAL 北海道粉絲團／提供
即日起至7月下旬，正是位於小樽西邊的仁木町櫻桃產季。　圖：REAL 北海道粉絲團／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於小樽西邊的仁木町向來以採果聞名，從仁木站徒步可到的「水果的笠井園（くだものの笠井園）」交通便利，入口處有著大大的粉紅色郵筒非常好認，占地約0.7公頃的果園中，依照季節不同能夠收穫櫻桃、李子、葡萄和藍莓等。

從6月下旬到7月下旬正是櫻桃盛產期，先付費並聽完採櫻桃的訣竅後，後就能開始大快朵頤啦！櫻桃也有不同品種，最受歡迎的就是糖度高、酸甜平衡的佐藤錦櫻桃 果園有防雨措施，下雨也不用擔心；趕時間的話，可以在店內試吃，再購買喜歡的品種喔！

◉ 水果的笠井園（くだものの笠井園）

・金額：國中生以上1,000日圓/4歲～小學生800日圓

・交通：小樽站搭乘普通列車至仁木站約30分鐘，沿國道5號線徒步約10分鐘即達。

▲「水果的笠井園（くだものの笠井園）」交通便利，入口處有著大大的粉紅色郵筒非常好認。　圖：REAL 北海道粉絲團／提供
▲「水果的笠井園（くだものの笠井園）」交通便利，入口處有著大大的粉紅色郵筒非常好認。　圖：REAL 北海道粉絲團／提供

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