北海道夏日採果推薦！1千日圓高級「佐藤錦櫻桃」不限時吃到飽

今天介紹的北海道星野跟團路線，準備讓各位在5天時間感受吃好睡好住好的多重饗宴！這個獨特的日本旅遊團，精心挑選入住豪華的星野度假村，裡頭擁有超豐富的娛樂設施，像雲海平台、四季恆溫的微笑海灘，還有放鬆療癒的木林之湯。當然在這條跟團路線中，經典的北海道景點也是不會少的。現在，就一起和AsiaYo認識這個獨特的跟團路線吧~

2024-07-20 09:00