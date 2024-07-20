北海道夏日採果推薦！1千日圓高級「佐藤錦櫻桃」不限時吃到飽
【旅奇傳媒/日本部報導】位於小樽西邊的仁木町向來以採果聞名，從仁木站徒步可到的「水果的笠井園（くだものの笠井園）」交通便利，入口處有著大大的粉紅色郵筒非常好認，占地約0.7公頃的果園中，依照季節不同能夠收穫櫻桃、李子、葡萄和藍莓等。
從6月下旬到7月下旬正是櫻桃盛產期，先付費並聽完採櫻桃的訣竅後，後就能開始大快朵頤啦！櫻桃也有不同品種，最受歡迎的就是糖度高、酸甜平衡的佐藤錦櫻桃 果園有防雨措施，下雨也不用擔心；趕時間的話，可以在店內試吃，再購買喜歡的品種喔！
◉ 水果的笠井園（くだものの笠井園）
・金額：國中生以上1,000日圓/4歲～小學生800日圓
・交通：小樽站搭乘普通列車至仁木站約30分鐘，沿國道5號線徒步約10分鐘即達。
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