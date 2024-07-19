想吃蟹蟹來北海道！吃紋別市三大蟹「松葉蟹、毛蟹、帝王蟹」就對了

【旅奇傳媒/日本部報導】北海道紋別市以能同時捕撈到松葉蟹、毛蟹、帝王蟹這三大蟹而聞名，市內更有一座高達12公尺的蟹鉗雕像，栩栩如生的模樣也讓遊客們發揮各種創意拍照打卡，加上最近剛重新上漆修復，看起來好像更美味了！而整年都能吃到的毛蟹，更以鮮嫩的蟹肉和豐富的蟹膏著稱！

蟹鉗附近的鄂霍次克流冰公園內，更種植了多達1萬7千株的薰衣草，每年7月初到中旬，是最佳觀賞時節，以大海為背景的花田，更多了點北國的浪漫風情！快安排一趟令人開心的蟹蟹之旅吧！

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▲紋別市的鄂霍次克流冰公園內，種植了多達1萬7千株薰衣草，現在7月正最佳觀賞期！ 圖：紋別観光振興公社／提供

▲紋別市整年都能吃到美味的蟹蟹大餐。 圖：紋別観光振興公社／提供

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