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柯南迷瘋集章！ 票房破150億《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》 踩滿函館7大集點 可抽獎還能寄回台灣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／部落客北海道函館・與饅頭的小日子授權提供、翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網
圖／部落客北海道函館・與饅頭的小日子授權提供、翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網

柯南迷一定要追！ 名偵探柯南第27部劇場版《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》在日本上映73天後傳出捷報，累計總票房達到150.5億日圓，成為日本電影史上第10部達成此紀錄的電影！

圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網
圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》以北海道為主要舞台，官方推廣布置了一系列打卡點，更舉行「函館柯南景點・蓋章集點抽獎活動」，讓柯南粉絲們逕相走告，一一踩點柯南系列電影出現的北海道熟悉場景，包括五稜郭、函館山展望台、金森紅磚倉庫等，成為近期日本北海道函館的另類旅遊熱潮。

圖／部落客北海道函館・與饅頭的小日子授權提供
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「柯南函館巡禮活動」一共包含了10個場景蓋章地點，每處都可取得「函館町觀光地圖」來收集印章，再按照先到先得的方式獲得《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》原創週邊商品。

圖／部落客北海道函館・與饅頭的小日子授權提供
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凡是完成5個地點的人，第一波4/12至6/30期間，將獲得活動週邊貼紙及AR線上相框，第二波7/1至9/30期間，則可獲得週邊文件夾及AR線上相框，而完成7個地點集齊印章的人，更還有機會透過抽獎贏得華麗獎品。

圖／部落客北海道函館・與饅頭的小日子授權提供
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10處活動蓋章地點：

1.函館車站(觀光諮詢處)

2.函館朝市(營業時間至15:00)

3.金森紅磚倉庫(金森洋物館)

4.舊函館區公會堂(需門票付費才能入內)

5.函館山展望台(需到山頂展望台)

圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網
圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網

6.五稜郭公園(箱館奉行所)

7.五稜郭塔(1樓)

8.丸井今井函館店(蓋章處在5樓)

9.花菱飯店(花びしホテル)

10.函館機場(國內線的資訊處)

圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網
圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網

8處電影登場景點：

1.函館車站

2.金森紅磚倉庫

3.舊函館區公會堂

4.函館山展望台

5.五稜郭公園(箱館奉行所)

圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網
圖／翻攝劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト官網

6.五稜郭塔

7.北海道東照宮

8.市電「湯之川」站

3處獎品兌換地點：

1.JR函館車站 函館市觀光諮詢處

2.函館機場 1樓綜合諮詢中心「LOCAL INFORMATION がっつり道南」

3.丸井今井函館店(5樓)

經由部落客「北海道函館・與饅頭的小日子」實戰分享：

．每個蓋章地點的印章都不同，也設有不同立牌，其中以丸井今井7樓的柯南商品特設賣場最多立牌可拍

．如果打算要一天跑完10個蓋章點，一定要先規劃好路線以及確認營業時間

．抽獎券還能填上台灣相關個人資料，若獲得抽獎品項，將後續寄至台灣哦，快分享給近期準備前往函館的朋友們

圖／部落客北海道函館・與饅頭的小日子授權提供
圖／部落客北海道函館・與饅頭的小日子授權提供

而《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》在台灣電影6/28就要正式登上大銀幕，除了全家便利商店搶先推出名偵探柯南限定周邊，也推出集章紀念票，台北、台中加碼開出週邊快閃店等，今年暑假必看的動畫強檔，柯南迷們千萬不要錯過！

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》函館集章活動

第1彈：2024年4月12日～6月30日

第2彈：2024年7月1日～9月30日

活動詳情：劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×函館特設サイト

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