【2024北海道星野旅遊團攻略】精選3條入住星野度假村的北海道人氣跟團路線 為您緩解疲勞救星

今天介紹的北海道星野跟團路線，準備讓各位在5天時間感受吃好睡好住好的多重饗宴！這個獨特的日本旅遊團，精心挑選入住豪華的星野度假村，裡頭擁有超豐富的娛樂設施，像雲海平台、四季恆溫的微笑海灘，還有放鬆療癒的木林之湯。當然在這條跟團路線中，經典的北海道景點也是不會少的。現在，就一起和AsiaYo認識這個獨特的跟團路線吧~

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【暑降北海道】洞爺湖、函館纜車、溫泉美食5日

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👓行程特色

🚡【纜車體驗】：這個行程在一下飛機後就迫不及待要讓各位見識北海道之美，特別安排函館山纜車體驗，讓你一次感受高空眺望市區和觀賞璀璨夜景雙重視覺饗宴。

🍜【日本必吃】：特地飛到日本，一定要嚐嚐這裡的國際美食拉麵！第四天行程帶大家前往北海道熱門的拉麵街—元祖札幌拉麵橫丁，來到這條香氣四溢的美食街來上一碗熱騰騰的拉麵，這次的旅程完全都值回票價了！

🎨【提升藝術氣息】：第四天將造訪的前田真三寫真館內擺放著知名攝影師前田真三的影像作品，站在維妙維肖的景物寫真照片前，好像自己也實地造訪相片中景點的錯覺感。

✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】12:00 桃園機場 → 16:45 函館機場

【回程 - 星宇航空】17:45 函館機場 → 20:55 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫函館機場 › 函館山空中纜車

Day 2 函館朝市 › 金森倉庫群 › 明治館 › 海鮮市場 › 五稜郭公園 › 大沼國定公園 › 洞爺湖展望台 › 登別溫泉街

Day 3 登別地獄谷 › 小樽運河 › 北一硝子館 › 歐風蒸氣鐘 › 小樽音樂盒堂 › 🛒購物：免稅店 › 大通公園 › 狸小路商店街

Day 4 富田農場 › 前田真三寫真館 › 展望花田 › 元祖札幌拉麵橫丁

Day 5 北海道神宮 › 🛒購物：札幌北廣島三井暢貨園區 › 🛫函館機場 › 🛫桃園機場

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👓行程特色

💅【保養肌膚】：這團行程為了犒賞大家平日的辛勞，特別在第一天晚上要帶各位享受北海道道地的十勝溫泉美人湯，泡完這個擁有特殊泉質的溫暖泉水，感覺整個人都變得容光煥發起來。

🎀【夢幻景致】：這條路線為大家準備入住的星野度假村內，擁有像是水之教堂、雲海平台超夢幻的景點，讓各位網美想要挑選美照取景地都不用來回奔波，超級方便！

🛒【便利購物】：許多人最害怕的是旅遊過程中還要大包小包的提著沉重的伴手禮，行程貼心的將購物的行程安排在搭機之前，讓你血拚完後就可以馬上將沉甸甸的行李拿去託運。

✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】10:05 桃園機場 → 15:00 札幌新千歲機場

【回程 - 星宇航空】16:15 札幌新千歲機場 → 19:30 桃園機場

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【去程 - 中華航空】08:35 桃園機場 → 13:30 札幌新千歲機場

【回程 - 中華航空】15:00 札幌新千歲機場 → 18:15 桃園機場

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【去程 - 長榮航空】10:10 桃園機場 → 15:00 札幌新千歲機場

【回程 - 長榮航空】16:15 札幌新千歲機場 → 19:30 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫北海道新千歲機場 › 十勝川溫泉美人湯

Day 2 池田葡萄酒城 › 幸福車站 › 水之教堂 › 微笑海灘 › 星野TOMAMU度假村

Day 3 雲海纜車 › 富田農場 › 前田真三寫真館 › 四季彩之丘 › 免稅店 › 元祖札幌拉麵橫丁

Day 4 小樽運河 › 北一硝子館 › 歐風蒸氣鐘 › 小樽音樂盒堂 › 大通公園 › 狸小路商店街

Day 5 🛒購物：札幌北廣島三井暢貨園區 › 🛫北海道新千歲機場 › 🛫桃園機場

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👓行程特色

🚢【遊船體驗】：第三天一早的行程就是要在阿寒湖周圍玩好玩滿，不只要讓大家悠閒的在湖邊漫步，還準備了遊船體驗，讓你可以乘著微風一覽阿寒湖畔的湖光山色。

🍁【限定景色】：這條路線的限定美景當然不只停留在阿寒湖，還包含了秋天最經典的楓葉景色。行程安排至奇蹟紅葉谷欣賞滿遍的楓葉林，這次錯過就要再等明年秋季囉！

😛【舒適享受】：這團行程最精華的當然就是入住到星野度假村的時刻啦！這裡不只擁有讓孩子一年四季都能暢玩的微笑海灘，更有同時能夠洗去疲勞與吸收大自然精華的木林之湯，這麼放鬆的體驗真的是可遇而不可求~

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】09:30 桃園機場 → 14:05 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】15:20 東京成田機場 → 19:05 桃園機場

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【去程 - 中華航空】08:35 桃園機場 → 13:30 東京成田機場

【回程 - 中華航空】15:00 東京成田機場 → 18:15 桃園機場

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【去程 - 星宇航空】10:05 桃園機場 → 15:00 札幌新千歲機場

【回程 - 星宇航空】16:15 札幌新千歲機場 → 19:30 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫新千歲機場 › 大雪山國家公園（銀河、流星瀑布） › 奇蹟紅葉谷

Day 2 黑岳空中纜車 › 能取湖(紅珊瑚草) 或鄂霍次克流冰館 › 神秘摩周湖 › LUMINA NIGHT WALK夜光森林光影秀

Day 3 阿寒湖散策 › 阿寒湖遊船+綠球藻展示中心 › 池田葡萄酒釀造所 › TOMAMU星野渡假村(微笑海灘、水之教堂、木林之湯)

Day 4 雲海纜車 › 中島公園 › 🛒購物：免稅商店 › 貍小路商店街 › 北國三大蟹吃到飽+酒水暢飲

Day 5 🛒購物：OUTLET購物廣場 › 🛬千歲機場 › 🛫桃園機場

以上就是今天的北海道星野度假村跟團介紹！如果對於今天介紹的星野度假村充滿好奇，想要進一步認識的朋友們，目前在日本各地也有專門主題的東北星野旅遊團、東京星野跟團以及九州星野旅行團，不同地區的住宿也都擁有各自獨特的風格，現在就上AsiaYo來解鎖這個主題的日本旅行團吧！

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