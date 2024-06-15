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熱血沸騰追風去！《排球少年》拍攝地旅行提案 漫畫家「古館春一」故鄉岩手縣巡禮

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜岩手縣觀光協會、鈴邦亞洲、Wikipedia、古舘製麵所
圖片來源｜岩手縣觀光協會、鈴邦亞洲、Wikipedia、古舘製麵所

跟著《排球少年》去旅行！繼《灌籃高手》後最受歡迎的運動類動漫神作《排球少年》，再掀熱血沸騰追風，主人翁奔馳球場的發想背景在哪裡？漫畫家作者古館春一的故鄉與靈感來源來自何處？到取景地、漫畫家故鄉朝聖吧！

繼《灌籃高手》後最受歡迎的運動類動漫神作《排球少年》，再掀熱血沸騰追風。圖片來源｜鈴邦亞洲
繼《灌籃高手》後最受歡迎的運動類動漫神作《排球少年》，再掀熱血沸騰追風。圖片來源｜鈴邦亞洲

《排球少年》是一部以宮城縣為背景的作品，但漫畫家作者古館春一出生於岩手縣輕米町，所以描繪了許多岩手縣輕米町的場景。

古館春一在岩手縣輕米町長大，直到高中畢業，但小鎮上沒有電車經過，所以決定把故事背景設定在宮城縣，他高中畢業後升學至仙台設計專門學校，之後8、9年間都住在宮城縣。

岩手縣立輕米高等學校

漫畫家的母校

岩手縣立輕米高等學校是烏野高校的原型。圖片來源｜Wikipedia
岩手縣立輕米高等學校是烏野高校的原型。圖片來源｜Wikipedia

岩手縣立輕米高等學校是主人翁日向翔陽、影山飛雄就讀烏野高校的原型，也是漫畫家古館春一的母校，古館本人在高中的三年期間，也在這裡打排球，他在初中和高中時代，曾是排球部的指舉手，因此激發他的靈感，創作這部描繪以排球作為題材的作品。

古舘製麵所

漫畫家家族經營百年老店

古舘製麵所是《排球少年》漫畫家古館春一家族的製麵所。圖片來源｜古舘製麵所
古舘製麵所是《排球少年》漫畫家古館春一家族的製麵所。圖片來源｜古舘製麵所

創業於明治42年的古舘製麵所，是《排球少年》漫畫家古館春一家族的製麵所，也是岩手縣僅存的唯一一家百年製麵所，至今依然秉持著使用在地原料，遵守自然乾燥的傳統製法，守護地方產業。

輕米食堂（烏野食堂）

田中姊姊打工食堂原型

輕米食堂是溫暖人心的懷舊餐廳，著名的鴨湯有許多食材。圖片來源｜軽米町観光協会
輕米食堂是溫暖人心的懷舊餐廳，著名的鴨湯有許多食材。圖片來源｜軽米町観光協会

輕米食堂是田中姊姊打工的烏野食堂的原型，在輕米食堂可以吃到特別打造的「排球拉麵」，麵條還是採用古舘製麵所製作的，店內陳設許多《排球少年》周邊商品，以及古館春一的原畫。

輕米食堂是一間溫暖人心的懷舊餐廳，著名的鴨湯有許多食材，包括當地種植的蔬菜、麵筋和自製的染色豆腐，豐盛的五目炒麵也是人氣菜單，來聖地朝聖的粉絲們一定要來品嚐！

跟著《排球少年》玩岩手縣

花卷溫泉玫瑰園。圖片來源｜岩手縣觀光協會
花卷溫泉玫瑰園。圖片來源｜岩手縣觀光協會

不妨跟著《排球少年》玩岩手縣！位於日本東北的岩手縣面積廣大，有著豐富的文化活動、精彩有趣的民間傳說和崎嶇多變的風光。岩手縣坐擁山觀海景，除了可透過三陸海岸眺望太平洋，還有著日本最佳滑雪度假村，和溫泉流淌的奧羽山脈。

花卷溫泉玫瑰園。圖片來源｜岩手縣觀光協會
花卷溫泉玫瑰園。圖片來源｜岩手縣觀光協會

旅客可前往最熱門的花卷或八幡平溫泉區放鬆身心，饕客可以品賞這裡的日本頂級和牛、米飯與日本酒，對歷史遺產有興趣者，可以探訪位於平泉的世界遺產。JR 東北地方新幹線每天均有自東京、仙台和函館發車前往岩手縣的列車。也可以搭乘JR 區間車、高速巴士或自駕前往岩手縣。

劇場版《排球少年!!》中文配音版登場

在台創下票房佳績的動畫電影：劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》，中文配音版登場。圖片來源｜鈴邦亞洲
在台創下票房佳績的動畫電影：劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》，中文配音版登場。圖片來源｜鈴邦亞洲

在台創下票房佳績的動畫電影：劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》，6月14日在上映4個月之後，為回應各界的包場需求，電影公司推出中文配音的劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》，同時，廣受歡迎的特典「音駒番外編!!33.5再來一次!」也同樣推出繁體中文版特典。

為慶祝中文配音劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》上映，中文翻譯版本的特典「音駒番外編!!33.5再來一次」將自6月14日起開放兌換，無論是觀賞中文版還是日文版的觀眾，購買一張電影票皆可兌換一本，每位觀眾兌換以8本為上限，數量有限送完為止。

欣傳媒 by 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301437

溫泉 觀光 電影

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