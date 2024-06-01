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銅板價看吉卜力展免預約！花卷市大澤溫泉至12/8展出中　小龍貓身影也能看見

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在岩手縣花卷市大澤溫泉菊水館GALLERY「茅」即日起至12月8日正舉辦「另一個鈴木敏夫與吉卜力展2」，戶外有霍爾的移動城堡實體模型展出中。　圖：蔡雅雯／拍攝
在岩手縣花卷市大澤溫泉菊水館GALLERY「茅」即日起至12月8日正舉辦「另一個鈴木敏夫與吉卜力展2」，戶外有霍爾的移動城堡實體模型展出中。　圖：蔡雅雯／拍攝

【旅奇傳媒/日本部報導】在岩手縣花卷市大澤溫泉菊水館 GALLERY「茅」老屋建築中，即日起至12/8正在舉辦「另一個鈴木敏夫與吉卜力展2」。

吉卜力工作室製作人鈴木敏夫這兩年在日本各地巡迴舉辦「鈴木敏夫與吉卜力展」，人氣之高經常一票難求、需要預約。由於鈴木敏夫個人相當喜愛大澤溫泉，年年多次造訪該地，因此受到邀展時痛快答應。去年因應菊水館老屋空間「茅」整修開幕首度展出大獲好評，今年追加了鈴木敏夫定期造訪大澤溫泉的照片、愛知縣吉卜力公園的照片、以及霍爾的移動城堡實體模型等新作品，再次展出，展期將持續到12/8。

館內除了吉卜力相關展品外，還有泰籍女攝影師 Kanyada 拍攝吉卜力公園等攝影作品，戶外庭園間更藏著小龍貓的身影非常有意思。

◉ DATA 《另一個鈴木敏夫與吉卜力展2》

・展期：2024/4/13-12/8

・會場：大澤溫泉菊水館昔GALLERY「茅」

・地點：花卷市湯口字大沢181

・開館時間：8：30～17：30（最後入館17：00）　

・門票：大人500日圓（中學生以下免費）

・休館日：不定期（請參閱以下官網）

・展覽官網：https://multi-info.link/oosawaonsen-ghibli/

▲來花卷市看「另一個鈴木敏夫與吉卜力展2」僅需500日圓銅板價。　圖：蔡雅雯／拍攝
▲來花卷市看「另一個鈴木敏夫與吉卜力展2」僅需500日圓銅板價。　圖：蔡雅雯／拍攝

▲「另一個鈴木敏夫與吉卜力展2」海報。　圖：岩手縣／提供
▲「另一個鈴木敏夫與吉卜力展2」海報。　圖：岩手縣／提供

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