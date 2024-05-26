邊泡湯邊賞煙火！ 北海道洞爺湖新飯店奢華登場 日式頂級服務每晚僅提供20間房

【文・廖苡安】

冬季想去日本泡湯度假？不妨考慮位於北海道洞爺湖溫泉地區，即將開幕的「BOUROU LAKE TOYA」。「BOUROU LAKE TOYA」是野口觀光株式會社奢華品牌「望樓NOGUCHI」旗下第一個以「服務海外觀光客」為主的品牌，酒店僅提供20間客房，以「日本的待客之道款待全世界」為理念，提供無微不至的精緻日式服務。新飯店預計在 2024年冬開幕，8月開始接受預訂，成為今年日本第4季備受期待的旅行目的地之一。

今年冬天即將在北海道洞爺湖開幕的「BOUROU LAKE TOYA」，是野口觀光株式會社奢華品牌「望樓NOGUCHI」旗下第一個以「服務海外觀光客」為主的品牌。 圖／野口觀光株式会社 提供

「BOUROU LAKE TOYA」 提出「間（AWAI）的美學」作為品牌概念，致力於打造既連結自然與人心靈之美的交匯處，又充滿日本傳統待客之道的獨特空間。期待以「5 Re」，連結空間、美食、體驗等豐富活動，打造充滿Well-being（幸福感）的奢華精品飯店。洞爺湖是北海道人氣觀光景點，每年4～10月期間，洞爺湖會舉辦煙火大會，來到「BOUROU LAKE TOYA」，就可以邊泡溫泉邊賞煙火，與伴侶享受幸福時刻。

5「Re」指 REST（休息）、RELAXATION（放鬆）、RECREATION （活動）、RETREAT （靜思）及RELEASE （解放）。想休息，客房有湖景觀景浴室，旅客泡湯時也能賞景，還可以在廣闊的陽台上放空冥想。想要放鬆或放空，飯店裡規劃了讓遊客消除日常疲憊、解放身心靈的SPA療程；想要運動或和家人親友互動，就到健身房，在度假中也能維持健康體態，或者從頂樓露台，近距離欣賞春～秋每天在湖上舉辦的「洞爺湖長期煙火大會」。想要靜享美食或美景，可以品嚐擁有法式料理三星級餐廳經驗的主廚–飯島豪掌廚的北海道料理，在客房陽台上享用美味早餐。

BOUROU LAKE TOYA僅有20間客房，提供高端日式服務，想像一下在頂級飯店房間裡一面泡湯，一面欣賞煙火的綺麗風景。 圖／野口觀光株式会社 提供

建築架構上，酒店做了精心規劃：湖面與飯店的模糊界線，讓遊客充分感受介於日常與非日常之間奧妙的建築設計；在頂樓露台眺望廣闊的天空以及湖景，可享受與自我對話的時間。開放式陽台視野廣闊，特別搭配使用天然材料建造出統一風格自然不造作的客房。客人可以在私密的環境中享受洞爺湖的壯麗景色，在廣闊的陽台觀景或靜思冥想，或享受頂級日式奢華服務。

BOUROU LAKE TOYA離新千歲機場僅90分鐘車程，離二世谷也僅需60分鐘車程，地理位置優越。野口觀光株式會社現已在日本擁有21家旅館及飯店，北海道代表性的觀光渡假村企業，除高級旅館外，旗下另有位於北海道及神奈川縣，適合全家出遊或友人同行的休閒溫泉旅館、商務旅館等21家飯店。更多相關訊息請見官網。

BOUROU LAKE TOYA

地址： 北海道虻田郡洞爺湖溫泉7-8

交通： 自道央高速公路虻田洞爺湖交流道車程約15分鐘

🔗 BOUROU LAKE TOYA官網

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