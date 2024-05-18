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日本東北必訪、必吃10選！朝聖大谷翔平故鄉、米其林綠色指南2星景點

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜旅天下提供
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夏季將到，旅天下旅行社特別整理「日本東北必訪、必吃10選」，更精選二刀流大谷翔平的故鄉「岩手縣」景點，大谷太太們千萬不能錯過！

旅天下獨家包下台灣虎航直飛東北花卷及新增串飛仙台班機至2025年，航班從去年既有一週2班增至3班，出發天數也自4天新增至5天，除了花卷進出外，也可搭配仙台進出，不僅減少拉車時間，也創造出更多元的旅遊體驗。

而針對暑假檔期，推出「東北花卷星空纜車5日」行程，搭乘坐星空纜車前往海拔1,300公尺的高山，感受滿天繁星閃爍的感動，將嚴美溪、中尊寺、松島、奧入瀨溪等大景一網打盡，再入住溫泉飯店只要38,900元起，早鳥優惠再折2,000元。

東北岩手縣大谷翔平景點爆紅 嚴選二刀流最愛美食

想要體驗日本球星大谷翔平家鄉的清幽氛圍、品嘗男神最愛吃的家鄉味嗎？旅天下推薦大谷翔平母校「花卷東高校」，慢遊少時練球的場地，與他的手印、簽名、勝利數紀念牌合影留念。奧州市役所更為他量身打造的1：1比例握手像，是球迷必朝聖的景點。水澤江刺火車站甚至典藏大谷翔平2012年進入日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，開啟職棒生涯首年、稚嫩青澀的簽名，十分珍貴。

大聯盟球星大谷翔平與菊池雄星皆畢業於花卷東高校。圖片來源｜旅天下提供
大聯盟球星大谷翔平與菊池雄星皆畢業於花卷東高校。圖片來源｜旅天下提供

大谷翔平效力於日本火腿鬥士隊時所測量製作的握手像。圖片來源｜旅天下提供
大谷翔平效力於日本火腿鬥士隊時所測量製作的握手像。圖片來源｜旅天下提供

大谷翔平練完棒球，最愛吃「花卷拉麵BAGABONDO」的「やわらか肉丼（軟嫩叉燒丼）」，豬肉經過三天燉煮，入口即化，香氣四溢，成為觀光客必吃。另外推薦「岩泉優格」，曾被大谷翔平譽為「全世界最好吃的優格」，最大特色是將優格和菌種放入鋁箔袋中低溫自然發酵20小時，口感香郁濃稠。

岩手縣景點：水上空中「田瀨湖煙花節」

趣味、視覺系美食超吸睛

花卷市「田瀨湖」全周長45公里，每逢6至7月，湖畔佈滿20萬朵藍紫色鳶尾花，一面划獨木舟、搭遊艇，與魚群一同享受湖上悠閒時光，每年7月下旬盛大舉辦「田瀨湖煙花節」，3,500多發煙火照亮夜空和湖面，景緻浪漫動人。

炎炎夏日來到東北，不容錯過的視覺系美食「瓶丼」，將當日時令海鮮，如，鮭魚、鮭魚卵、章魚、海膽、扇貝等生魚片，裝入牛奶瓶內，讓顧客自行把海鮮倒在熱飯上，美味又吸睛。天氣越來越炎熱，必吃花卷人氣甜點「巨無霸霜淇淋」，由濃郁新鮮牛乳製成，是一般霜淇淋的2倍高大，高達25公分，得用筷子吃！

岩手縣景點：期間限定！火車上賞美景大啖海膽

初夏到岩手就是要吃海膽！三陸鐵道紀念40週年，推出期間限定「海膽列車」，提供「生海膽丼」、「海膽丼」、「扇貝便當」，讓旅客一面大快朵頤超新鮮海膽，一面從車窗眺望湛藍大海與曲折的谷灣海岸線。不過必須於乘車日兩天前下午1點前預約完成，以免撲空。

視覺系美食「瓶丼」僅於指定店家限量販售。圖片來源｜旅天下提供
視覺系美食「瓶丼」僅於指定店家限量販售。圖片來源｜旅天下提供

青森縣米其林綠色指南2星景點：奧入瀨溪流

正值最佳賞景季節

「奧入瀨溪流」全長14公里，有壯麗豪放的瀑布、潺潺清流小溪等令人屏息的美麗景點，曾獲米其林綠色指南2星評價，堪稱東北美景之最。因氣候涼爽怡人，更是夏天避暑聖地，最佳賞景季節為5至8月，與10月初至下旬的賞楓季節。

奧入瀨溪流。圖片來源｜旅天下提供
奧入瀨溪流。圖片來源｜旅天下提供

旅天下行程參考

1. 東北花卷旅遊｜輕舟暢遊猊鼻溪.最美村鎮小坂町.秋田小火車～特別搭乘微笑號.酒藏見學酒.三晚溫泉5日｜全程無購物

出發日期：2024/5～2024/9

售價：NT $27,888元起

2. 旅展價｜東北無自理餐.仙台名物館.角館.城跡公園.金蛇水神社.中尊寺.AEON.雙溫泉5日

出發日期：2024/5～2024/8

售價：NT $22,888元起

3. 東北花卷旅遊｜無自費餐｜清流仙境～奧入瀨溪散策.文化遺產～平泉中尊寺.酒藏見學.三大美景5日｜保住五星威斯汀

出發日期：2024/5～2024/9

售價：NT $29,888元起

4. 旅展折2,000│東北２大祭典~青森睡魔祭.秋田竿燈祭.歷史遺跡~弘前城.江刺藤原之鄉歷史主題公園.角館武家屋敷.溫泉5日

出發日期：2024/8/3

售價：NT $49,900元起

5. 東北自在遊│小資花卷仙台自由行５日（花仙進出/含稅/週三出發)

出發日期：2024/5～2024/10

售價：NT $19,900元起

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