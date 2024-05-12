日本東北魅力全開！ 10大必暢遊勝景、4款必品嚐美味　在地歷史文化、交通攻略輕鬆搞定

日本東北地區，位於東京和北海道之間，橫跨福島、山形、宮城、秋田、岩手、青森六個縣，以其四季分明的氣候和獨特的景觀吸引著眾多遊客。對於初次造訪東北的遊客來說，面對眾多的景點可能會有些迷茫，不知該如何安排行程才能充分體驗這片美麗的土地。因此，在這篇部落格文章中，將介紹日本東北地區的六個縣，並列舉出每個縣內的必訪景點，讓您能有個方向，不至於迷失方向。此外，也將提供各個東北景點的交通方式與必吃東北美食，讓您能夠更加輕鬆地規劃行程，現在就跟著我一起探索日本東北之美，開啟一段難忘的旅程吧！

日本東北交通

仙台機場

日本東北地區的主要門戶──仙台機場（SDJ），位於宮城縣名取市與岩沼市之間，在日本東北地區的交通中扮演著重要的角色。仙台機場的國際線主要以亞洲國家為主，其中直飛台灣桃園機場的航班數量最多。此外，機場提供國內線服務，為前來訪東北地區的旅客提供便利，從仙台機場出發，乘坐電車前往JR仙台車站只需17～25分鐘。仙台車站是東北地區的主要交通樞紐，擁有新幹線和多條電車路線，為您前往各個景點提供了便捷的交通選擇。儘管規模不及大型國際機場，但其外觀玻璃帷幕的設計吸引了眾多目光，加上航廈內部豐富的美食和伴手禮店，讓每一位旅客在抵達仙台時都能感受到舒適愉快的氛圍。

東北地區鐵路

東北新幹線是連接東京和新青森的主要交通工具，也是JR東日本管內最長的新幹線路線。其列車包括E6系、E5系、E3系和E2系，E6系和E5系列車運行「こまち」、「はやぶさ」、「やまびこ」、「なすの」等列車，提供了極致的舒適體驗和高速的旅行效率。E3系列車運行「つばさ」列車，是連接東北地區和新幹線的重要橋樑。E2系列車運行「やまびこ」、「なすの」等列車，是東北地區的主要交通工具，如果計劃在東北地區進行自由行，可以考慮購買JR東日本鐵路周遊券（東北地區）。這種周遊券可以無限次數乘坐新幹線和特快列車，價格為大人（12歲以上）30,000日元，孩童（6歲～11歲）15,000日元，有效期間為5日。此外，JR東日本還提供「東北JR PASS」，這是自由行玩家的最佳選擇。持有此卡的旅客可以在5天內無限次搭乘指定區域內的列車和新幹線，還有「青春18旅遊通票」，可以無限次免費乘坐由南到北縱貫整個日本的JR線普通列車。

高速巴士

在日本東北地區，有一種非常方便的交通工具，那就是高速巴士。這裡的高速巴士服務非常完善，不僅覆蓋了東北地區的主要城市，如青森縣、秋田縣、岩手縣、山形縣、宮城縣和福島縣，在日本東北地區搭乘高速巴士非常簡單。購買一張「TOHOKU Highway Bus Ticket」，這是一張涵蓋日本東北多處景點的交通票券，在限定天數內不限次數搭乘指定巴士，包含101條交通路線，可以根據自己的旅遊計劃選擇適合的巴士路線。

租車自駕

透過線上租車平台，如Rentalcars、Tocoo! Car Rental等，可以輕鬆預約你想要的車型，並選擇取車和還車地點，讓整個行程更加靈活方便。取車時，請攜帶有效的護照、國際駕照和信用卡到租車公司櫃檯辦理手續，務必確保持有有效的國際駕照。而還車時，只需將車開到指定的還車地點，並將車鑰匙交還給租車公司即可。此外，要確認租車合約包含了車輛保險，以確保在行駛過程中安全的保障，而熟悉日本的交通規則也是非常重要的，因為日本和其他國家的交通規則可能有所不同，例如日本是左駕，租車自駕遊的優點在於自由度高，可以隨心所欲地遊玩景點，並在路上隨時停車休息或欣賞風景。然而，成本通常比公共交通高，而且如果不熟悉當地的交通規則和路況，可能會帶來壓力與不便，造成旅途中不愉快的可能。

包車旅遊

包車是在日本東北地區自由行的一個好選擇。透過有包車服務的公司，可以輕鬆預約你想要的車型和司機，並安排好取車和還車的時間和地點。旅遊當天，司機會準時在約定的地點接你，並開始旅程。在旅途中，可以自由規劃前往想要去的景點並停留所需的時間。當旅程結束時，在約定的時間和地點，司機會將你送回。如果不會日語，可以選擇預訂一位會說你語言的司機。在日本，給司機小費並不是必須的，但如果你對司機的服務感到滿意，可以選擇給予小費。包車的優點在於其高度的自由度和舒適性，可以自由控制行程，不受公共交通的時間和路線限制，還可以不用顧慮對日本交通不熟等問題，想要更舒服的享受一段舒適而自由的旅程，包車絕對是一個值得考慮的選擇。

日本東北景點

鹽竈神社

宮城縣鹽竈市的「鹽竈神社」是東北地區的一座古老神社，這座神社主要供奉著「鹽土老翁神」，據說是教導人們如何運用海水製鹽的神明，也因此衍生了「鹽釜」這個地名。要前往鹽竈神社，有三條參道可供選擇。其中，「表參道」（表坂）又稱「男坂」，需要爬上202階陡峭的石階，但相傳登頂後能得到強大的能量。而「東參道」（裏坂）則較平緩，較適合體力較弱的人士。另外，雖然「七曲坂」不是正式的參道，但被認為是神聖的能量場所。鹽竈神社有許多值得一看的地方，包括被指定為國家重要文化財的本殿、拜殿、石鳥居，以及「獻魚台」。每年4月左右，神社內的「鹽竈櫻」盛開，獲得日本國家天然紀念物的認定。而在7月，則舉辦盛大的「鹽竈港祭」，是東北夏日祭典的序幕，當晚更有煙火大會。

田澤湖

田澤湖是一處被選為日本百景之一的風景名勝，湖水深達423.4公尺，是日本最深的湖泊之一，湖水的顏色多變，時而呈現靛紫的亮藍色，時而碧綠，時而湛藍，非常值得一看。在湖泊前方，有一座金色女性雕像，名為「辰子像」，相傳在過去，有位名叫辰子的女孩希望永保美貌，最後幻化為龍，躍入田澤湖中成為湖神。因此，在湖畔竪立了辰子像，象徵著這個美麗的傳說。此外，還有位於湖泊東岸的「辰子觀音」，以及御座石神社境內的「辰子姬像」等多座與辰子傳說相關的景點。遊客可以乘坐觀光遊覽船、腳踏船，或是划獨木舟、皮艇、SUP槳板等不同的方式欣賞湖色美景，或是在湖畔騎乘自行車、健行、兜風等也是一種愜意的體驗，因為隨著觀賞的地點不同，湖面的顏色也會有所變化。如果選擇在湖畔露營，更能夠隨時欣賞到湖泊的多種風貌。

蘆野公園

蘆野公園位於日本青森縣，是一個被譽為日本最棒的賞花處之一，想前往蘆野公園的遊客可以先從弘前站乘搭奧羽線到五所川原站，再轉乘津輕鐵道線到蘆野公園站。公園內有許多活動可選擇，如租划艇遊湖、在吊橋上散步欣賞景色等，公園也是知名作家太宰治年幼時常來玩的地方，所以內部有許多與他相關的紀念碑和雕像。每年日本的黃金週假期，此時正是櫻花盛開的季節，蘆野公園內擁有超過1,500棵櫻花樹和1,800棵松樹，都成為粉嫩的花海，其中一大看點就是津輕鐵道「奔走MEROSU號」在絢麗的櫻花隧道中穿梭而行，讓人置身於夢幻般的美景中，這裡的車站也因而被評為「東北車站100選」之一。

寶珠山 立石寺

「寶珠山 立石寺」，通常被稱為「山寺」，是一座位於日本的修行和信仰聖地。整座山上都佈滿了奇岩怪石，從登山口到奥之院的大佛殿，需要約1小時的時間，但沿途風景美不勝收。知名的俳句詩人松尾芭蕉，曾在他的紀行文「奧之細道」中描繪了他在山寺的經歷，其中有著名的一句詩：「天籟閑寂，蟬聲入山岩」。爬上山寺的石階是一條經典的參拜路線，共有1015段石階，據說這樣的修行能讓人的煩惱消失。儘管如此，一路向上爬，遊客可以欣賞到許多古老的碑文和美麗的景色。距離登山口不遠的「根本中堂」是日本國內最古老的山毛櫸木造建築之一，被指定為日本國家重要文化財產。「彌陀洞」是一個能量景點，據說如果在風雨侵蝕的岩壁上看到佛的姿態，就能獲得幸福。接著穿過「仁王門」可以前往「開山堂」和「納經堂」，這些建築背景是壯麗的群山，特別是大紅的納經堂建在巨大的奇岩上，是山寺最具代表性的景點之一，最後抵達「奥之院 大佛殿」，據說可以斷絕惡緣。除了參拜，遊客還可以品嚐各種知名美食，如「山寺力蒟蒻」、「櫻桃霜淇淋」和「高湯蕎麥麵」等。

猊鼻溪乘舟遊

猊鼻溪位於日本東北地方的岩手縣，是一處擁有100年以上歷史的絕美景點，在猊鼻溪可以體驗不使用馬達，僅由船夫以木棹操控的風景船行駛，這種獨特的體驗僅在此處才能享受到，猊鼻溪四季風光各異，讓遊客可以體驗日本的春夏秋冬之美。春季賞櫻和藤花，夏季綠意盎然，有夏日特色的游魚和川霧。秋季楓葉紅艷，冬季可搭船穿梭雪景，品嚐木流鍋，在船上可以品嚐各種美食，一邊享受著船上緩緩搖晃的感覺，一邊欣賞周圍的美景，除了欣賞景色，遊客還可以參加許願活動。船舶的折返地點設有許願洞，遊客可以將幸運球丟進去，據說能實現願望。每個幸運球上都刻有不同的文字，例如運、壽、福、緣、願、戀、愛、絆、祿、財等。猊鼻溪的遊船票價為大人1,800日圓，可以根據官方資訊安排行程，並注意天氣情況和班次時間。

奧入瀨溪流

「奧入瀨溪流」位於青森縣十和田八幡平國立公園內，綿延的溪水緩緩流過鬱鬱蒼蒼的自然森林間，處處都是美景，在「奧入瀨溪流」觀光，建議安排大約一整天的時間。主要的觀光步道從入口處的「燒山」一直延伸到終點「子之口」（子ノ口），全長約14公里。若以徒步方式完成單程，大約需要5～6小時，但不用擔心體力問題，沿途設有多個巴士站牌和腳踏車租借點，遊客可依自身狀況選擇交通方式，除了步道沿途美景外，終點「子之口」周邊的「十和田湖」也很值得花時間欣賞，建議預留1～2小時，可以在湖畔放鬆或品嚐當地特色美食。

奧入瀨溪流四季各有特色，最受歡迎的旅遊季節是夏天。此時的氣候涼爽宜人，森林翠綠鮮豔，是享受大自然的絕佳時機，而秋季楓紅和冬季冰瀑景觀也各具魅力，值得一看。準備前往奧入瀨溪流時，建議穿著輕便、適合運動的衣物，即使在夏天也要注意保暖，鞋子方面則建議選擇適合行走的運動鞋或登山鞋，隨身攜帶雨具、水、乾糧、擦汗毛巾、防蚊噴霧、衛生紙等基本物品，以應付不同情況。由於奧入瀨溪流地處偏遠，手機信號可能較弱，建議提前準備好地圖和公車班次資訊，以便安心出行。

最上川舟遊

最上川遊船是山形相當熱門的景點，搭著遊船航行在入選「日本三大激流」的最上川，聽著船夫哼唱船歌，冬天白雪靄靄、秋天滿山楓紅都是美不勝收。想要前往最上川遊船的朋友們，有套票預約服務，內含船票、山形縣名產的「煮芋頭湯」及午餐日式便當，相當划算且方便，另一種預約方式，透過官網預約，雖然網站只提供日文，但填寫資訊相對簡單，至於船上的餐點，可事先預約五種不同的便當，也可在船上購買副餐如芋煮汁等。乘船處會提供中文版的景點簡介，介紹最上川沿途的美景，如大瀑布、仙人堂、白線瀑布等，在船上航行時，船夫會啍唱最上川船歌，為旅程增添一絲情趣，整段航程約60分鐘，最後抵達草薙港，可在港口的土產店購買伴手禮。

鳴子温泉鄉

鳴子溫泉鄉，這個擁有一千年歷史的溫泉鄉，由「鳴子溫泉」、「東鳴子溫泉」、「川渡溫泉」、「中山平溫泉」、「鬼首溫泉」等5處溫泉區組成。其中最大的溫泉區是「鳴子溫泉」，位於中心部，共有9種泉質，能夠享受到其中6種，每一處泉質都有其獨特之處，因此即使是同一個溫泉區，不同的泉源也會呈現出不同的顏色、味道和成分，鳴子溫泉鄉除了溫泉之外，還以傳統工藝品「こけし」（木芥子）聞名，這也是這裡的知名伴手禮之一。

周圍的山區更有許多風景宜人的登山步道，而秋天時的景色格外繽紛，想要挑戰自我，可以踏上8.9公里的艱難登山步道，這條奧之細道自鳴子溫泉車站開始，一路延伸到堺田車站。在這段路上，你可以追尋歷史標記，感受1689年俳句詩人松尾芭蕉橫越尿前關與山形縣的堺田的足跡。

山形霞城公園

位於山形市區的「山形城」，由東北地區首屈一指的戰國諸侯——最上義光所建成，曾入選日本國家歷史遺跡及日本百大名城。這座城堡在二次世界大戰後作為霞城公園對外公開，近年更展開了發掘調查及復原工程。2018年，成功復原了巨大城門「二之丸東大手門」及「本丸一文字門」，期盼能展現往昔的風華。山形城遺址位於霞城公園內，擁有約1,500棵櫻花樹，是山形市中知名的賞櫻景點之一。每到櫻花盛開的季節，從東側到南護城河沿岸都會為櫻花樹點燈，如果想要遠離都市的喧囂，靜靜地賞櫻，霞城公園絕對是一個不錯的選擇，特別是推薦沿著城郭小徑漫步，欣賞盛放的櫻花。此外，公園內及周邊地區還有許多文化設施，如山形縣立博物館、山形美術館和最上義光歷史館等，使其成為一處知名的觀光勝地。

弘前城公園

弘前市是一座擁有約400年歷史的城下町，保留了豐富的歷史建築和街道風貌，也是津輕地區的主要城市。弘前公園位於市中心，還有東北唯一現存的弘前城天守閣，四季擁有美景，春天的櫻花節、秋天的楓葉節、冬天的雪燈籠節，都會舉辦各種活動，吸引當地人和遊客前來。江戶時代建造的弘前城是公園的代表建築，至今仍然保留著其優美的姿態，是全日本珍貴的文化遺產之一。受到「鬼滅之刃」熱潮的影響，許多人特地來欣賞與主角「竈門炭治郎」的妹妹「彌豆子」名字相同讀音的500年古樹「ネズコ( 別名 クロベ)」。此外，弘前公園還有一個隱藏景點，兩棵櫻花樹枝交錯生長，在天空中形成心形的景象，成為社交平台上的熱門話題。

日本東北美食

大間黑鮪魚

青森縣大間町位於日本本州的最北端，以品質絕佳的「大間黑鮪魚」聞名。生活在津輕海峽的天然黑鮪魚被譽為黑鮪魚界的夢幻逸品，擁有巨大身形、肥美肉質、絕佳魚身色澤，被譽為「海洋的黑鑽石」，大間黑鮪魚在過去曾創下多項驚人紀錄，包括破億日圓的成交價以及2019年首度出現的3億3,360萬日圓截標天價。為了保證品質，2007年大間漁業協會申請註冊了「大間黑鮪魚」商標，並貼上認證貼紙，記錄每條黑鮪魚的生產履歷，大間町與北海道函館隔著津輕海峽相望，兩地之間有便捷的渡輪往返，可以規劃結合青森與北海道魅力的觀光遊程，體驗一趟極北海洋美食之旅，大間的漁業以「一本釣」或延繩漁法進行捕撈，這種方式不僅能確保黑鮪魚的鮮度品質，還有助於降低環境傷害、保護海洋資源。

盛岡三大麵

岩手縣盛岡市以其獨特的美食聞名，尤其是被譽為「盛岡三大麵」的「盛岡冷麵」、「盛岡炸醬麵」和「碗子蕎麥麵」，各有其獨特的風味和特色。

「盛岡冷麵」源自朝鮮半島，帶有些許辛辣味道的冷麵配上冰涼的湯頭，絕對是炎熱天氣下的最佳解渴選擇。Q彈的麵條搭配上清爽的湯頭、泡菜以及水煮蛋，每一口都能帶來不同的美味享受。

「盛岡炸醬麵」，在老店「白龍」裡，你可以學到一套專屬的吃法。在吃完炸醬麵之前，將生雞蛋打入盤中攪拌，再請店員加入煮麵水、蔥花與味噌等，可以將麵的精華一滴不剩地享用，這樣的吃法絕對是不容錯過的美味享受。

「碗子蕎麥麵」是一種充滿趣味和傳統的料理體驗，店員會不斷地往客人碗裡加麵，可以盡情吃麵，同時也兼具了娛樂性。相傳，碗子蕎麥麵是居民用來款待藩主、地方大名的料理，刻意將麵分裝小碗、不斷加麵營造出熱情與款待之意，在享用碗子蕎麥麵時，除了品嘗美味的蕎麥麵條外，還可以欣賞到店員巧手的加麵技巧，以及與其他客人共同享受的愉悅氛圍。而吃飽後，記得要趕快用蓋子蓋住麵碗，以免服務人員繼續加麵，也是整個用餐過程中的一大亮點。

仙台牛舌

必嚐的美食之一就是牛舌，這裡的牛舌特別肥厚鮮美，與其他地方的牛舌有著顯著的不同，「仙台牛舌」的傳奇始於佐野啓四郎，一位出身山形農家的創業者。年輕時，他曾在東京學習西式餐飲，並發現法國廚師喜歡使用牛舌來製作燉肉，因而發現了牛舌的美味。第二次世界大戰後，佐野啓四郎來到仙台市區開設了燒鳥店「太助」。面對戰後物資缺乏的困境，他堅持要推出與眾不同的料理，於是想到了牛舌。雖然當時仙台難以購得牛舌，但他一一拜託當地的牛隻養殖場，請他們保留品質優良的牛舌，經過不斷的嘗試和改良，他最終創造了仙台獨有的「烤牛舌」，因此被譽為「仙台牛舌之父」。此外，一家名為「ねぎし」的牛舌店率先在東京推出了「牛舌＋山藥泥＋麥飯」的組合，獲得了廣泛的好評，這樣的搭配不僅能夠幫助消化，還能夠營養均衡，讓人飽足感十足，此牛舌套餐就成為了餐廳的一道佳餚。

弘前蘋果派

來到日本青森縣的弘前市是日本蘋果生產的重鎮，每年的蘋果產量高達數十萬噸，佔全國的絕大部分。而在這個充滿蘋果風情的城市裡，蘋果不僅是一種水果，更是一種文化，一個產業，甚至是一道美味的甜點，弘前市的蘋果派，便是這種文化的結晶。當地的蘋果製成的蘋果派，各種各樣，口味獨特。想要品嚐這種美味，可以選擇在市內的各家蛋糕店、咖啡廳購買，也可以到弘前城附近的「大正浪漫喫茶室」，一次品嚐到市內六家知名蘋果派店的特色。如果想要更深入地了解弘前市的蘋果派文化，不妨參考弘前觀光Convention協會整理的「弘前蘋果派導覽地圖」，這份地圖介紹了市內43種不同口味的蘋果派，從風味、甜度、酸度、口感等方面進行了詳細的描述，幫助你快速通關，找到最合適的蘋果派。

結語

這篇帶大家從交通到各景點與美食，有沒有覺得日本東北可以旅遊的景點與美食特別多，相信親自前往當地更能了解其文化與魅力，由於東北由六個縣組成，占地廣大，可以玩的地方太多，如果想要充分體驗東北的魅力，不妨考慮找一家品質優良的旅行社，讓專業的導遊為規劃行程，省去研究和規劃的時間，同時享受專業的解說和安全保障。透過旅行社的安排，可以輕鬆自在地遊覽東北各地，留下美好的回憶，並與新朋友一同分享旅遊的樂趣。無論是獨自旅行還是與家人朋友同行，東北的旅遊體驗都將是一段難忘的旅程。

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