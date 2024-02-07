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冬天也能賞雪櫻！青森弘前公園「冬櫻點燈」好粉好夢幻

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青森弘前公園每年定期的冬櫻點燈活動吸引了大批海內外旅客。　圖：青森縣／提供
青森弘前公園每年定期的冬櫻點燈活動吸引了大批海內外旅客。　圖：青森縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本三大夜櫻景點〜弘前公園，不僅是春季的賞櫻名所，冬季點燈時，宛若被粉白色櫻花包圍的護城河美景，更是眾多攝影迷必訪的景點。

青森的弘前公園即日起至2月底舉辦冬季櫻花點燈活動。遊客除了能沿著護城河畔漫步，觀賞櫻花枝頭上的白雪與粉色燈光相映的夢幻美景，鄰近公園的弘前市役所前庭、追手門廣場，及市內多棟洋風建築亦會妝點上絢爛的燈飾，營造浪漫的冬日氛圍。

快約上旅伴一同前往弘前，感受冬季的魅力！

【青森．弘前公園／冬季櫻花點燈活動】

・活動期間：2023年12月1日～2024年2月29日 日落後～21:00

・交通：JR弘前站搭乘弘南巴士，至市役所前公園入口站下車

・地點：弘前公園／追手門附近外濠（全長500公尺）

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公園 美景 賞櫻

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