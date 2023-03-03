北海道烤羊肉推薦！ 隱藏在大樓的好吃「成吉思汗」 一頭僅一條的羊舌在這吃的到

北海道必吃美食有什麼？除了湯咖哩外，就是獨一無二的成吉思汗烤羊肉了～

11年前第一次到北海道，朝聖的是有名的達摩成吉思汗烤羊肉，當時一份只有五片，根本吃不過癮，這次造訪的是網友推薦的極み塩熟成ジンギスカン，類似燒肉店的單點模式，有許多羊肉的部位在這裡都吃的到。

極み塩熟成ジンギスカン すすきの店藏身在セントラルS4ビル大樓內的10樓，有些不太好找，來的幾乎都是熟門熟路的當地人，生意非常好，吃完離開時候位的人潮已快擠爆電梯口。

門口處有許多除臭噴劑，畢竟吃完全身超臭。

一入內就煙霧瀰漫，烤肉的煙很大，味道極重，很介意空氣品質的話請勿考慮。椅子上有塑膠袋可套住外套跟包包，但吃完其實身上都是很重的烤肉味。

極み塩熟成ジンギスカン有單點模式也有吃到飽模式，怕吃不多不划算，所以選擇單點，可以單點自己喜歡的菜色，吃的開心又沒負擔。

桌上有辣椒粉跟白芝麻。

每個人都有一碟醬汁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

入境隨俗的到日本用餐都會習慣一人點一杯飲料，泰瑞一成不變的選了他愛的デュアイスハイボール（high ball）（418円），我則是偏愛沙瓦，カルピスサワー（可爾必思沙瓦）（495円）喝起來沒什麼酒味，像汽水版的可爾必思。

不能喝酒的小孩喝カルピス（可爾必思）（275円），點一杯オレンジジュース（橘子汁）（275円）給不想喝酒的老爸。

每個人都有一個紙圍兜兜，避免噴到衣服上。

成吉思汗標配的烤羊肉專用鍋，日本稱之為成吉思汗鍋，跟韓國烤盤有點類似，一圓形烤盤中間隆起有溝痕，烤的時候讓肉汁跟油脂透過溝痕下流，結合周圍的蔬菜融和肉香一起品嚐。

單點的焼き野菜盛り合わせ（綜合蔬菜組合）（500円）一開始上鍋就放上去了，鍋上有一大塊羊脂，均勻讓烤盤沾上油脂後再把羊肉放上去烤。

お通し是到日本居酒屋坐定後服務生就會自動送上一份小菜，當天是涼拌豆芽菜，菜單上只計算了兩份(770円)，正常來說每個人都會收一份お通し的費用。

中ライス（白飯中碗）（275円）。

最先上桌的是ラムソーセージ(羊肉香腸)(780円/3條)，細細長長的很像德國香腸，吃起來爽脆且多汁，沒什麼羊肉味，就是像比較鹹一點的德國香腸。

店內招牌的極厚塩熟成ラムステーキ（厚切鹽味熟成羊肉排）（1738円），不只牛肉有熟成，羊肉也有熟成！

讓肉質更為軟嫩與美味的熟成工法，而厚切讓羊肉吃起來更為有口感，也更能感受其柔軟的程度，厚切雖厚要烤比較久，但真的很軟嫩，且沒有羊羶味，超厲害。

特上塩熟成ラムロース（特級上等鹽味熟成羊里肌肉）（980円）跟極厚一樣都好吃，油脂充沛吃起來軟嫩，只是極厚的口感更為飽滿，但特級同樣好吃。

塩熟成赤身ジンギスカン（極厚熟成瘦肉成吉思汗）（858円）就是瘦肉部位，吃起來比較有咬勁一些，適合不愛吃太油的朋友。

豬舌、牛舌吃過很多，ラムタン（羊舌）（880円）倒是第一次看到，本來擔心會有腥味，結果完全沒有，烤好後的羊舌跟牛舌一樣很脆很彈牙，滋味清雅沒有異味，口感超棒，推薦必點。

ラム円盤（羊肉圓盤）（580円）就是羊肉片，因為薄所以不用烤太久，偏油一些但肉還算嫩，羊味比其他款稍微明顯一些。

點個不一樣的定番味付熟成ジンギスカン（招牌熟成成吉思汗/已醃漬）（858円)）已醃漬的羊肉吃起來比較鹹一點，還是偏愛鹽味。

極み塩熟成ジンギスカン肉質好，有提供不少羊肉稀有部位，雖然油煙大了點，但是吃得很開心，對愛吃羊肉的我來說超滿足！北海道必吃成吉思汗，一定要試試。

極み塩熟成ジンギスカン | 官網

電話：011-596-6922

地址：北海道札幌市中央区南４条西２丁目14-2 (セントラルS4ビル 10F)

營業時間：17：00～24：00(平日)；13：00～15：00/17：00～24：00(假日)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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